L'équipe type du week-end du 31 mars

Gardien

Gianluigi Donnarumma (AC Milan) : Elle fait mal, cette boulette au bout de 33 secondes de jeu. Moche, précoce et décisive : la Sampdoria s'est imposée sur le plus petit des scores, et les Rossoneri n'avaient pas encaissé de but si rapide depuis quinze ans en Serie A. Sale temps pour les Gianluigi.

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #SerieA ?? L'énorme boulette de Donnarumma, qui offre une passe décisive à Defrel !https://t.co/97HRMAXFpt — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 30 mars 2019

Défenseurs

César Azpilicueta (Chelsea) : « C'est la meilleure ligue du monde, mais avec les pires arbitres. Ils ne comprennent pas ce qui est en jeu. Ils ne peuvent pas faire des erreurs à ce niveau. (...) On ne mérite pas des arbitres comme cela. Il n'y a pas d'excuse, c'est criminel. » De Neil Warnock. Tout ça pour un goal de l'ex-Marseillais, validé alors que le buteur était hors jeu, et un mauvais arbitrage. Quelqu'un aurait la définition du mot « crime » à donner au coach ?

Adil Rami (Marseille) : Le symbole du fiasco défensif des Phocéens, tout simplement. Pas aidé par Jordan Amavi ou Bouna Sarr, le champion du monde ne s'est visiblement pas remis de son burn-out estival. Allez, un mois d'arrêt de travail supplémentaire.

Les supporters (Strasbourg) : Heureusement qu'ils étaient là, ceux-là. Sinon, la Coupe de la Ligue aurait vraiment eu des chances d'être supprimée juste après la finale remportée par les Alsaciens aux tirs au but. Mais leur public, lui, ne se plaint de toute façon jamais.

Alex Telles (Porto) : C'est ce qu'on appelle faire une Edinson Cavani, en plus spectaculaire. En transformant son penalty, le latéral s'est blessé comme il faut et n'a montré que de la douleur pour célébrer son pion. Il a beau être matinal...

Portolu Alex Telles, dün akşam penaltı atışı sırasında sakatlandı ve sezonu kapattı. #porto #alextelles pic.twitter.com/dIsUdhjTQc — fitbol dergi (@fitboldergi) 31 mars 2019

Milieux

Rolando Mandragora (Udinese) : Quelle praline ! et contre son ancien club du Genoa, s'il vous plaît.

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #SerieA ? Quel but de Mandragora contre le Genoa !? Un contrôle de la poitrine, suivi d'une reprise de volée lobée aux 30 mètres !??? Assurément le but du week-end !https://t.co/pmMX1utTUO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 30 mars 2019

Abdoulaye Doucouré (Watford) : Omniprésent, le milieu français a marqué sur le terrain de Manchester United et brillé par son activité. Mais il a perdu. Saletés de Diables rouges.

Koke (Atlético de Madrid) : Deux passes décisives, pour deux chefs-d'œuvre signés Diego Costa et Thomas Partey. Et boom, 4-0 pour les Colchoneros à l'extérieur.

Attaquants

Carlos Vela (Los Angeles) : Avec son triplé du week-end, l'ancien d'Arsenal en est à six réalisations et trois passes décisives en MLS. En seulement cinq rencontres, hein.

Alexander Isak (Willem II) : Tranquillement, l'attaquant s'est offert un triplé sur penalty. Ce que personne n'avait jamais fait en première division hollandaise, jusque-là. Martin Palermo a trouvé son idole.

Vidéo

Yussuf Poulsen (RB Leipzig) : Lui aussi s'est permis de coller un triplé. Résultat : 5-0 devant le Hertha Berlin, et quinze pions en Bundesliga dans une saison qui est la meilleure de sa carrière sur le plan statistique. C'est à noter.

Remplaçants

Bruno Genesio (Lyon) : La rencontre a-t-elle basculé grâce à sa décision de faire entrer Martin Terrier ? En tout cas, l'entraîneur a conservé son crédit auprès de Jean-Michel Aulas. Qui devrait le prolonger de deux années, mardi. N'en déplaise aux Bad Gones.

Lionel Messi (Barcelone) : Un record de plus pour la Pulga, qui a joué son 675e match avec les Catalans et qui est bien parti pour dépasser Xavi. En plus d'avoir inscrit un doublé dans le derby, évidemment.

6 - Messi has scored six direct free kick goals versus @RCDEspanyol in all competitions, more than against any other team in his career . Overriding. pic.twitter.com/ClxTO81YY0 — OptaJose (@OptaJose) 30 mars 2019

Andrej Kramarić (Hoffenheim) : Oh, que c'est vilain ! Alors qu'Ishak Belfodil allait fêter son caramel, le Croate a emprunté les talents de Nani et Jérôme Leroy pour lui voler son bien. Pas l'idéal, pour souder un vestiaire.

Iago Aspas (Celta de Vigo) : Un doublé, une entité temporairement sauvée, Villarreal renversé et des joues mouillées. Émotion assurée.

Paco Alcácer (Borussia Dortmund) : Un doublé, un temps additionnel maîtrisé (premier joueur de l'histoire du championnat allemand à inscrire cinq buts après le temps réglementaire en une seule et même saison), Wolsburg écarté, le Bayern Munich doublé et une première place retrouvée. Suspense assuré.

5 – Paco Alcacer (@BVB) is the first player in #Bundesliga history to score 5 goals in the 90th minute in only one season. #BVBWOB pic.twitter.com/dRSvymLodK — OptaFranz (@OptaFranz) 30 mars 2019

Guillaume Hoarau (Young Boys Berne) : Qui c'est, le meilleur buteur du championnat suisse ? Un mec qui en a planté trois, dimanche.

Par Florian Cadu