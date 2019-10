L'équipe type du week-end

Tim Krul (Norwich) : Un penalty d'Anthony Martial arrêté, un autre de Marcus Rashford stoppé. Le portier a perdu, mais c'est tout sauf sa faute. Qu'en pense Louis van Gaal ?

Benjamin Pavard (Bayern Munich) : Le passionné des (demi) volées a récidivé, ce qui lui donne un bilan de deux buts et deux passes décisives depuis son arrivée en Bavière. Soit mieux qu'en trois ans, avec Stuttgart. En revanche, les fautes de concentration offrant des occasions (ou des penaltys, comme samedi) à l'adversaire ont également augmenté...

Clean Sheet (France) : Jusqu'à dimanche non inclus, les portiers de Ligue 1 ont fait la fête. Neuf cages non violées sur quatorze et aucune des sept rencontres avec deux teams qui marquent, vous y croyez ?

Angleterre (Rugby FC) : La seule équipe à avoir fait mieux que le 9-0 de Leicester, ce week-end. La Nouvelle-Zélande, battue 19-7, peut en témoigner.

Benjamin Chilwell (Leicester) : Tous les Foxes auraient pu faire partie du onze, mais le latéral gauche est l'heureux élu grâce à son pion et ses deux assists. Sans lui, Southampton n'aurait pris que 6-0.

Paul Lasne (Brest) : Quel caramel, face à Dijon ! Lasne et la manière.

Ré Alisme (Atlético de Madrid) : Deux frappes cadrées, pour autant de tremblements de filets. Encore une fois, le Matelassier a été le meilleur des siens. Le SCO d'Angers, qui n'a fait mouche qu'à une seule reprise sur ses 75 dernières tentatives, peut en prendre de la graine.

Morgan Schneiderlin (Everton) : « Le football est une question de perception... Si tu gagnes ou tu perds, les analyses sont différentes. Regardez Sergio Busquets, et dites-moi quelles sont les passes qu'il fait que je ne fais pas ? » Question de perception, effectivement...

Mark Diemers (Fortuna Sittard) : Il n'y pas que le « Top 5 » , dans la vie. Il y a la Hollande, aussi. Où joue un certain milieu auteur d'un triplé, face au VVV-Venlo. BBB-Bravo.

Luis Muriel (Atalanta) : Une branlée 7-1 face à l'Udinese, et même pas foutu d'inscrire la moitié des réalisations de Bergame. Quel gros nul, ce Colombien.

CSC (Mondial U17) : Un striker toujours aussi redoutable, même chez les jeunes. Trois goals pour lui, lors des quatre premiers matchs de la Coupe du monde des moins de 17 ans. Bien parti pour finir en haut du classement, donc.

Thiago Motta (Genoa) : Première composition surprenante avec un milieu aligné en défense, premiers remplacements gagnants avec trois entrants buteurs et premier succès pour sa première sur un banc. L'histoire commence bien, très bien.

Matz Sels (Strasbourg) : Pour réussir sa mission à la maison, il faut parfois un bon vigile qui ne laisse entrer personne. Surtout pas M. Ballon, pourtant invité à la party.

Michael Eberwein (Kiel) : Le penalty le plus débile de la saison. Pas besoin d'explication, les images se suffisent à elles-mêmes.

This is the most bizarre thing you will see all week-end!À German side conceded a penalty after a substitute prevented the ball from going harmlessly out of play. pic.twitter.com/VZModMZdmx