L'équipe type du week-end

Bruno Fernandes (Brésil) : Celui qui était en prison depuis 2010 pour avoir commandité le meurtre de son ex-maîtresse est de retour. Enfin, pas tout à fait : l'ancien portier va purger le reste de sa peine en résidence surveillée. À 34 ans, il n'est peut-être pas trop tard pour retaper la balle.

Roazhon Park (Rennes) : Présent dans la série Casa del Papel ! Si ça, ce n'est pas un nouveau trophée...

Álvaro González (Marseille) : Bienvenue sur la Canebière, Monsieur. Pas d'inquiétude pour les oreilles qui sifflent, cela devrait durer encore un peu.

Baba Junior (Paris Saint-Germain) : Comme quoi, une rencontre avec une super star du football mondial n'est pas si difficile à obtenir.

Huddersfield (Angleterre) : Ouf... Après avoir fait croire à un nouveau maillot tout moche avec un sponsor omniprésent, le club a finalement dévoilé la vérité. Et elle est beaucoup plus belle.

? Here it is!? #htafc can today reveal the ACTUAL @UmbroUK home kit!? The shirt is part of @paddypower's new #SaveOurShirt campaign; an initiative that is backing a move towards unbranded football kits, effectively returning the shirt back to the fans.More ?