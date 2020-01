L'équipe type du week-end

Un duo d'attaquants plus jeune que le seul Zlatan Ibrahimović, des bonnes actions, une belle tirade et une grosse brute... Bon courage pour bouger cette équipe type du week-end.



Gardien

Alisson Becker (Liverpool) : Pourquoi temporiser dans le temps additionnel quand Liverpool peut encore enfoncer son rival Manchester United ? Sur l'ultime corner des Red Devils, 99% des gardiens auraient fait tourner le chrono, lui a préféré envoyer Mohamed Salah sur orbite. Fort.

Défenseurs

Hamari Traoré (Rennes) : La latéral droit rennais aura donc attendu de passer sur une chaîne obscure pour faire trembler les filets sous le maillot de Rennes. La fin d'une disette de 9500 minutes pour l'international sénégalais, auteur d'une demi-volée sublime contre l'Athlético Marseille (2-0). Benjamin qui ?

Steve Cook (Bournemouth) : Face à Norwich, le défenseur anglais a brillé de manière inattendue. À la demi-heure de jeu, le capitaine de Bournemouth s'est improvisé gardien le temps d'une magnifique parade main opposée, récoltant au passage un carton rouge logique et assistant à la transformation du penalty concédé par Teemu Pukki. Un sacrifice pour rien.

Conor McGregor (MMArena) : Non, l'Irlandais n'est pas à la retraite. Quinze mois après sa défaite contre Khabib Nurmagomedov, The Notorious n'a eu besoin que de quarante secondes pour écraser le pauvre Donald Cerrone, et fêter son retour dans un combat UFC avec grande réussite. Quelqu'un a le numéro de Floyd Mayweather ?

Theo Hernandez (AC Milan) : Dans la famille Hernandez, je demande le petit frère. Pendant que Lucas se remet difficilement d'un problème à la cheville, Théo, lui, s'éclate pour sa première saison à Milan. Face à l'Udinese (3-2), il a encore une fois montré la voie à son équipe en marquant d'une superbe reprise. Un sixième pion toutes compétitions confondues cette saison pour le défenseur, tout simplement meilleur buteur des Rossoneri depuis août. Allô, Didier ?

7 - Theo Hernandez ?? est impliqué sur 7 buts en Serie A cette saison (5 buts + 2 passes décisives), soit au moins 3 de plus que tout autre joueur de Milan. Capo. #MilanUdinese pic.twitter.com/WSu90dGC9O — OptaJean (@OptaJean) January 19, 2020

Milieux de terrain

Fred Dembi (FC Rouen) : Parce qu'il n'y avait aucune raison valable pour ne pas le voir sur la pelouse de Robert-Diochon dimanche. Et parce qu'il aurait sans doute répondu à Farid El Melali avec un doublé, pour faire vibrer un peu plus longtemps les Rouennais. Et pourquoi pas ?

Gaël Monfils (Mousquetaires FC) : À quelques heures de son premier tour à l'Open d'Australie, le Français de 33 ans a avoué s'être blessé lors de la préparation de la saison, en décembre, en jouant aux jeux vidéo. « J'ai un œdème osseux à la main droite, a-t-il lâché lors d'un point presse. Je jouais à un jeu vidéo dans ma chambre et j'ai tapé ma main droite contre la tête de lit. Le vrai traitement serait du repos, mais comme je ne peux pas, je prends des anti-inflammatoires et je mets de la glace. » Champion, va.

Casemiro (Real Madrid) : Sans Karim Benzema, qui a débuté sur le banc, le Real Madrid devait se trouver un nouveau buteur pour faire plier le FC Séville. Bingo, Casemiro a guidé son équipe vers la victoire avec un doublé : un joli piqué et un coup de tête. Et hop, un petit dépassement de fonctions pour rappeler à tout le monde qu'il fait partie des meilleurs à son poste.

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #LaLiga? Le Real Madrid remporte le choc au sommet contre Séville et reprend les commandes !?? Casemiro s'offre son premier doublé avec les Merengue !https://t.co/khz5rWlbZR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 18, 2020

Martin Fourcade (AS Térix) : En remportant la poursuite de Ruhpolding (Allemagne), dimanche, le Français a signé sa quatrième victoire d'affilée en Coupe du monde de biathlon, confortant un peu plus sa place de leader au classement. Une super nouvelle, même si rien ne vaut un hommage réussi à Edouard Baer.

La réponse géniale de Martin Fourcade à la question de Simon Desthieux ?#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/24JidisW6y — la chaîne L'Équipe (@lachainelequipe) January 18, 2020

Attaquants

Rayan Cherki (Lyon) : « Je l'aurais mise au fond, mais ce n'est pas grave, Moussa s'est bien rattrapé et ça fat plaisir. » Les mots sortent de la bouche d'un gamin de 16 ans au moment d'évoquer le penalty manqué de Dembélé contre Nantes, et quelques minutes après sa prestation XXL (2 buts, 2 passes décisives) pour guider l'OL en huitièmes de la Coupe de France. Bienvenue dans le monde des grands, Rayan.

Rayan Cherki après le penalty manqué de Moussa Dembélé hier ? pic.twitter.com/dkRPb5v73Q — Passion Football Club (@PassionFootClub) January 19, 2020

Erling Håland (Borussia Dortmund) : Dortmund mené 3-1 à l'heure de jeu ? Pas un souci pour le géant norvégien, sur le banc au coup d'envoi, qui a fêté sa première apparition en claquant un triplé en vingt minutes, offrant au passage une victoire inespérée au Borussia (5-3). À bientôt, le Paris Saint-Germain.

Sur le banc

Ciro Immobile (Lazio) : Un nouveau triplé contre la Sampdoria, et cela fait vingt-trois réalisations pour le meilleur buteur de Serie A. La Lazio ne se fait pas de bile, elle a Immobile.

Thomas Régnier (AS Belfort) : À 35 piges, le natif de Belfort a probablement vécu le plus beau moment de sa carrière, samedi. En inscrivant un doublé en cinq minutes, le capitaine a hissé son équipe de National 2 en huitièmes de finale en terrassant Nancy (3-1). Un grand prince, Régnier.

Isaac Hayden (Newcastle) : Un coup de casque à la 94e minute, un premier but cette saison et un succès contre Chelsea : un samedi de rêve pour le milieu anglais à Saint James' Park. Et tant pis pour les bijoux de famille.

La ville d'Annecy (FC Confort) : La ville de Haute-Savoie trône à la première place d'un classement inédit sur les communes où il fait bon vivre, dévoilé par le Journal du Dimanche. Pau, Épinal, Limonest et Belfort s'en moquent, ils sont en huitièmes de finale de Coupe de France.

EXCLUSIF. Le classement des villes où il fait bon vivre https://t.co/OyVNU0nyKs pic.twitter.com/qanBUXWCUZ — Le JDD (@leJDD) January 19, 2020

Memphis Ben Yedder (FC Générosité) : Le week-end de la bonne action pour les attaquants de Ligue 1. Vendredi soir, Wissam Ben Yedder a fait un heureux sans marquer, mais tout simplement en offrant un plein de carburant à un automobiliste en détresse à la station-service. Même combat pour Memphis Depay, actuellement en convalescence, qui a donné un coup de main pour faire redémarrer une camionnette en panne dans les rues de Rome. Pour la beauté du geste.

Par Clément Gavard