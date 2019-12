L'ES Tunis décroche la cinquième place du Mondial des clubs

Al Sadd 2-6 Espérance sportive de Tunis

Al Sadd (4-2-3-1) : Barsham - Ismail (Ro Ro, 46e), Khoukhi, Salman, Hassan - Jung, Gabi (Al Hajri, 58e), Al-Haidous, Asad, Afif (Ali, 78e) - Bounedjah. Entraîneur : Xavi Hernandez.

Espérance sportive de Tunis (4-5-1) : Ben Cherifia - Derbali, Bedrane, Chemmam, Chetti - Coulibaly, Badri, Bonsu (Fadaa, 82e), Ben Romdhane (Benguit, 57e), Elhouni - Ouattara (Khenissi, 72e). Entraîneur : Moin Chaabani.

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Petit lot de consolation.Défaits lors du deuxième tour par les Saoudiens d'Al-Hilal et un but de Bafetimbi Gomis, les Tunisiens de l'Espérance sportive de Tunis ont pris leur revanche dans le match pour la cinquième place de la Coupe du monde des clubs face aux Qataris d'Al Sadd. Rapidement en surnombre, les champions d'Afrique n'ont pas fait dans la dentelle.Au coup d'envoi, les deux entraîneurs n'envoient pas les coiffeurs, mais pour sa première titularisation, le gardien Meshaal Barsham boit rapidement le bouillon. Une frappe flottante de Hamdi Elhouni suivie d'un joli mouvement collectif entre ce dernier Anice Badri et voilà laqui fait le break en moins d'un quart d'heure. De quoi réjouir le contingent de supporters du, lesquels parviennent à ambiancer tant bien que mal un Khalifa International Stadium désespérément vide. Pour les hommes de Xavi Hernandez, le cauchemar ne s'arrête pas là : coupable d'une grossière faute de main dans la surface, Abdelkarim Hassan voit directement rouge et l'arbitre limougeaud-tahitien Karim Zitouni accorde, à l'aide de la VAR, un penalty à l'Espérance que Badri se charge de transformer pour faire le doublé. Imité par Elhouni vingt minutes plus tard, les Tunisiens rentrent au vestiaire avec une avance tellement confortable que le penalty accordé aux Qataris et transformé par Baghdad Bounedjah, bourreau de Hienghène Sport, n'a pas l'air d'inquiéter grand monde.Jamais deux sans trois, M. Zitouni siffle un nouveau coup de pied de réparation en faveur des Qataris après un fauchage d'Abdelkader Bedrane sur Akram Afif dans la surface. Sans problème pour Hasan Al Haydos qui frappe en force et entretien encore un peu l'espoir des locaux. Des espoirs finalement douchés par un Elhouni en feu qui, en inscrivant son triplé d'une petite frappe croisée dans le but vide, devient le quatrième joueur seulement à planter un coup du chapeau en Coupe du monde des clubs, après Luis Suarez, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Excusez du peu. La fin des débats a lieu à trois minutes du terme et c'est le latéral droit Sameh Derbali qui se charge d'inscrire le point du set pour offrir un score canon (6-2) à l'Espérance sportive de... Tennis ?