L'équipe type du week-end

Sans triplé ou geste fou, difficile d'espérer gratter une place de titulaire ou de remplaçant dans le onze de ces derniers jours... Mais certains joueurs ont réussi à trouver la force ou à montrer suffisamment de talent pour s'y glisser.

Gardien

Gabriel (Lecce) : Tenter une imitation de Manuel Neuer n'est pas sans risque, et peut même offrir l'ouverture du score à l'adversaire. Goran Pandev aime ça, moins le carton rouge qu'il a reçu par la suite.

[?️VIDEO - ⚽️BUT] ?? Serie A✨Dégagement hasardeux du gardien ➡️ Contrôle ➡️ Frappe lobbée ??? Goran Pandev marque d'un lob somptueux pour le Genoa !!https://t.co/kLpcfCeWgX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 8, 2019

Défenseurs

Juan Cuadrado (Juventus) : Pour perdre sur le terrain de la Lazio pour la première fois depuis seize ans, il fallait bien une expulsion du Colombien. Ou comment transformer un 1-1 en 3-1.

Christopher Jullien (Celtic) : Le héros de Glasgow. Auteur de la seule réalisation de la finale de Coupe de la Ligue, l'ancien Toulousain a écœuré l'ennemi des Rangers. Kiffant.

Hombourg-Haut (Régional 3) : Six divisions d'écart avec Auxerre ? Et alors ?

Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) : Quelle année, pour lui ! Et quel doublé, pour faire tomber le Bayern Munich !

Milieux

Aleksandr Golovin (Monaco) : Impliqué sur les trois buts de la Principauté, le Russe a montré toutes ses qualités ce samedi. Surtout entre la 62e et la 68e minute. Après, c'est son partenaire Tiémoué Bakayoko qui a fait le show en pensant qu'il portait toujours le numéro 14 dans son dos...

Quand tu as porté le numéro 1⃣4⃣ un peu trop longtemps dans ta carrière ??W/ @TimoeB08 ? pic.twitter.com/XtJ60SiplG — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) December 8, 2019

Joaquín (Betis Séville) : Que le football éloigne l'Espagnol de la retraite le plus longtemps possible. Car à 38 ans, le milieu a encore beaucoup d'atouts innovants pour faire plaisir aux yeux. La preuve, avec le tout premier triplé de sa carrière.

[?️VIDEO] ?? Betis ? 02'? 11'? 20'➡️ 3 buts en 19 minutes pour un Joaquín toujours aussi décisif ! ???https://t.co/e6oz92qgSN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 8, 2019

Wylan Cyprien (Nice) : Un sublime enroulé, et une très jolie panenka. Rien à dire, l'Aiglon a carburé au talent devant Metz.

Park Jung-bin (Servette) : Un petit tour du côté de la Suisse, où un Sud-Coréen a claqué trois caramels au FC Zürich. Comme Messi, oui...

Attaquants

La MIN (PSG) : Faute obtenue par Neymar, carton rouge provoqué par Neymar, coup franc tiré par Neymar, but. Passe de Neymar, tir de Mbappé, but. Passe de Neymar, passe de Mbappé, tir d'Icardi, but. Montpellier se croyait serein, en se baladant sur son territoire ? Il a subi les déflagrations de la MIN. En sept minutes chrono.

Lionel Messi (Barcelone) : 17e, 41e et 83e. La Pulga a fêté son cinquième Ballon d’or avec respect. Et tant pis pour Majorque.

Sur le banc

Naby Keïta (Liverpool) : Le combiné pion/assist pour le Guinéen, qu'on aimerait bien voir davantage sur les pelouses. Et qui le mériterait.

Memphis Depay (Lyon) : Ce n'était « que » Nîmes, en face ? Ça n'empêche de faire le boulot avec soin, et de donner une passe décisive tout en faisant trembler deux fois les filets. Depayche-toi de recommencer, Memphis.

Sebastian Andersson (Union Berlin) : Un doublé, qui récompense une équipe impressionnante. Dans son antre à faire pâlir les plus gros, le club de la capitale affiche une détermination sans faille. En revanche, Cologne...

Roger Martí (Levante) : On peut donc inscrire trois goals, mener 2-0 sur son sol et perdre. Surtout quand on lance une mini-remontada d'un CSC.

Marco Sancho (Borussia Dortmund) : Un quadruplé, carrément ! Et sans avoir à se transformer en Super Saiyan, hein...

Raphinha & Niang (Rennes) : Un service décisif du premier pour le second avant la mi-temps, un autre après la pause et voilà Angers battu. Suffisant pour voir les Bretons en quatrième position... tout près de la zone Ligue des champions !

Par Florian Cadu