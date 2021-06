L'Espagne cale encore face à la Pologne

Accrochée par la Suède lundi, l'Espagne a de nouveau pioché contre la Pologne (1-1). La Roja s'était appuyée sur Gerard Moreno et Álvaro Morata pour ouvrir le score, mais Robert Lewandowski s'est déployé pour égaliser. Un but salvateur puisqu'il permet à son équipe de garder une chance de qualification.

Moreno donne le la

4 - Álvaro Morata a inscrit 4 des 5 derniers buts de l'Espagne à l'EURO. Seul Fernando Torres (5) a marqué plus de buts dans la compétition pour la Roja. Crucial. #ESP #EURO2020 pic.twitter.com/AxrvsQbpb4 — OptaJean (@OptaJean) June 19, 2021

Lewandowski offre un sursis

Espagne (4-3-3) : Simón - Llorente, Laporte, Torres, Alba - Koke (Sarabia, 68e), Rodri, Pedri - Moreno (Ruiz, 68e), Morata (Oyarzabal, 87e), Olmo (Ferrán, 62e). Sélectionneur : Luis Enrique.



Pologne (3-4-2-1) : Szczęsny - Bereszyński, Glik, Bednarek (Dawidowicz, 85e) - Jóźwiak, Moder, Puchacz, Świderski (Frankowski, 68e) - Klich (Kozłowski, 55e), Zieliński - Lewandowski. Sélectionneur : Paulo Sousa.

L'Espagne d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec l'équipe qui avait balayé la Pologne 6-0 en juin 2010, avant de s'envoler écrire l'histoire en Afrique du Sud. Robert Lewandowski, lui, était là. Et il s'est fait un malin plaisir de venger l'honneur national en plantant un coup de canif dans le dos d'unequi a fait pschitt à Séville. L'occasion, aussi, de maintenir son équipe en vie, et de redonner un peu de couleur à un ratio bien terne lors des phases finales d'Euro et de Coupe du monde (désormais trois buts en treize matchs).La Pologne entre bien dans sa rencontre. Piotr Zieliński aurait pu obtenir un penalty après un contact avec Álvaro Morata dans la surface espagnole, mais Daniele Orsato ne bronche pas (2). Mateusz Klich fait passer un nouveau frisson quatre minutes plus tard, des 25 mètres, en envoyant une frappe juste au-dessus de la barre (6). Lacommence alors à mettre le pied sur le ballon. Dani Olmo a des fourmis dans les jambes, alors il allume une mèche. Le pétard, mouillé, arrive tout droit dans la niche de Wojciech Szczęsny (10). La détonation viendra finalement de l'autre côté, du pied gauche de Gerard Moreno.Remplaçant contre la Suède, l'attaquant de Villarreal est au four et au moulin sur son aile droite. Une obstination récompensée quand son tir se transforme en passe pour Morata, qui surgit dans le dos de Bartosz Bereszyński pour marquer son vingtième but en sélection, à la limite du hors-jeu (25). Moreno retrouve ensuite un rôle de finisseur, mais pas le cadre, sur un coup franc flirtant avec le montant (34) puis sur un centre de Jordi Alba, qu’il reprend dans le petit filet extérieur (45). L’Espagne se fait peur avec une double occasion pour Karol Świderski et Robert Lewandowski, le premier heurtant le poteau et le second butant sur Unai Simón (43), mais regagne les vestiaires avec un but d’avance.Kamil Jóźwiak remet très vite la Pologne dans le match en distillant un excellent centre à destination de Robert Lewandowski. Cette fois, le meilleur joueur de l'année 2020 ne se rate pas. Il met Aymeric Laporte à l'amende et claque une tête victorieuse (54). Dans l'euphorie, Jakub Moder place sa semelle sur le pied de l'intenable Moreno, qui veut se faire justice lui-même sur penalty. À tort puisqu'il trouve le poteau et que la deuxième lame Morata reprend à côté, pas aidé par le rebond (58).Les occasions sont toutes espagnoles, mais l'efficacité fait irrémédiablement défaut aux hommes de Luis Enrique. Szczęsny veille au grain et donne des maux de tête à Morata en le mettant deux fois en échec (65, 84). L'avant-centre de l'Atlético n'aura pas plus de réussite en pivot, pris en tenaille par Kamil Glik et Jan Bednarek (80). Sorti du banc, Ferrán Torres peut endosser le costume de héros, absolument seul au point de penalty, mais ne cadre pas son coup de casque (73). Même les coups de pied arrêtés ne permettent pas de créer la différence, la Pologne faisant preuve de vigilance. Rien de nouveau de l'autre côté des Pyrénées : l'Espagne arrose les buts, mais finit à l'eau.