L'équipe type du week-end

Dillon Barnes (Colchester) : Ah la boulette... Ah oui, il a fait la boulette. Tout ça pour éviter le corner. Des images qui valent bien trente petites secondes de League Two.

Sandrine Defachelles (Boulogne-sur-Mer) : Un arbitre principal qui se blesse en plein match de National ? Pas de problème, un assistant prend le relais. Un quatrième arbitre absent pour remplacer l'assistant ? Pas de problème, une supportrice présente en tribune et normalement arbitre en district s'empare du drapeau. Normal.

Malédiction (Marseille) : 42 ans que ça dure. Le maillon faible de l'OM quand il se rend en Gironde, le point fort de Bordeaux quand il reçoit les Phocéens. Jusqu'à quand, bon sang ?

Marcelo (Lyon) : Catastrophique. Toutes ses qualités se sont mises au niveau de sa capacité à accélérer, c'est dire. Ça saute en même temps que Bruno ?

Les supporters (Lens) : Une collecte de 10 000 pièces d'un euro à déposer au siège de la LFP pour protester contre une amende qu'ils ne considèrent pas légitime. Voilà la grande idée du week-end des fans Sang et Or.

Jeff Reine-Adélaïde (Angers) : Un doublé, qui représente ses deux premières réalisations dans le monde professionnel. Bienvenue dans le grand bain, champion.

Javi Martínez (Bayern Munich) : Impressionnant, à l'instar de sa team, dans le choc contre le Borussia Dortmund. Un but, mais surtout un gros pressing, un combat de tous les instants et un cauchemar pour l'entrejeu adverse. Ravi Martínez.

Sergi Darder (Espanyol Barcelone) : Définitivement mieux en Catalogne que dans le Rhône. Un (quasi) doublé pour lui, et un maintien (quasi) assuré pour son club.

Diego Costa (Atlético de Madrid) : « Diego Costa a été expulsé pour m'avoir adressé, à haute voix, les propos suivants : "Je chie sur ta putain de mère ! Je chie sur ta putain de mère !" » Signé de la main de l'arbitre du match opposant Barcelone aux Colchoneros. Rien d'étonnant, contrairement à la défense du coupable qui a indiqué que ces insultes lui étaient auto-destinées. Inspiré, mais pas suffisant pour échapper à la grosse suspension qui l'attend.

Jean-Philippe Mateta (Mayence) : Un triplé dès vendredi soir. De quoi passer un bon samedi. Et un agréable dimanche.

Ashley Barnes (Burnley) : L'attaquant aime tellement le bruit du tremblement de filets qu'il a marqué contre son propre camp avant de le faire dans le bon sens. Gourmand.

Marvin Zeegelaar (Udinese) : Sympathiques, ces deux cartons jaunes obtenus en l'espace de cinq minutes à l'heure de jeu. Heureusement que sa team, qui se bat pour le maintien, gagnait déjà 3-2...

Giovani Lo Celso (Betis Séville) : Un bien joli doublé dominical. Quelle aisance sur ce lob...

Renato Steffen (Wolfsburg) : Et hop, un premier doublé en Bundesliga pour le Suisse. Non, il n'y a pas que Sanches comme Renato en Allemagne.

Ishak Belfodil (Hoffenheim) : L'Algérien avait signé un doublé ponctué d'une passe décisive le week-end dernier ? Il a cette fois fait encore mieux, avec un triplé complet. Pied gauche-pied droit-tête, chef ?

Eric Choupo-Moting (PSG) : Oh, le salopard...

Is this the worst miss of all time? ?Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City...But this is something else ? pic.twitter.com/zSudeXAl1b