L'équipe-type du week-end du 4 août

Marwin Hitz (Borussia Dortmund) : Sept interventions, et la Supercoupe d'Allemagne pour le dauphin du Bayern Munich au détriment des Bavarois. Pour celui qui est normalement remplaçant ? Le statut d'homme du match, tout simplement.

Cyrus Christie (Fulham) : « Au fan de Fulham qui a décidé de frapper ma sœur au match aujourd'hui, et à sa femme qui a justifié son action par des propos racistes, j'espère que tu es fier de toi et que tu te sens comme un grand garçon. Tu auras ce que tu mérites. Peu importe ce que tu as ressenti à propos du résultat, ton attitude est honteuse. » Il s'agissait d'un match amical face à Barnsley, mais où certains se sont faits des ennemis...

To the Fulham fan that decided to hit my sister at the game today and his wife who justified his action with racist remarks I hope your proud of yourself and feel like a big man. You’ll get what’s coming to you. Regardless how you felt about the result your actions are shameful?