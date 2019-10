L'équipe type du week-end

Mais qui a été bon, qui a été nul ? Qui a défrayé la chronique, qui a fait l'actualité ? Qui a fait la pluie ou le beau temps, qui a su utiliser le football pour faire parler de lui ? Bref, qui sont les héros de ces derniers jours ?

1

« C'est fini, c'est sûr. C'était mon dernier challenge à Los Angeles, et on passe à autre chose maintenant. Je pense que le plus dur pour un sportif de haut niveau, c'est de ne pas choisir la fin et qu'elle s'impose. Je me sens bien physiquement, j'aurais voulu trouver un autre challenge. » Et un retraité au chômage, un.

Un clean-sheet, et six arrêts. C'est moins bien que Mendy, mais ce n'est pas mal non plus...

Gardien

Alfred Gomis (Dijon) : Un mur, que même Bafétimbi n'aurait pas su transpercer s'il était toujours à l'Olympique lyonnais. 10/10, comme son nombre d'arrêts devant les Gones.

Défenseurs

Jérémy Pied (Lille) : Quand les jeux de mains tournent en eau de boudin. Qu'importe son nom, le Nordiste l'a appris à ses dépens. Plutôt deux fois qu'une, même. Jérém' Piednalty.

Ligue 2 (FC Ennui) : Autant de buts que de scores nuls et vierges, deux 1-0... Un vendredi soir, en deuxième division française.

5 - Il y a eu seulement 5 buts marqués en 8 rencontres de Ligue 2 ce soir, total le plus faible sur un multiplex du vendredi depuis qu'Opta analyse la compétition en 2007/08. Somnifère. pic.twitter.com/Z6m9VE2k1W — OptaJean (@OptaJean) 18 octobre 2019

Haringey Borough (Angleterre) : L'un des premiers matchs de l'histoire s'arrêtant définitivement à la suite des insultes racistes aura donc eu lieu en FA Cup, puisque la confrontation entre l'équipe de D7 et de Yeovil Town s'est achevée dès la 64e minute. Hors de question de continuer à jouer sous les cris discriminatoires, ont en effet décidé les victimes. Et tant pis s'il y a élimination, au bout.

The players of both sides return to the pitch as a show of solidarity. #YTFC pic.twitter.com/yAlV44MYrf — Yeovil Town FC (@YTFC) 19 octobre 2019

Milieux de terrain

Mohamed Ihattaren (PSV Eindhoven) : Né à Utrecht, le milieu offensif a entendu sa ville natale qu'il affrontait rendre hommage à son papa décédé. Alors, les yeux se sont mouillés.

❤️ | "Dit is wat voetbal zo mooi maakt, wat voetbal zo mooi verbindt."De Galgenwaard steekt PSV'er Mo Ihattaren een hart onder de riem. #utrpsvhttps://t.co/iw6msCqTEG pic.twitter.com/r2gYetMrU4 — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 19, 2019

Sébastien Vahaamahina (France) : En voilà un qui ne ferait pas tache dans l'équipe du Paris Saint-Germain, un soir de quart ou de huitième de finale de Ligue des champions.

Fabián Ruiz (Naples) : Excellente prestation de l'Espagnol, alors que les honneurs sont revenus aux pieds du héros Arkadiusz Milik. Le Robin de Batman, en quelque sorte.

Attaquants

Ciro Immobile (Lazio) : Un doublé et une passe décisive pour une remontée assez dingue face à l'Atalanta, qui dit mieux ?

Artyom Dziouba (Zénith Saint-Pétersbourg) : Un triplé et deux passes décisives pour un set de tennis face à Rostov, qui dit mieux ?

Ángel Di María (Paris Saint-Germain) : Un doublé, une passe décisive et une transmission à l'origine du quatrième pion des siens pour une victoire assez sereine face à Nice... Qui dit mieux ?

20 - Seul Kylian Mbappé (26) a été impliqué sur + de buts qu'Ángel Di María ?? en Ligue 1 en 2019 (20 - 13 buts, 7 assists). Maestro. @PSG_inside pic.twitter.com/M9PuPL47wb — OptaJean (@OptaJean) 18 octobre 2019

Sur le banc

Antoine Kombouaré (Toulouse) : Une vraie bonne première avec sa nouvelle team, pour l'entraîneur. Tout le monde ne peut pas en dire autant.

Ben Foster (Watford) : Heureusement qu'il y a la VAR pour cacher un tant soit peu une boulette, M. le portier.

Gautier Larsonneur (Brest) : Un clean-sheet, et six arrêts. C'est moins bien que Mendy, mais ce n'est pas mal non plus...

Le parachutiste (Inter de Sassuolo) : Le duo Romelu Lukaku-Lautaro Martínez aurait dû accaparer la lumière, mais c'était compter sans ce superbe soleil venu des airs...

And here comes the parachutist doing his counterattack while Sassuolo-Inter is ongoing.Hilarious how after landing he looks he turns left and right almost surprised that nobody yet is coming to get him ? pic.twitter.com/UeJuEYrgYv — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 20 octobre 2019

Franck Ribéry (Fiorentina) : Il ne sera sur le terrain que ce lundi soir, mais il a joué avec ses doigts. Et même là, il fait mouche.

Played #FIFA20 with my kids not long ago. ? Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? ??? pic.twitter.com/fjCBjO4FOx — Franck Ribéry (@FranckRibery) 17 octobre 2019

André-Pierre Gignac (Tigres) : Un centième caramel. Mais franchement, ne valait-il mieux pas l'éviter, celui-là ?

Here are #Tigres’ two goals when #Veracruz wasn’t playing.Andre-Pierre Gignac one of the most historic players in Liga MX at this point. One of the most well-paid players.This is how he scores his 100th career Liga MX goal. What a JOKE. #LigaMXeng pic.twitter.com/kBhNaSGwFe — Francisco Velasco (@FranciscoEfV) 19 octobre 2019

