L'équipe type du week-end

Jan Oblak (Atlético de Madrid) : Le seul au niveau du côté des Colchoneros contre Valladolid, avec quatre arrêts monstrueux. Forcément, son équipe s'est imposée. Sur le plus petit des scores.

Julien Lauprêtre (France) : 93 ans, c'est un beau score. Surtout quand on aussi bien défendu ses partenaires tout au long de sa vie. RIP.

Matt Targett (Southampton) : Et le millième but de la saison en Premier League est pour... le défenseur des Saints ! Clap, clap, clap.

