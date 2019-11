L'équipe type du week-end

Ben Foster (Watford) : Excellent face au talent de Chelsea, il a surtout failli égaliser dans le temps additionnel. C'était compter sans son confrère Kepa, auteur d'un sauvetage empêchant la note parfaite pour le portier. 9,5/10, donc.

Kyle Walker (Manchester City) : On pourrait pointer du doigt les erreurs des derniers remparts Ederson ou Alex McCarthy, mais le latéral représente finalement le grand bonhomme de l'opposition entre le champion en titre de Premier League et Southampton. Avec un centre décisif et un but sur la fin, l'homme-clé des Skyblues était cette fois placé sur un côté. Pas trop de regrets, Tottenham ?

Gabriel (Lille) : Un cauchemar, alors que c'était l'Olympique de Marseille en face. Malheureusement, l'arrière central a bousculé Mike Maignan pour l'ouverture du score, puis l'a trompé pour le break. L'enfer, le vrai.

Jérôme Boateng (Bayern Munich) : L'Allemand doit profiter des absences, pour montrer qu'il a sa place en charnière centrale ? Hélas, il n'a eu que huit minutes ce week-end puisqu'il a écopé d'un carton rouge précoce. Pas sûr, aussi, que les Bavarois auraient été désavantagés avec une expulsion du décevant Benjamin Pavard.

Afrique du Sud (Rugby) : 32-12, et un troisième titre de champion du monde. Sans avoir combattu contre la Nouvelle-Zélande, certes.

Yaya Touré (Qingdao) : Dix secondes, top chrono ! Bien plus fort que Boateng.

Marquinhos (Paris Saint-Germain) : Quand il est bon, les médias l'encensent. Quand il ne l'est pas du tout comme à Dijon où il n'a pas évolué en tant que milieu défensif, la presse lui trouve l'excuse de la polyvalence. Une tête de Brésilien qui ne ressemble pas à Thiago Silva ou à Neymar, est-ce l'antonyme de tête de turc ?

Lum Ière (Belgique) : Des moments d'invisibilité totale lors d'Oud-Heverlee Louvain/Royale Union Saint-Gilloise, et même un arrêt du match pour officialiser sa disparition. À retrouver très, très rapidement.

Abdelmalek Mokdad (Créteil) : Quel triplé ! En pleine piscine, à l'extérieur et à 0-3. Bravo, champion.

Timo Werner (Leipzig) : Quelle performance ! Trois goals, trois assists et un 8-0. Costaud, garçon.

Bund Esliga (FC Offensif) : Quel samedi ! Six parties, 25 pions et un champion en titre humilié. Spectaculaire, voyons.

Ti Fo (Raja) : Dans un derby, les supporters ont leur part de responsabilité pour que la soirée soit bonne. À Casablanca, on l'a bien compris.

Martin Atkinson (Premier League) : Ça ne fait jamais plaisir, mais l'arbitre fait l'objet d'une pétition où l'on réclame sa suspension. Les fans de Liverpool, qui ont pourtant assisté à la victoire des Reds à Aston Villa sur la fin, ne sont en effet pas contents du but refusé à Roberto Firmino. Tiré par les cheveux ? Si peu...

Novak Djokovic (Serbie) : Tout le monde voulait assister à son duel contre Rafael Nadal en finale, mais les abdominaux de ce dernier ont déraillé. Du coup, le numéro un mondial a explosé Denis Shapovalov pour s'offrir son cinquième titre à Paris-Bercy (contre zéro pour l'Espagnol). Le meilleur joueur actuel, d'assez loin.

Quinvid Preres (Ajax Amsterdam) : Un quadruplé pour lui, dont le tiers réalisé lors des vingt premières minutes. Rien à faire, pour l'adversaire.

Mario Balotelli (Brescia) : Comme d'habitude, il a marqué. Et comme parfois, il a fait l'objet d'insultes racistes. Et comme souvent, il a hésité à sortir du terrain. Et comme (pratiquement) toujours, les coupables s'en sortent sans aucun problème.

