L'Espagne braque le coffre iranien

Après cinquante minutes à buter sur le mur iranien, l'Espagne a eu besoin d'un coup de chance pour marquer le but qu'elle attendait. Elle gagne, mais n'a pas maîtrisé son sujet.

390 passes contre 88

Costa marque, mais la Roja déjoue

Espagne (4-2-3-1) : De Gea – Alba, Ramos (cap), Piqué, Carvajal – Iniesta, Busquets – Vázquez, Isco, Silva – Costa. Sélectionneur : Fernando Hierro.



Iran (4-5-1) : Beiranvand – Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Haji Safi (cap) – Ebrahimi, Ezatolahi, Ansarifard, Taremi, Amiri – Azmoun. Sélectionneur : Carlos Queiroz.

Oui, laa gagné. Mais elle n'a pas assuré, loin s'en faut. Face à des Iraniens très bien organisés et même emballants en fin de match, les champions du monde 2010 se sont imposés sur un fragile 1-0. Surtout, ils ont passé la dernière demi-heure à attendre que le ciel leur tombe sur la tête. Les voilà malgré tout installés en tête du groupe B avec le Portugal.Disciplinés et concentrés, les Iraniens lancent leur match la bave aux lèvres et parviennent à bloquer les Espagnols à une trentaine de mètres de leur but. Les joueurs de Fernando Hierro commencent à gentiment s’impatienter et tentent, sans succès, de casser le coffre avec des frappes lointaines, à l'image de David Silva aux 19, 24et 45minutes. La défense en fonte de l'Iran, qui n’a concédé que deux buts en dix matchs de qualification pour la Coupe du monde, dégage tout ce qu'elle peut où elle peut. Silva, le plus actif avec Isco, envoie un retourné juste au-dessus du but à la 30minute après une remise de la tête de Piqué, et c'est à peu près tout. Quand tout ce petit monde regagne les vestiaires, l'Iran a tenté 88 passes (49 réussies). L'Espagne, 390.Le début de la seconde période ressemble à une fin de match, tant laaccentue encore et encore la pression. Beiranvand repousse d'une charmante claquette une frappe enveloppée de Busquets, puis s'impose devant Vasquez. L'Espagne s'expose et, sur une longue touche mal renvoyée, Ansarifard hérite du ballon dans la surface et claque une grosse volée qui frôle le but d'un De Gea battu. Sans solution face à l'opposition iranienne, l'Espagne va s'en remettre à la chance. Trouvé par Iniesta au sein de la défense adverse, Costa effectue un contrôle orienté, se retourne et Rezaeian dégage le ballon, qui rebondit sur le genou de Costa avant de finir dans le but. 1-0, et las'arrête de jouer, comme si elle avait déjà tout donné. La fin de match est dominée par des Iraniens que personne n'attendait à ce niveau. Un but refusé pour hors-jeu, des situations dangereuses à répétition sur des centres ou des récupérations hautes, mais pas d'égalisation. Et bien qu'ils n'auront pas réussi à recoller au score, les Iraniens ont sorti une prestation porteuse d'espoir avant la manche finale, face au Portugal. L'Espagne, elle, n'a pas encore la carrure d'un favori.