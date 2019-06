L'équipe type du week-end

Des maillots rouges, roses, très (trop) échancrés, maculés de terre battue ou encore de bain bien crasseux... Ça donne une belle équipe pour aller au lavomatic.

Gardien de but

Michel Serres (AJ Académie Française)

« Mesdemoiselles, Messieurs, écoutez bien, car ce que vous allez entendre va changer votre vie... » Il paraît que l’Agenais commençait systématiquement ses cours ainsi, au point de vous donner envie de boire ses paroles et son savoir pendant des heures. Le philosophe s'est éteint à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui une œuvre conséquente. Respect, monsieur.

Défenseurs

Kinsey Wolanski (Vitaly Uncensored FC)

Un saut par-dessus la barrière, une accélération, un crochet pour esquiver un stadier. Le tout dans un maillot de bain Borat (les poils en moins) avec l’inscription Vitaly Uncensored, la chaîne Youtube de son copain Vitaly Zdorovetskiy (qui avait fait le même coup durant la finale de Coupe du monde 2014). Un coup de com' qui lui a tout de même rapporté 2 millions de followers en plus sur son compte Instagram en 24 heures. Probablement en raison de sa pointe de vitesse.

Andy Ruiz (Boxe United)

« C'est un rêve devenu réalité, j'ai encore du mal à réaliser » . Les spectateurs du Madison Square Garden non plus ne comprennent pas comment ce boxeur mexicain au ventre gonflé à la bière a pu faire tomber Anthony Joshua, champion WBA, IBF et WBO des poids lourds et toujours invaincu avant ce combat. Et pourtant, Andy Ruiz, qui a d’abord encaissé les coups sans broncher, a bien envoyé quatre fois l’Anglais au tapis avant que l’arbitre ne stoppe le combat à la 7e reprise. Un exploit retentissant qui mérite bien une place en défense centrale. Et autant dire que personne n’arrivera à le bouger.

Stanislas Wawrinka (Roland-Garros FC)

5h09. C’est le temps qu’il a fallu à Stan Wawrinka pour venir à bout de Stefanos Tsitsipas (7-6 [6], 5-7, 6-4, 3-6, 8-6) au terme d’un match exceptionnel. Un combat dans lequel Stan The Man a su prouver ses talents de défenseur, tout en faisant parler sa fabuleuse main gauche pour contre-attaquer. Le Marcelo du tennis. La touffe de cheveux en moins. Et les boutons en plus.

#RG19 QUEL POINT DE DINGO DE WAWRINKA POUR SAUVER UNE BALLE DE SET ! Le match prend des proportions folles ! #RolandGarros➡ Suivez la rencontre en direct : https://t.co/Oxkhqbbafo pic.twitter.com/fhNe2Q1NzD — France tv sport (@francetvsport) 2 juin 2019

Andrew Robertson (Liverpool)

Une légende dit que l'arrière-droit est généralement le moins bon joueur d'une équipe ? Remballez cette théorie, l'immense Andrew va faire naître des vocations dans les centres de formation.

Milieux de terrain

Naïm Sliti (Dijon)

Ne cherchez pas plus loin le nouvel héros de Dijon. Déjà buteur contre Toulouse lors de la dernière journée de Ligue 1, le Tunisien a remis ça lors du barrage retour contre Lens en claquant un doublé pour offrir la victoire et le maintien en Ligue 1 aux Dijonnais. Sliti > Moutarde.

Richard Carapaz (Movistar)

Venu en Italie pour être le lieutenant de Mikel Landa, Richard Carapaz repart finalement de ce Giro avec le maillot rose. Devenant ainsi le premier équatorien a remporter un Grand Tour. Un succès acquis dans l’ombre, au panache et à la pédale. Le N'Golo Kanté du vélo en somme.

Lucas Da Cunha (Stade rennais FC)

Si le Stade rennais a décroché un nouveau trophée ce week-end, c’est notamment grâce au sang-froid remarquable du milieu offensif de 17 ans. Da Cunha a signé un triplé contre Montpellier, offrant à Rennes le titre de champion de France U19. À bientôt au Roazhon Park.

[ACADEMIE]C H À M P I O N S ?Quelle performance des U19. Réduits à 10 après 30 minutes de jeu, ils s'imposent 4-0 ? @MontpellierHSC et sont sacrés Champions de France 2018-2019 ? Triplé de Lucas Da Cunha ? et Yann Gboho---#AllezRennes - #ToutDonner pic.twitter.com/Z9dxliSgJp — Stade rennais F.C. (@staderennais) 2 juin 2019

Attaquants

Mohamed Salah (Liverpool)

Il n’a eu besoin que 108 secondes pour ouvrir le score sur penalty. Personne n’a fait mieux depuis 2005 et Paolo Maldini contre... Liverpool (50 secondes). Sauf que contrairement à l’Italien, Salah n’avait pas bu, ni mangé de la journée au moment de marquer. Avant de rompre son jeûne peu avant la mi-temps. Et de digérer durant toute la seconde période.

Mamadou Soro Nanga (FC Le Mans)

« Honnêtement, je n’ai pas les mots, je ne sais pas d’où vient ce geste là. C’est le plus beau jour de ma carrière » , réalisait l’attaquant de 26 piges quelques minutes après son pion sur la pelouse du Gazélec Ajaccio. Oui, le gars a claqué un retourné à la 97e minute pour envoyer Le Mans en Ligue 2. Une statue devant la MMArena, s’il vous plaît.

Scénario incroyable lors de #GFCALMFC ! ??@LEMANSFC crée l'exploit grâce à ce fabuleux ciseau de Mamadou Soro Nanga ! pic.twitter.com/6lWNqWFyPn — Canal Football Club (@CanalFootClub) 2 juin 2019

José Antonio Reyes (Extremadura UD)

Alors qu’il conduisait sur l’autoroute A-376 entre Utrera, son village natal, et Séville, José Antonio Reyes a perdu la vie après une sortie de route. Et c’est tout le monde du football qui pleure l’homme aux 5 Ligue Europa (record) et au pied gauche magique. Tristesse.

Sur le banc

Carlos Lampe (Bolivie)

À 32 ans, le portier bolivien a illuminé le match amical entre la France et sa sélection, multipliant les parades sur la pelouse de la Beaujoire. Brillant.

Jürgen Klopp (Liverpool)

Qui n'a pas envie de jouer sous les ordres de cet homme ? Personne. Et en plus, son bonheur est contagieux.

Cyril (AS Koh-Lanta)

Après son superbe coup tactique la semaine dernière, c’est un nouveau sans-faute pour le meilleur candidat de cette saison 20 de Koh-Lanta. Rendez-vous sur les poteaux !

Steven Fortes (Lens)

Les Sang et Or ne retrouveront pas la Ligue 1 la saison prochaine, mais le football est rapidement passé au second plan après les images choquantes du défenseur à terre après un choc violent avec son gardien Vachoux. Courage !

À la suite d'un gros choc à la tête, Steven #Fortes est conscient, mais a été transféré à l’hôpital pour des examens complémentaires. #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) 2 juin 2019

Kadidiatou Diani (Paris S-G)

Alors que toute la France flippe devant un possible forfait de la meilleure buteuse en activité, elle a prouvé contre la Thaïlande et la Chine que l'aile gauche est entre de bonnes mains. Et pour ne rien gâcher, elle porte un blase super cool.

Divock Origi (Liverpool)

Après avoir tué le Barça en demi-finale retour de Ligue des champions, Divock Origi a récidivé en finale en inscrivant le but du K-O face à Tottenham. En sortie de banc cette fois-ci. Clairement son meilleur poste. Divock Ole Gunnar Origi.

Par Clément Gavard et Steven Oliveira