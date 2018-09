L'équipe type Puma x MPG de L1

Cette saison, Puma sera leader des équipementiers en Ligue 1 avec pas moins de 5 équipes habillées. Et entre Amiens, Nîmes, Bordeaux, Rennes et l'OM, il y a de quoi se faire une belle petite équipe sur Mon Petit Gazon...

Un but contre Angers, un autre contre Marseille, Ismaïla Sarr est en feu en ce début de saison. Et le bougre ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et va ringardiser Ousmane Dembélé en terminant la saison avec 20 buts au compteur. Et un titre de votre ligue MPG.

Si Amiens a réussi à se maintenir en Ligue 1 la saison dernière, c’est en grande partie grâce aux 13 pions de Moussa Konaté qui a inscrit plus de 30% des buts de son équipe. Et vu le début de saison de l’attaquant sénégalais, il compte bien élever la barre encore plus haut cette année. Alors jetez-vous dessus et profitez-en avant qu’il ne parte en Angleterre au mercato ...

Thierry Henry ? Non, non, celui qui a inscrit cette magnifique frappe enroulée face à Monaco se nomme François Kamano. Un homme qui a décidé de marquer cette saison de Ligue 1 et donc votre saison de MPG de son empreinte. Inutile de vous préciser qu’il tire aussi les penaltys.

La dernière fois que Ben Arfa a passé un an sans disputer le moindre match officiel, il s’est offert une saison sublime avec l’OGC Nice en claquant pas moins de 17 buts en Ligue 1. Alors ne vous posez pas de questions, et prenez ce risque, car 2019 va rimer avec Hatem Ben Arfa.

Capable d’évoluer à tous les postes du milieu de terrain, Younousse Sankharé fait partie de ces joueurs qui adorent quitter leur poste pour aller mettre le souk dans la surface adverse. Et le Bordelais le fait plutôt bien, puisqu'il a claqué sept buts la saison dernière en Ligue 1. Et si Ricardo est aussi fou que Poyet, il pourra même aligner l’ancien Parisien en attaquant de ...

Qui peut s’asseoir à la table de Florian Thauvin et lui dire qu’il a marqué plus que lui en 2018 ? Personne, à part Lionel Messi (23 buts) et Cristiano Ronaldo (22) qui sont les seuls à avoir inscrit plus de buts que Flotov (17) en 2018 dans les cinq grands championnats européens. Alors n’hésitez pas et mettez le paquet sur Thauvin. En plus, ça vous fera deux champions du monde dans votre ...

Titulaire au poste de latéral gauche du Stade rennais, Ramy Bensebaini n’est pas qu’un bon centreur qui offre quelques caviars à ses coéquipiers, c’est aussi un homme capable d’aller faire trembler les filets adverses. Attention tout de même à sa capacité à marquer contre son camp et ainsi offrir un but à votre adversaire.

Alors oui, Adil Rami ne marque pas énormément de buts, oui il fait parfois quelques boulettes comme récemment face à l’AS Monaco, mais Adil Rami n’en reste pas moins un solide défenseur central qui peut se targuer d’être champion du monde. Et si les Bleus ont gagné leur deuxième étoile en Russie c’est en partie grâce à la bonne humeur du défenseur de l’OM qui apportera de la joie à votre équipe MPG. Et de la classe avec sa ...

À quoi bon se battre pour récupérer Gianluigi Buffon ou Benjamin Lecomte lorsque vous pouvez mettre le paquet sur Régis Gurtner ? Le portier italien a beau porter parfaitement le costard, le gardien de but d’Amiens peut, lui, se targuer d’avoir obtenu la deuxième meilleure moyenne des gardiens de but sur MPG la saison dernière avec une jolie moyenne de 5,62, contre 5,66 pour Anthony ...

Alors oui, Lucas Ocampos n’est pas le joueur le plus sexy de la planète, oui Kevin Strootman semble avoir une intelligence de jeu supérieur à la sienne, mais cela n’empêche que l’Argentin marque des buts (neuf la saison dernière). Et c’est tout ce qu’on lui demande.

Lorsqu’il était à Santos, Ganso partageait le cuir avec son ami Neymar et les observateurs avaient du mal à trancher lequel des deux aura la plus belle carrière. Bon, entre-temps, Yoann Gourcuff s’est emparé du corps du Brésilien, mais à l’image de l’ancien Bordelais, Ganso continue à être bon et décisif les rares fois où il est apte à jouer. Alors vaut mieux l’avoir avec vous lorsqu'il marquera un triplé face à ...

À quoi reconnaître un bon joueur de football sur MPG ? À son rôle de tireur de penalty. Et face au Paris Saint-Germain, Téji Savanier a prouvé qu’il pouvait endosser ce rôle au Nîmes Olympique et qu’il ne tremblait pas dans l’exercice. Bon, en revanche, il va falloir être patient avant de l’aligner, car il vient de prendre cinq matchs de suspension, mais vous ne regretterez pas cet ...

Alors oui le défenseur de l’OM s’est gravement blessé en mai dernier au tendon d’Achille, mais vous pouvez être certain qu’il reviendra pour la dernière journée de votre championnat pour inscrire votre but du titre. Si vous n’êtes pas convaincus, demandez aux supporters du Red Bull Salzbourg.

Avoir deux bons gardiens titulaires c’est bien, avoir un titulaire et son remplaçant, c’est mieux. Ça vous évitera de vous retrouver avec un Rotaldo au poste de gardien de but en cas de blessures chez vos deux titulaires habituels.

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous l'avez compris, avec cette équipe vous avez de grandes chances de remporter votre ligue MPG. Mieux, vous pourrez aussi remporter quelques lots forts sympathiques comme un week-end à Londres pour assister à un match d'Arsenal ou encore un maillot de l'une des cinq équipes sponsorisées par Puma en Ligue 1. Pour plus d'informations, il vous suffit d'aller consulter le site MPG dès le 14 septembre