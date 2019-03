L'équipe type du week-end

Ces trois derniers jours, énormément de gardiens ont fait le show. Pour le plus grand plaisir de leur équipe, en général... À leurs côtés, quelques joueurs de champ connus ou méconnus ainsi qu'un tennisman complètent cette jolie équipe.

Carrément un quadruplé pour lui, alors qu'on n'attendait pas forcément monts et merveilles de cette rencontre. Et comme Bego Llono, il a permis d'éloigner la déception d'un éventuel revers.

Et de cent. Mais plus le temps passe, plus on a envie de parler de Nick Kyrgios...

Au milieu ou derrière, l'Aiglon est bon. En plus, il marque. Et comme les buts de l'OGCN valent très cher (quarante points en vingt réalisations)...

Il joue un cran plus haut habituellement, mais la tendance est aux latéraux offensifs. Lui et ces deux centres gagnants par match feront donc très bien le taf.

Gardien

Bego Llono (Tottenharsenal) : Quel match pour le portier... S'il a encaissé deux buts – dont un sur penalty –, il a stoppé un péno à la dernière minute pour éviter la défaite et s'est démarqué par plusieurs parades spectaculaires. La grande classe.

Défenseurs

Niklas Stark (Hertha Berlin) : Le masque quand il trompe son propre gardien pour l'ouverture du score adverse juste après la pause. Le smile quand il donne l'avantage aux siens moins d'un quart d'heure plus tard. Un beau samedi, finalement.

Bruno Alves (Parme) : Le combo but/passe décisive pour le Portugais, au cœur d'un match nul assez dingue. Pas mal pour un défenseur.

Vidéo

Gerard Piqué (Barcelone) : Six lettres. Consonne. Voyelle. Consonne. Voyelle. Consonne. Consonne. Gérard prend la main. P-A-T-R-O-N.

Jony (Alavés) : Il joue un cran plus haut habituellement, mais la tendance est aux latéraux offensifs. Lui et ces deux centres gagnants par match feront donc très bien le taf.

Milieux

Youcef Atal (Nice) : Au milieu ou derrière, l'Aiglon est bon. En plus, il marque. Et comme les buts de l'OGCN valent très cher (quarante points en vingt réalisations)...

Roger Federer (Suisse) : Et de cent. Mais plus le temps passe, plus on a envie de parler de Nick Kyrgios...

Welcome to the « Triple Digit » tournament victory club @rogerfederer — I’ve been a bit lonely- glad to have the company !!! — Jimmy Connors (@JimmyConnors) 2 mars 2019

Barre Poteau (Stade Malherbe de Paris) : Décisif à quatre reprises, dont trois rien qu'en première mi-temps. Une performance énorme, bien aidé par son partenaire Tran Sversal. Cauchemar d'Ángel Di María, notamment.

Attaquants

Wu Lei (Espanyol Barcelone) : Pour l'éternité. S'il est encore loin de justifier son statut de « Maradona chinois » , l'attaquant est devenu le premier homme de son pays à marquer en Liga. Et ça, personne ne lui enlèvera.

Robert Lewandowski (Bayern Munich) : Un doublé. Rien d'inhabituel, pour le Bavarois ? Si, car ces deux nouveaux pions lui permettent d'égaler le record du plus grand nombre de goals claqué par un étranger en Bundesliga. La somme totale du bordel ? 195.

Radavien Faltait (Sconaco) : Carrément un quadruplé pour lui, alors qu'on n'attendait pas forcément monts et merveilles de cette rencontre. Et comme Bego Llono, il a permis d'éloigner la déception d'un éventuel revers.

Sur le banc

Gregor Kobel (Augsbourg) : Le Bayern Munich lui dit merci. Parce que si le Borussia Dortmund s'est incliné vendredi, c'est en partie la faute du portier intraitable devant Marco Reus, Paco Alcácer, Jadon Sancho ou encore Bruun Larsen. Ça vaut bien une chope.

Artur Boruc (Bournemouth) : Lui aussi a été excellent contre le leader de son championnat, à savoir Manchester City. Sauf que ça n'a pas suffi.

Marc-Aurèle Caillard (Guingamp) : Encore un dernier rempart qui s'est distingué de fort belle manière. En stoppant un penalty à la 96e. Et en permettant à l'En Avant de croire encore au maintien. Tout simplement.

Andrea Consigli (Sassuolo) : Après le contre-son-camp magique de 2016, la sortie magnifique de 2019. Et le rouge qui va avec.

Vidéo

Ozan Kabak (Stuttgart) : Deux corners. Deux têtes. Deux buts. Trois points. Le football simple, même s'il est parfois un peu plus compliqué.

Robin van Persie (Feyenoord Rotterdam) : Et le triplé du week-end est pour... l'éternel RVP. Éternel dans les mémoires, oui.

Par Florian Cadu