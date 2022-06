L'Espagne croque la Tchéquie et s'empare de la première place

Espagne (4-3-3) : Simón - Carvajal, García, Martínez, Alonso (Alba, 79e) - Soler (Gavi, 59e), Rodri, Koke (Busquets, 79e) - Asensio (Sarabia, 72e), Morata (F. Torres, 59e), Olmo. Sélectionneur : Luis Enrique.



Tchéquie (3-4-3) : Mandous - Zima, Brabec, Jemelka - Coufal, Sadílek (Král, 30e), Souček, Zelený (Kalvach, 79e) - Pešek (Tecl, 79e), Kuchta (Jurečka, 60e), Černý (Hložek, 60e). Sélectionneur : Jaroslav Šilhavý.

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les patrons sont dans la - première - place. Tenue en échec la semaine passée en Tchéquie , laa cette fois pris le meilleur sur lagrâce à un but de Carlos Soler. Avant d'afficher sa maîtrise habituelle dans le jeu et de se mettre à l'abri grâce à Pablo Sarabia.Les visiteurs secouent pourtant la bande de Luis Enrique dans les premières minutes, à base de pressing étouffant et de jeu rapide vers l'avant. Des Tchèques tout près d'êtres récompensés, mais Simón se déploie vite au sol pour détourner la tentative de Černý (18), avant de bien fermer son angle pour empêcher Kuchta de trouver la faille en angle fermé (20). Malmenée, lafrappe sur sa première occasion : Asensio se démène sur la droite de la surface et centre pour Soler, qui termine le travail de près. Le milieu de Valence est même proche du doublé, mais glisse au moment de frapper (28), alors que la machine espagnole est enfin allumée et pose sa patte sur le jeu.Il faut attendre le début du second acte pour assister à une – petite – révolte tchèque, illustrée par cette tentative de lob de Pešek, trop longue pour inquiéter Simón (50). Král force le portier de Bilbao à s'envoler (67), avant que Gavi, remuant dès son entrée en jeu, ne s'assure que Mandous ne s'est pas endormi (70). Le milieu de poche du Barça est d'ailleurs à l'origine de l'action sur le but de Sarabia, homme le plus décisif de ladepuis l'Euro et buteur à bout portant sur une offrande de Ferran Torres. Circulez, il n'y a plus rien à voir, si ce n'est cette dernière tentative du Parisien, dont l'enroulé fuit le cadre (82).Cerise sur le gâteau : la défaite du Portugal en Suisse offre la première place de ce groupe 2 aux Espagnols.