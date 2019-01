L'équipe type du week-end

Ces deux derniers jours, les filets ont tremblé, les yeux ont pleuré et les bras se sont levés. Parfois de joie, parfois de bonheur, parfois de frustration, parfois de désespoir. Mais qui sont les responsables ?

Gardien

Anthony Lopes (Lyon) : L'homme du derby. Tout simplement.

Défenseurs

Stéfanos Tsitsipás (Grèce) : On fire, le bourreau de Roger Federer. Énorme, le bonhomme accède en quarts de finale de l'Open d'Australie à seulement vingt ans. De quoi voir venir.

Fabian Schär (Newcastle) : Un doublé quand on est arrière central, ce n'est pas rien. Surtout quand il offre trois points.

Laurent Koscielny (Arsenal) : Être l'auteur du break de l'épaule droite quand on est arrière central et qu'on affronte Chelsea, ce n'est pas rien. Surtout quand on revient d'une longue blessure.

Lucas Hernandez (Atlético de Madrid) : Il est enfin arrivé. Sur le terrain de Huesca, l'international français a inscrit le premier but de sa carrière professionnelle. Comment ça, Thomas Lemar n'a pas l'air content pour lui ?

Milieux

Leon Goretzka (Bayern Munich) : Voilà la satisfaction de la saison pour les Bavarois. Le milieu de terrain s'est offert un doublé et s'impose progressivement comme un incontournable. Oui, un incontournable.

Casemiro (Real Madrid) : What a goal ! Et qu'est-ce qu'il fait du bien !

João Moutinho (Wolverhampton) : Diogo Jota et son triplé aurait pu faire partie du onze. Conor Coady et son deuxième CSC en deux matchs aussi. Mais l'ancien Monégasque et son doublé de passes décisives leur chipe la place.

Attaquants

Ludovic Ajorque (Strasbourg) : Un cauchemar pour Monaco. En plus de son doublé et d'une assist, il est à l'origine de l'expulsion de Naldo. Que Thierry Henry se réveille : son ennemi n'était pas la VAR, mais bien l'attaquant alsacien.

Duván Zapata (Atalanta) : Ok, ce n'était « que » Frosinone en face. Mais avant son quadruplé dominical, le Colombien avait déjà démontré ses qualités. Notamment au cours d'un mois de décembre fou. La nouvelle hype ?

La MCN (Paris Saint-Germain) : 9-0, deux triplés, un doublé, quatre passes décisives en tout... L'enfer sur terre pour Guingamp.

Sur le banc

Ole Gunnar Solskjær (Manchester United) : Et paf, septième victoire en autant de matchs pour les Red Devils de l'ex-avant-centre ! Mais quand cela va-t-il s'arrêter ?

Pau López (Betis Séville) : Un match manqué dans les grandes largeurs. Mais tout de même gagné par les siens (3-2). Paradoxe.

Jairge Matina (Getafe) : Carrément un quadruplé pour l'attaquant espagnol des Azulones. C'est dire s'il ne fait pas ses 66 piges.

Tiquinho Soares (Porto) : Le Brésilien n'est pas encore très connu ? N'empêche qu'avec son triplé du week-end, il est à huit pions en onze titularisations avec Porto. Exactement comme la saison dernière.

Luis Muriel (Fiorentina) : Quel splendide doublé pour sa première apparition avec Florence... Et face à la Sampdoria, son ancien club, en plus. La Fio semble avoir eu le nez creux en allant chercher le joueur de Séville pour un prêt de six mois. Même si ça ne la sort pas du ventre mou de Serie A.

Fernando Llorente (Tottenham) : Le Spur a eu droit à sa première titularisation en championnat cette saison. Il l'a fêtée en marquant contre son camp, mettant dans la panade son club qui a tout de même trouvé la force de s'imposer. Pas sûr qu'on le revoie tout de suite dans le onze...

Par Florian Cadu