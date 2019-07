L'équipe type du week-end

Un week-end parfait pour placer les femmes au cœur du jeu après un mois intense de Coupe du monde. Mais ce n'était pas une raison pour se passer des diplômés, des disparus ou encore des mauvais joueurs.

Avant ce week-end, le petit attaquant des Orlando Pirates avait seulement joué trente minutes (2 sélections) avec les Bafana Bafana. Et alors ? Le bonhomme s’est retrouvé titulaire pour la première fois contre l’Égypte et s’est chargé de marquer le but de la qualification pour l’Afrique du Sud, qui jouera les quarts de finale de la CAN pour la première fois depuis 2002. Allez, plus que trois matchs et Percy Tau aura le droit à son permis de ...

Il faut du temps pour comprendre les règles du football gaélique, mais ce but fabuleux de James Carr, le joueur de Mayo, face à Galway pourrait vous donner envie de vous y intéresser de plus près. Goal of the season pic.twitter.com/Oja9MJ6pSO— Nathan Murphy (@nathanmurf) 6 juillet 2019

L’été dernier, lui et sa famille avaient reçu des menaces de mort après l’élimination du Nigeria en phase de poules de la Coupe du monde, Ighalo ayant manqué une belle occasion contre l’Argentine dans le match décisif. Un an plus tard, l’attaquant a répondu avec un doublé et une passe décisive contre le Cameroun. Et le voilà co-meilleur buteur de cette CAN ...

Son blase aurait pu être celui d'un génial numéro 10 brésilien, la bossa nova aurait pu être un geste technique étant sa marque de fabrique, mais non, João Gilberto, qui est décédé à l'âge de 88 ans samedi à Rio de Janeiro, s'est contenté de marquer l'histoire de la musique. Et c'est déjà pas mal. Respect.

Ses propos sexistes et injurieux à l'encontre d'une arbitre en 2017 lui avaient valu une suspension pour deux tournois du Grand Chelem avec sursis. Sauf que l'Italien a récidivé ce week-end à Wimbledon, visiblement très agacé d'être dominé par Tennys Sandgren et aussi d'avoir été programmé sur un court annexe : « C'est équitable de jouer ici ? Fichus Anglais... J'aimerais qu'une bombe explose sur ce club. Une bombe devrait exploser ici » , a-t-il ...

Voici la leçon à retenir après la qualification du Bénin aux dépens du Maroc : pas besoin de porter le surnom d'un animal terrifiant pour manger ses adversaires et s'offrir un beau parcours à la CAN. Après avoir croqué les Lions de l'Atlas, les Écureuils vont pouvoir s'occuper des Lions de la Téranga. Costauds.

Une expulsion sévère après une danse avec Gary Medel, une troisième place sans saveur en Copa América, le refus d'aller chercher sa médaille de bronze et des accusations de corruption contre la CONMEBOL... Oui, même l'un des deux meilleurs joueurs du monde a le droit d'être mauvais perdant. Et ça fait du bien.

Rien de mieux que de voir la mention « admis » à droite de son nom un vendredi matin de juillet. Une belle récompense et une nouvelle occasion de faire la fête, avant de passer aux choses sérieuses à la rentrée. Et sinon, bon courage à ceux qui devront se présenter au rattrapage.

Gardien

Sari van Veenendaal (Pays-Bas) : La portière d'Arsenal a longtemps repoussé l'évidence, multipliant les parades face aux Américaines au Groupama Stadium, avant de craquer deux fois après l'heure de jeu. Ce n'est pas une raison pour envoyer aux oubliettes son tournoi plus que réussi.

Défenseurs

Chancel Mbemba (RD Congo) : Quelle détente dantesque pour offrir une égalisation inespérée aux Congolais face à Madagascar au bout du temps additionnel. Pas toujours aligné à son poste de prédilection, le capitaine a pris ses responsabilités, malgré l'élimination de son équipe à l'issue de la séance de tirs au but. Pas vraiment chancelant, ce Mbemba.

Thiago Silva (Brésil) : Une Copa América plutôt réussie, une main dans la surface qui aurait pu tout gâcher et la possibilité d'enfin soulever un trophée avec le Brésil – hors Coupe des confédérations – après avoir laissé le brassard de capitaine à son pote Dani Alves. Fidèle à sa légende.

Fabio Fognini (AS Wimbledon) :

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14."À bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 6 juillet 2019

Milieux

Rose Lavelle (États-Unis) : Elle aura marqué le dernier pion de la compétition, histoire de finir en beauté un mois de démonstration sur les terrains français. Pas mal pour une première Coupe du monde.

Vidéo

Les femmes : Depuis le début de l’année 2019, 74 femmes ont été tuées par leurs compagnons. Le dernier drame a eu lieu vendredi, à Perpignan, où un homme a donné plusieurs coups de couteau mortels à une jeune femme de 32 ans sous les yeux de ses trois enfants, alors que le week-end a été marqué par des manifestations un peu partout en France avec un mot d’ordre : stop au massacre.

Attaquants

Goal of the season pic.twitter.com/Oja9MJ6pSO — Nathan Murphy (@nathanmurf) 6 juillet 2019

[⚽️ VIDÉO BUT] #CAN2019???? L'Afrique du Sud et Lorch climatisent le Stade du Caire !❄ Un but à la 85e contre l'Égypte !#EGYRSA https://t.co/kM1u4qlyt9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 6 juillet 2019

Sur le banc

Grégory Dupont (Real Madrid) : Après avoir optimisé la montée en puissance des Bleus pendant la Coupe du monde 2018, le préparateur physique français intègre le staff de Zinédine Zidane au Real Madrid. Pas besoin d’Antonio Pintus pour retrouver les sommets.

Mo Nitcheu (Saint-Trond) : Mohammed Sadjo Nitcheu avait 19 piges, il était considéré comme un attaquant très prometteur au sein de son club de Saint-Trond, mais il a perdu la vie dans un accident de la route – comme les quatre autres passagers du véhicule – après avoir percuté la façade d'un café du petit village de Kortessem, en Belgique. Chienne de vie.

Mike Teunissen (Jumbo-Visma) : L’histoire retiendra que le premier maillot jaune du Tour de France 2019 s’appelait Mike Teunissen. À Bruxelles, le coureur de 26 piges a tout simplement mis fin à une disette de trente ans pour les Néerlandais, qui n’avaient plus porté de jaunes depuis Erik Breukink en 1989.

Baghdad Bounedjah (Algérie) : Qui n'a jamais eu un coup de cœur pendant l'été ? Un amour estival voué à durer le temps des vacances, quitte à l'oublier quelques semaines après la rentrée. À moins qu'un club européen ne se décide à donner sa chance au grand Baghdad ? Coucou la Ligue 1.

Par Clément Gavard