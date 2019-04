L'équipe type du week-end

En ce week-end sacré pour la Juventus et le PSG, il y en a eu pour tout le monde. Des triplés à la pelle, un mélange d'expérience et de jeunesse et l'avènement d'un nouveau chat noir sur la planète football... Savoureux.

Gardien

Brice Samba (Caen) : Après celle à Monaco fin mars, il a livré une nouvelle masterclass sur la Côte d'Azur, repoussant le penalty de Walter et les multiples tentatives niçoises tout en redonnant de l'espoir à Caen. Brice de Nice a pris la bonne vague.

8 - @samba_brice a effectué 8 arrêts face à Nice, un record pour lui sans encaisser de but dans sa carrière en Ligue 1. Muraille ⛔️. @SMCaen #OGCNSMC pic.twitter.com/cNj9NDe3Nf — OptaJean (@OptaJean) 20 avril 2019

Défenseurs

Renaud Ripart (Nîmes) : Le poste de latéral droit ? Ça ne lui fait pas peur. Il fait le job défensivement, et se permet même de planter un nouveau pion pour recevoir la notification la plus cocasse de l'histoire de Mon Petit Gazon.

Germán Alejo Pezzella (Fiorentina) : Il n'est pas le premier à marquer sur une offrande de Cristiano Ronaldo. Sauf que lui, c'était contre sa propre équipe. Et voilà que le capitaine de la Fio offre à la Juve un nouveau Scudetto sur un plateau. En attendant, la Viola attend toujours une victoire depuis le 17 février en championnat.

Vitorino Hilton (Montpellier) : Un 450e match en Ligue 1, et un record faisant du défenseur brésilien le joueur étranger le plus capé dans l'élite du football français devant la légende Delio Onnis. Pour fêter ça, son pote Delort a claqué un doublé, et le MHSC n'a pas lâché dans la course à l'Europe. Vivement les 42 piges !

Marcel Halstenberg (RB Leipzig) : Un penalty transformé, et une finition clinique pour son doublé. L'international allemand a quasiment validé le ticket du RB Leipzig pour la C1. Propre.

Milieux

Drake : Le nouveau chat noir du foot a encore frappé pour offrir la victoire aux Caennais à Nice. Comme quoi, les dirigeants de la Roma ne sont pas si fous.

Tous les moyens sont bons avant de se déplacer en Côte-d'Azur, vous nous aviez caché ça @ogcnice? #DrakeCurse pic.twitter.com/10rlX2pyP6 — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 19 avril 2019

Rani Khedira (Augsburg) : Le petit frère de Sami est sorti sur blessure après 37 minutes de jeu seulement, ce week-end. Pas si grave, puisqu'il a lancé un véritable festival contre Stuttgart en marquant le premier des six caramels inscrits par Augsburg.

Thomas Lemar (Atlético Madrid) : Un retour de blessure, ça se fête par un but synonyme de victoire à Eibar et surtout de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Pas autrement. Et même si on commence sur le banc.

[?️RESUME] Liga ?? Thomas Lemar offre la victoire à l'Atlético Madrid ?https://t.co/teGk3p0fjq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 avril 2019

Attaquants

Fabio Fognini : Il a donné une leçon au patron Nadal, avant de remporter le premier Masters 1000 de sa carrière à quelques semaines de Roland-Garros. La fierté de l'Italie, elle s'appelle Fognini.

Jean-Philippe Mateta (Mayence) : Il lui a fallu 35 secondes pour inscrire le but le plus rapide de la saison en Bundesliga. Pour ne rien gâcher, il a signé un doublé en toute fin de match. À seulement 21 ans, l'avenir s'annonce sympa pour Mateta.

Ayoze Pérez (Newcastle United) : Comme Kylian Mbappé, Abdoubakary Kanté et Karim Benzema, il s'est régalé avec un triplé. Et voilà les Magpies quasiment sauvés.

Sur le banc

Bruno Luzi (Chambly) : Une douzième montée avec le FC Chambly pour celui qui était le capitaine de l'équipe de l'Oise à sa création en 1989, avant d'enfiler le costume d'entraîneur dans lequel il pourra découvrir les joies de la deuxième division la saison prochaine. Respect.

Clément Lenglet (FC Barcelone) : Une première saison réussie au Barça, et un premier but de la tête en Liga. À quand une convocation chez les Bleus, Didier ?

[?️RESUME] ?? Liga Service minimum pour le Barca ?? Clément Lenglet a ouvert le score pour les Blaugranas ?https://t.co/mENkdnvmdf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 avril 2019

Pedro Brazão (Nice) : À son âge, les jeunes adolescents vont plutôt boire leurs premières bières et draguer les filles. Mais à seize ans et trois mois, lui est devenu le plus jeune joueur à disputer un match dans les cinq grands championnats européens. Prometteur.

Mevlüt Erdinç (Antalyaspor) : Un doublé pour rappeler à tout le monde qu'il avait toujours son fameux sens du (Mev)but.

Aboubakary Kanté (Béziers) : Comme Kylian Mbappé, Ayoze Pérez et Karim Benzema, il s'est régalé avec un triplé dans un match complètement fou entre Valenciennes et Béziers. Remballez la hype N'Golo.

Karim Benzema (Real Madrid) : Comme Kylian Mbappé, Abdoubakary Kanté et Ayoze Pérez, il s'est régalé avec un triplé contre l'Athletic Bilbao. Pas besoin de Cristiano Ronaldo pour briller.

