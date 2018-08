Des vétérans, des minots et même un spectateur qui prend le sifflet : c'est l'équipe type du week-end.

Gardien

Romain Salin (Sporting) : Dans la force de l'âge, il cirait le banc du stade de la Vallée du Cher. Dix ans plus tard, Romain Salin, 34 ans, est aujourd'hui le grand bonhomme du derby de Lisbonne. Le gardien des Leões a tout arrêté ou presque face au Benfica, finissant par concéder l'égalisation à 1-1 dans les dernières minutes.

Défenseurs

Steven Dréau : En National 1, l'arbitre du match Concarneau-Le Mans s'est fait une double fracture tibia-péroné. Tout seul. Et comme il n'avait pas de remplaçant, le speaker a fait une annonce au public du stade Guy-Piriou. Voilà comment Steven Dréau, arbitre de niveau régional, s'est retrouvé au sifflet dès la 43e minute avec ses chaussures à semelles plates – avant de choper une paire de crampons à la mi-temps. Verdict ? Une belle prestation validée par Stéphane Bré.

Leonardo Bonucci (Juventus) : Sifflé, insulté par une partie des ultras juventini, le revenant Bonucci a fini par retrouver des applaudissements nourris en envoyant de l'amour à la Curva Sud après la victoire contre la Lazio (2-0).

Après le match contre la Lazio, Bonucci s'est présenté devant la Curva Sud de l'Allianz Stadium pour demander pardon. Les ultras ont répondu avec des applaudissements. pic.twitter.com/D2eEuXlkNs — FrSerieA (@FrSerieA) 25 août 2018

Willy Boly (Wolverhampton) : À vitesse réelle, tout le monde a vu une tête plongeante imparable. Y compris l'arbitre de cette rencontre entre les Wolves et City. Pourtant, le défenseur a trompé Ederson de la main. Mais un autre Frenchie est venu remettre les compteurs à égalité (1-1) : Aymeric Laporte.

Jérémy Morel (OL) : Défendre debout, c'est la base, défendre en taclant, c'est courant, mais défendre allongé par terre ? Jérémy Morel l'a fait. Une cascade réalisée par un professionnel, à ne pas reproduire dans son jardin.

Technique d'ancien Merlu pour remonter le courant @FCLorient https://t.co/ALHypIQRH3 — Jérémy Morel (@jmorel15) 25 août 2018

Milieux

Georginio Wijnaldum (Liverpool) : C'est simple, contre Brighton, il a pris les clés du camion rouge, enclenché le gyrophare et s'est baladé dans le trafic. Au total : 75 passes réussies sur 76. Quand même.

Axel Witsel (Borussia Dortmund) : Premier match, égalisation décisive en Coupe d'Allemagne. Deuxième match, but à domicile en Buli face à Leipzig. Avec le petit ciseau qui va bien.

Piotr Zieliński (Napoli) : Bonaventura claque un but phénoménal et les Rossoneri mènent 0-2 au San Paolo ? Alors, Piotr Zieliński prend les choses en main et se charge de retourner l'escalope milanaise. Chef Piotr.

Attaquants

Keko (Real Valladolid) : 90e+3. L'attaquant du Real Valladolid croit égaliser à l'arrachée face au Barça après l'ouverture du score de Dembélé. Il retire son maillot, le balance dans les tribunes et câline ses coéquipiers. Avant que son but ne soit refusé par la VAR. Il avait pourtant bien tué la peau de l'ours, lui...

Thierry Henry : Viendra ? Viendra plus ? Canal + a annoncé que le meilleur buteur de l'histoire des Bleus a finalement dit non aux Girondins de Bordeaux. C'est sûr que prolonger Éric Bedouet, ce serait moins sexy. Cela dit, l'intérimaire a mené son équipe à la victoire face à Monaco (2-1).

Martin Terrier (OL) : Après deux premières journées à ronronner sous ses nouvelles couleurs, il a planté face à Strasbourg, là où il s'était révélé en début de saison dernière avant de disparaître progressivement. Mais ça y est, Martin est donc bel et bien sorti de son terrier.

Remplaçants

Thilo Kehrer (PSG) : Premier match au Parc, penalty concédé. Il est sorti à la mi-temps. Un jeune homme prometteur, donc.

Saman Ghoddos (Amiens) : À peine débarqué à Amiens, l'ancien attaquant d'Östersunds a ouvert son compteur, devenant consécutivement le premier iranien à jouer et marquer en Ligue 1. Et si c'était lui la vraie bonne pioche du mercato en L1 ?

Josef Martinez (Atlanta United) : 28 buts en 26 matchs, un bon petit ratio qui permet au Vénézuélien de claquer le nouveau record de buts sur une saison régulière de MLS... Et il reste encore huit matchs !

Nassim Akrour (FC Annecy) : 44 ans, toujours au top. Deux ans après son départ de Grenoble, l'éternel Nassim Akrour continue de s'éclater à Annecy en National 2. La preuve, il vient d'envoyer un triplé face à la réserve de l'OM.

Takefusa Kubo (FC Tokyo) : Lui pourrait être le fils de Nassim Akrour. À 17 ans, deux mois et 22 jours, Takefusa Kubo a marqué en J-League. On espère également qu'il a travaillé sérieusement ses verbes irréguliers d'anglais et le devoir maison de maths à rendre pour ce lundi matin.

Par Florian Lefèvre