L'équipe type du week-end

Week-end de fête de la musique, de football et de canicule. Mais aussi de chefs-d'œuvre, de premières et de quelques adieux. Un condensé de folie et de nostalgie pour bien démarrer la semaine, somme toute.

Gardien

Eloy Room (Curaçao) : Treize parades en Gold Cup face au Honduras, et une première victoire historique pour Curaçao dans la Coupe d'Or (1-0). Géant.

Défenseurs

Ola Aina (Torino) : En visionnant cette passe décisive venue de nulle part délivrée par le latéral à Odion Ighalo face au Burundi (1-0), les dirigeants de Chelsea ont peut-être regretté de l'avoir vendu au Torino il y a quelques semaines. Olé Aina !

[?️VIDEO] ?? #CAN2019 ???? Quelle merveille de passe sur l'ouverture du score ! ??? Déjà la plus belle passe décisive du tournoi ?▶️ https://t.co/sTDkbQmTI1#NGABDI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 22 juin 2019

Hérold Goulon (Pahang) : C'est le genre de buts qu'on ne pense voir qu'en District, mais Hérold Goulon, Français notamment passé par Le Mans, l'a fait en Coupe de Malaisie : un coup de pied arrêté rentrant, tiré depuis sa propre moitié de terrain et alors que le portier adverse était sur sa ligne de but.

? ALERTE GOLAZOOOOOLe Français Herold Goulon a inscrit un coup franc d'anthologie ce samedi ?? pic.twitter.com/XHXeBDoxHz — After Foot RMC (@AfterRMC) 22 juin 2019

La routourne (Maroc) : Il y a un an, les Lions de l'Atlas entamaient leur Mondial par un cauchemar avec un CSC de l'entrant Aziz Bouhaddouz dans les dernières secondes face à l'Iran (1-0). Douze mois plus tard, la chance a tourné pour les hommes d'Hervé Renard qui ont bénéficié d'un autogoal du remplaçant namibien Itamunua Keimuine en fin de partie (89e) pour arracher les trois points lors de leur entrée en lice à la CAN.

La VAR (Monde) : Elle n'a pas attendu le solstice d'été pour jouer avec les nerfs de tout le monde, mais force est de constater qu'elle monte en puissance de jour en jour. N'est-ce pas, amies camerounaises ?

Milieux de terrain

Anicet Abel (Madagascar) : Du côté de Madagascar, qui a accroché la Guinée pour ses grands débuts en Coupe d'Afrique des nations (2-2), l'historique premier buteur s'appelle Anicet Abel. Andrianantenaina, pour les intimes.

Amandine Henry (France) : 9 juillet 2006 : Thierry Henry délivre l’équipe de France en quarts du Mondial face au Brésil, d'un plat du pied sur un coup franc excentré de son numéro 10 Zinédine Zidane. 23 juin 2019 : Amandine Henry délivre l’équipe de France en huitièmes du Mondial face au Brésil, d'un plat du pied sur un coup franc excentré de sa numéro 10 Amel Majri. Sublime.

Yari Verschaeren (Belgique Espoirs) : Le milieu d'Anderlecht (17 ans) est le plus jeune buteur d'un Euro U21, et avec la manière. Tant pis pour les zéro point des Diablotins.

#EUROU21 Les @BelRedDevils sont partis en laissant ce superbe cadeau d'adieux à l'Italie.Il est signé Yari Verschaeren, 17 ans! ?#COMEONBELGIUM ?? pic.twitter.com/G5CM3E0VsD — L'UEFA ?? (@UEFAcom_fr) 23 juin 2019

Attaquants

Fernando Torres (Sagan Tosu) : El Niño l'a annoncé, ce vendredi : encore quelques foulées sur les terrains nippons, et c'en sera terminé de la carrière du Colchonero. Le plus beau ? L'ultime match de l'homme du 29 juin 2008 se fera face au Vissel Kobe, mené par ses amis Andrés Iniesta et David Villa.

Franck Ribéry (Bayern Munich) : Avant de partir, Kaiser Franck rafle le trophée de but de la saison en Buli pour son bijou inscrit lors de sa dernière sortie à l'Allianz Arena face à l'Eintracht Francfort. Tout un symbole.

It's time to announce your Goal of the Season... ?Congratulations, @FranckRibery! ? pic.twitter.com/vYmq0XrOca — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 21 juin 2019

Remplaçants

L’équipe de France (Rugby U20) : Nouvelle génération, même résultat. Un an après un premier sacre, la France a conservé son titre de champion du monde des moins de vingt ans en terrassant l'Australie (24-23). Costaud.

Leandro Bacuna (Curaçao) : Il y a eu la muraille Eloy Room, mais le premier buteur de Curaçao en Gold Cup restera le milieu de Cardiff City. Voilà ce que c'est, un héros national.

Karim Ziani (Orléans) : Le Fennec, qui était devenu capitaine de l'US Orléans, raccroche lui aussi, à 36 ans. Décidément une sale année, pour le FC Sochaux-Montbéliard.

Moussa Dembélé (France Espoirs) : Faisant une nouvelle fois étalage de ses qualités dans les airs, le Lyonnais a sorti les Bleuets du pétrin face à la Croatie (1-0).

Luca Waldschmidt (Allemagne Espoirs) : Déjà cinq pions en trois parties pour l'attaquant de Fribourg depuis le début du championnat d'Europe, et son dernier face à l'Autriche est monstrueux. Boum !

Abdón Prats (Majorque) : Défait 2-0 au match aller du barrage d'accession à la Liga, Majorque a renversé La Corogne et validé in extremis sa montée. Et c'est un enfant du club, Abdón Prats, formé dans les Baléares et revenu jouer chez les Barralets il y a deux ans alors que le club venait de chuter en troisième division, qui a signé le but de la délivrance dans les dix dernières minutes. Juste beau.

Par Jérémie Baron