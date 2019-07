L'équipe type du week-end

Petit à petit, le football reprend ses droits. À l'image de la Ligue 2, qui vient de démarrer sa nouvelle saison sur des chapeaux de roues. Et si certains de ses joueurs sont déjà très chauds, c'est également le cas ailleurs.

Un quadruplé et une raclée 7-3 dans la tronche du rival du Real, boom ! Ne manquait plus qu'une expulsion pour que son match soit parfait. Alors, le bonhomme s'est exécuté et a chopé son rouge. Quel talent...

« C'était un peu étrange. Au lieu de les avoir comme partenaires, de les affronter... Mais la vérité, c'est que j'ai apprécié et savouré. Je suis heureux de cette journée, c'est un jour spécial. » La légende de Barcelone a joué contre Barcelone, et c'est évidemment particulier.

Le meilleur des Parisiens contre l'Inter... Jusqu'à la 90e minute, et une petite erreur sur l'égalisation adverse. « Ce n'est pas le moment de confirmer des choses, a réagi Thomas Tuchel au terme de la partie, au sujet du statut de numéro un de son dernier rempart. On a de la concurrence à tous les postes, tout le monde doit se battre. » Ambiance.

Gardien

Marc-Aurèle Caillard (Guingamp) : La boulette du portier, profitant à Charles Pickel, vaut assurément les deux minutes de résumé qui la précèdent. Il n'y aura pas de déçu, promis.

Vidéo

Défenseurs

Daniel Alves (Pôle Emploi) : À voir si c'est plus efficace que traverser le trottoir. Mais en tout cas, le Brésilien se bouge pour sortir de son chômage. En témoigne cette petite annonce, postée sur Instagram.

Thibault Jaques (Chambly) : Quoi qu'il arrive à son club cette saison, le défenseur restera à jamais l'homme qui a marqué le premier but de l'entité en Ligue 2. Sur un penalty, qui donne carrément la victoire à sa team.

Vidéo

Gerard Piqué (Catalogne) : Un second club, pour le propriétaire du FC Andorra. À croire que bientôt, le Barcelonais rachètera carrément toute la région catalane.

Micah Richards (Angleterre) : Impossible de ne pas regretter l'international aux treize sélections. Énorme à ses débuts, l'ex de Manchester City n'a jamais réussi à faire accepter à son corps qu'il avait un destin à aller chercher. Après de multiples blessures, le bonhomme prend sa retraite à seulement 31 ans. Un gros gâchis.

He remains England's youngest senior international defender ? Former Manchester City centre-back Micah Richards has announced his retirement from professional football.Full story ➡ https://t.co/Xaqd3geBI8 #MCFC #manCity #bbcfootball pic.twitter.com/y2RltBdQxR — BBC Sport (@BBCSport) July 26, 2019

Milieux de terrain

Suppor Ter (Trabzonspor) : Volontaire, le fan de Trabzonspor a cru pouvoir apporter un coup de main à son équipe préférée. Mais rien à faire, la vitesse de Yann Karamoh est (quasiment) équivalente à celle d'un Obafemi Martins dans sa plus belle époque.

Egan Bernal (Ineos) : Le vainqueur du Tour de France 2019 va-t-il régner dans le milieu, ces prochaines années ? Voilà la seule question qui se pose, après son titre.

Andrés Iniesta (Vissel Kobe) : « C'était un peu étrange. Au lieu de les avoir comme partenaires, de les affronter... Mais la vérité, c'est que j'ai apprécié et savouré. Je suis heureux de cette journée, c'est un jour spécial. » La légende de Barcelone a joué contre Barcelone, et c'est évidemment particulier.

Vidéo

Attaquants

Ferrán Torres (Espagne) : Elle ne serait pas là, la prochaine pépite de la Roja ? Toujours est-il que l'ailier a permis aux U19 de remporter l'Euro, grâce à un doublé en finale contre le Portugal. Futur grand, assurément.

Vidéo

Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) : 35 minuscules secondes de jeu. C'est le temps qu'il a fallu à l'avant-centre pour ouvrir le score, et lancer les siens vers un succès convaincant en Supercoupe des Pays-Bas. Oui, les Lanciers vont bien.

Vidéo

Diego Costa (Atlético de Madrid) : Un quadruplé et une raclée 7-3 dans la tronche du rival du Real, boom ! Ne manquait plus qu'une expulsion pour que son match soit parfait. Alors, le bonhomme s'est exécuté et a chopé son rouge. Quel talent...

Vidéo

Sur le banc

Alphonse Areola (Paris Saint-Germain) : Le meilleur des Parisiens contre l'Inter... Jusqu'à la 90e minute, et une petite erreur sur l'égalisation adverse. « Ce n'est pas le moment de confirmer des choses, a réagi Thomas Tuchel au terme de la partie, au sujet du statut de numéro un de son dernier rempart. On a de la concurrence à tous les postes, tout le monde doit se battre. » Ambiance.

Après seulement quelques jours en Chine, Areola par le mandarin couramment #PSGINT pic.twitter.com/rWOQJlgyS8 — Jean Neymar (@Goaldorak) July 28, 2019

Adrian Grbic (Clermont) : Sa bande est leader de Ligue 2, et lui s'est offert un doublé en l'espace d'une demi-heure. Elle commence bien, cette nouvelle saison.

Vidéo

Gaëtino Courtewere (Ligue 2) : (Quatre réalisations + chambrage) X Paul Le Guen = deux points = un seul match nul. C'est l'équation impossible du week-end, tiré d'un Ajaccio-Le Havre toujours tendu.

Vidéo

Ugo Bonnet (Rodez) : Le tout premier tremblement de filet de la Ligue 2 2019-2020, il est pour lui. Et il correspond également au tout premier de sa carrière, marqué dès la toute première minute de jeu. Que de premières !

Vidéo

Bryan Mbeumo (Troyes) : Un nouveau pion pour le gamin de 19 ans, qui est donc impliqué sur sept buts lors de ses douze dernières rencontres de Ligue 2. Pas étonnant qu'il soit courtisé, le petit.

Vidéo

Par Florian Cadu