La magie de Kevin De Bruyne, la force tranquille de Diego Godín et le cardio de Mahmoud Gad : c'est l'équipe type du week-end.

Gardien

Mahmoud Gad (ENPPI) : Il est sorti hors de sa surface pour dégager le ballon d’une tête plongeante, il a sprinté pour revenir dans ses cages et il a plongé façon Greg’ Coupet au Camp Nou : Mahmoud Gad, 22 ans, est un gardien égyptien très prometteur. Un Pharaon finalement enterré avec son équipe par le Pyramids FC 4-0 !

Il y a du Grégory Coupet chez ce Mahmoud Gad (gardien de l'ENPPI, D1 égyptienne). Bel hommage.pic.twitter.com/5pij9W3nN0 — Ali Farhat (@derpariser) September 22, 2019

Défenseurs

Serge Aurier (Tottenham) : Sergio était en train de danser au poteau de corner pour fêter son but, quant la VAR est venue casser l’ambiance. Hors-jeu de Son Heung-min. Pour combien ? Quelques centimètres. Mais comment être sûr que le révélateur a été déclenché à la milliseconde exacte où le ballon a quitté le pied du passeur ? Les Spurs peuvent ruminer cette question. Ils menaient 2-0, mais ils ont perdu 2-1. Oui, c’est possible.

Diego Godín (Inter) : 33 ans, quelques cheveux blancs, mais il est toujours aussi impressionnant. Le néo Interiste a fait honneur à ses initiales. Nommé directeur général du derby de Milan.

Bénédicte Tisserand (FC Twitter) : Définissez « tacle debout avec classe » ?

Youcef Atal (OGC Nice) : Latéral droit reconverti sur l’aile gauche, Youcef Atal a mis le GPS « droit au but » contre Dijon. Ça donne un déboulé dans la surface conclu par une minasse sous la barre. « Vous êtes arrivé à destination. »

Milieux

Kevin De Bruyne (Manchester City) : Le plus beau joueur de football de la plus belle équipe de football du moment, tout simplement. Son golazo fouetté contre Watford est à montrer dans toutes les écoles de pâtisserie.

Camille Lopez (XV de France) : « Le drop... Il passe ?! Non ? Oui ! OUIII ! Il est passé !!! » Après avoir vécu les années noires des Bleus aux commentaires de TF1, ce diable de Christian Jeanpierre méritait bien de vibrer avec Camille Lopez et le XV de France, vainqueur de l’Argentine à l’arrachée (23-21) à la Coupe du monde de rugby.

Ángel Montoro (Grenade) : Le cerveau de Grenade, c’est lui. Samedi soir, il a réussi son coup avec brio. Celui de faire exploser le Barça. Le score : 2-0. La stat : sept points en cinq matchs : c’est le pire départ des Catalans en championnat depuis 25 ans.

Attaquants

Franck Ribéry (Fiorentina) : Une belle volée du gauche pour ouvrir son compteur avec la Fio ? 'Ti Franck devient, à 36 ans et 168 jours, le joueur étranger le plus âgé à inscrire son 1er but en Serie A (merci Opta). Il est toujours génial le môme.

Casimir Ninga (SCO Angers) : Coup du chapeau pour l'attaquant du SCO face à l'ASSE ! Et si c'était le retour du grand Casimir, celui des débuts avec Montpellier ? Musique, maestro ! LOLO LOLOOO LOLO LOLOLOLOLO...

Bernardo Silva (Manchester City) : Un triplé, une victoire 8-0, merci, au revoir.

Remplaçants

Gianluigi Buffon (Juventus) : Titularisé pour la première fois depuis son retour à la maison, le grand Gigi a conclu son 641e match de Serie A par une parade magnifique et décisive dans le succès de la Juve (2-1 contre le Hellas Vérone).

Jordan Amavi x Bouna Sarr (OM) : Le premier laisse passer le ballon entre ses jambes pour lancer Florent Mollet dans son couloir. Le deuxième reprend parfaitement le centre du Montpelliérain dans les buts marseillais. Pourquoi les comparer sans cesse alors qu’on pourrait tout simplement profiter de ces deux monstres ?

Romain Grange (Châteauroux) : Ce n’est pas n’importe quel but. C’est le premier de la Berrichonne en Ligue 2 cette saison, et il arrive au bout de huit journées. Comment ? Un corner direct qui froisse les ficelles grenobloises au second poteau. Les miracles existent, vraiment.

Nicolò Barella (Inter) : Buteur mardi, il a sauvé les meubles contre le Slavia Prague en Ligue des champions. Samedi soir, il a réalisé un match de patron dans le derby della Madonnina. Une belle semaine pour le petit Nicolò, 22 ans.

Darek Formella (Republic FC) : Darek Formella n’a pas joué ce week-end. Celui qui évolue au Republic FC de Sacramento, en D2 nord-américaine, est revenu chez lui, en Pologne. Le week-end dernier, quand il avait appris le décès de son papa trois heures avant de jouer, il n’a rien dit à ses coéquipiers. Quand il eut marqué à la 81e, l’émotion le rattrapa. C’était beau.

Par Florian Lefèvre