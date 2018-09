L'équipe type du week-end

Ces deux derniers jours ont été marqués par beaucoup de héros inattendus. Mais si le onze n'est ni très équilibré ni habituel, il garde une certaine gueule. Et aurait sa place en Ligue 1.

74

Ouf. Au bout de 650 minutes et huit rencontres de Ligue 2, les Lorrains ont enfin fait trembler un filet (et enfin gagné) contre le Gazélec Ajaccio. « Quand on ne marque pas, c’est difficile, a réagi le milieu buteur. Mais on doit toujours se concentrer sur la prochaine occasion. Nous n’avons pas lâché, et elle est rentrée. » Pas trop tôt.

Deux passes décisives et un but en faveur de la belle surprise de Serie A, qui dit mieux hormis les titulaires ?

Un jour, il faudra revoir les règles et accorder ce genre de but à l'auteur de la frappe. Heureusement, l'ancien Monégasque a ensuite pris sa revanche avec un but vraiment à lui. Et ça fait 2-0.

Gardien

Paul Bernardoni (Nîmes) : Énorme. Ne cherchez pas : si Monaco n'a pas renoué avec la victoire, c'est à cause de lui.

Défenseurs

Kenny Lala (Strasbourg) : Un jour peut-être, l'Alsacien sera appelé en équipe de France. En attendant de grandir pour y être véritablement préparé, le latéral a encore régalé le Racing avec un coup franc en lucarne et une passe décisive pour Benjamin Corgnet. Un gars utile, quoi.

Mamadou Sakho (Crystal Palace) : Il aurait pu être le grand bonhomme de Crystal Palace-Newcastle. Au lieu de ça, son invraisemblable raté en fin de rencontre laisse des regrets à toute son équipe. Un 0-0 se joue parfois à rien.

Ante Puljić (Al Faisaly) : Le meilleur défenseur d'Ohod s'est avéré être l'attaquant adverse au cours de la dernière journée du championnat saoudien. Quelle action...

Si lo intentan 1000 veces, no les sale... Increíble que esta jugada no acabara en gol ? pic.twitter.com/fNzBp7tvz6 — MARCA (@marca) 22 septembre 2018

Theo Hernandez (Real Sociedad) : Une passe décisive en entrée. Une gifle en plat de résistance. Un carton rouge en dessert. Un menu à revoir pour le chef français.

Vidéo

Milieux de terrain

Christopher Maboulou (Nancy) : Ouf. Au bout de 650 minutes et huit rencontres de Ligue 2, les Lorrains ont enfin fait trembler un filet (et enfin gagné) contre le Gazélec Ajaccio. « Quand on ne marque pas, c’est difficile, a réagi le milieu buteur. Mais on doit toujours se concentrer sur la prochaine occasion. Nous n’avons pas lâché, et elle est rentrée. » Pas trop tôt.

Bernardo Silva (Manchester City) : Petit combo goal-assist pour lui. Tranquillement en train de s'imposer dans le onze citizen.

Ondrej Duda (Hertha Berlin) : Son exploit ? Avoir planté à chacune des quatre premières journées de Bundesliga. Du jamais-vu dans l'histoire de son club.

4 - Ondrej Duda is the first @Hertha BSC_EN player in Bundesliga history to score 4 goals on the first 4 matchdays of a Bundesliga season. Record. #BSCBMG pic.twitter.com/vSvtrjbitk — OptaFranz (@OptaFranz) 22 septembre 2018

Attaquants

Wissam Ben Yedder (Séville) : Bim bam boom, les Andalous s'imposent 6-2 sur le terrain de Levante, et le Tricolore pas toujours titulaire en profite pour croquer un triplé. Sans oublier la petite passe dé qui va bien. Le tout en une heure...

Iago Aspas (Celta de Vigo) : Pourquoi cet homme-là n'agite jamais vraiment les périodes de mercato ? Depuis 2015, l'international espagnol carbure avec le Celta. Ce week-end, l'attaquant s'est offert un doublé et a servi l'un de ses partenaires pour une nouvelle réalisation. Ç'Aspas bien pour Vigo.

Gervinho (Parme) : Quelle vitesse ! Quel pion ! À croire que Gervinho a toujours été au-dessus du lot intrinsèquement.

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #SerieA ? Gervinho marque après un rush solitaire de 80 mètres !? Il élimine 3 adversaires !https://t.co/CyEdAUXQti — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 22 septembre 2018

Sur le banc

Alex Ferguson (Manchester United) : Sir Alex va bien. La preuve : l'ancien entraîneur des Red Devils a fait son retour dans les tribunes d'Old Trafford. Maintenant, il faudrait songer à lui faire plaisir. Ce qui n'a pas été le cas samedi (1-1) malgré Fred, devenu le 500e joueur de l'histoire de MU à marquer.

Christophe Galtier (Lille) : Avec lui, le LOSC réalise le meilleur début de championnat sous l'ère de la victoire à trois points. Soit 13 points sur 18 possibles, quand même.

José Fonte (Lille) : Lui aussi a adressé une passe décisive après avoir marqué. Sauf qu'il est défenseur central.

Thomas Lemar (Atlético de Madrid) : Un jour, il faudra revoir les règles et accorder ce genre de but à l'auteur de la frappe. Heureusement, l'ancien Monégasque a ensuite pris sa revanche avec un but vraiment à lui. Et ça fait 2-0.

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #LaLiga? L'énorme mine de Thomas Lemar qui permet à l'Atlético de prendre l'avantage !? Le but est finalement accordé au gardien, contre son camp !https://t.co/lspPuXwym0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 22 septembre 2018

Federico Di Francesco (Sassuolo) : Deux passes décisives et un but en faveur de la belle surprise de Serie A, qui dit mieux hormis les titulaires ?

Iván Alejo (Getafe) : Quatre minutes. C'est ce qu'il a fallu au remplaçant pour se faire expulser après son entrée en jeu. Applaudissements.

Par Florian Cadu