L'équipe type du week-end

Du tennis, de la politique, de la littérature... Beaucoup de domaines prennent de l'importance, dans le onze des derniers jours. Avec, quand même, une bonne place accordée au football. Pour le meilleur, et pour le pire.

Un début de bagarre lancé, un penalty non frappé, un rebond attrapé, deux pions marqués, un Nantes renversé dans les ultimes instants, un maintien déjà obtenu. Oh ah, Raphinha !

« M. Bakayoko, la porte ! M. Martins, aux vestiaires ! On joue la 32e minute ? Et alors ? »

Boom, un doublé pour éviter la défaite aux Blues. Contre Leicester, en plus. Un coup de pied arrêté constitue une occasion de but, combien de fois faut-il le répéter ?

17e tournoi majeur dans la poche, huitième Open d'Australie dans le slip. What else ?

On n'y croyait plus. Plus de trois ans après le référendum l'ayant fait naître, il a enfin fait sa véritable apparition. En dehors de l'Union européenne, bien sûr. Reste à savoir s'il est bon ou non.

Solide comme un roc, au milieu de la charnière champenoise. Si les Rouge et Blanc possèdent la deuxième meilleure arrière-garde du pays, le bonhomme n'y est pas pour rien. Pour le clean-sheet à Angers, en revanche, on repassera.

Gardien

David Raya (Brentford) : Les portiers anglais n'ont pas le monopole de la bourde. La preuve avec l'Espagnol, auteur d'une belle cagade contre Hull City. Et ça fait but, évidemment.

Acorta distancias el Hull City por este fallo de David Raya pic.twitter.com/dzQuDmyW7I — Jose García (@JoseRbb_86) February 1, 2020

Défenseurs

Novak Djokovic (Serbie) : 17e tournoi majeur dans la poche, huitième Open d'Australie dans le slip. What else ?

Antonio Rüdiger (Chelsea) : Boom, un doublé pour éviter la défaite aux Blues. Contre Leicester, en plus. Un coup de pied arrêté constitue une occasion de but, combien de fois faut-il le répéter ?

Vidéo

Yerry Mina (Everton) : Boom, un doublé pour lancer le come-back des Blues. Contre Watford, soit, mais en trois minutes chrono. Un corner constitue une occasion de but, combien de fois faut-il le répéter ?

Vidéo

Mary Higgins Clark (États-Unis) : Petit hommage à celle qui, après avoir rédigé des lignes et des lignes de suspense au travers de romans, est partie après 92 années bien remplies. Bye bye.

Vidéo

Milieux

Robert Snodgrass (West Ham) : Deux réalisations pour lui, qui n'a malgré tout pas réussi à donner la victoire aux Hammers. À noter, aussi, les deux premiers buts casquettes concédés par son équipe.

Vidéo

Mikael Lesage (FC Arbitre) : « M. Bakayoko, la porte ! M. Martins, aux vestiaires ! On joue la 32e minute ? Et alors ? »

2 - Monaco contre Nîmes :31 minutes et 20 secondes - ? pour Tiemoué Bakayoko31 minutes et 31 secondes - ? pour Gelson Martins1e fois que Monaco voit 2 de ses joueurs être exclus lors d’un même match de L1 depuis le 19 avril 2008 contre NiceCraquage.#NOASM pic.twitter.com/i1Y9jJgJP3 — OptaJean (@OptaJean) February 1, 2020

Jordan Henderson (Liverpool) : Encore une grosse performance du métronome des Reds, avec un combiné goal/assist. Cet homme-là se révèle bien plus que précieux...

Vidéo

Attaquants

Raphinha (Rennes) : Un début de bagarre lancé, un penalty non frappé, un rebond attrapé, deux pions marqués, un Nantes renversé dans les ultimes instants, un maintien déjà obtenu. Oh ah, Raphinha !

Ibrahim Sissoko (Niort) : Peu de triplé ce week-end, et celui du Chamois a été transformé grâce à deux penaltys (dont un provoqué par l'attaquant). À applaudir, tout de même.

Vidéo

Erling Braut Håland (Borussia Dortmund) : Sept caramels en sept frappes cadrées et trois rencontres, dont aucune disputée en intégralité. Mais combien de temps cela va-t-il encore durer ?

7 - Erling Håland ?? est devenu le 1er joueur de l’histoire de la Bundesliga ?? à inscrire 7 buts lors de ses 3 premiers matchs. Il a trouvé la faille sur chacun de ses 7 tirs cadrés. TerminaTOR. pic.twitter.com/OF3X6uRcB6 — OptaJean (@OptaJean) February 1, 2020

Sur le banc

The goal that moved us up to 5th ? pic.twitter.com/0G6pCEjcpJ — Sheffield United (@SheffieldUnited) February 1, 2020

Axel Disasi (Reims) : Solide comme un roc, au milieu de la charnière champenoise. Si les Rouge et Blanc possèdent la deuxième meilleure arrière-garde du pays, le bonhomme n'y est pas pour rien. Pour le clean-sheet à Angers, en revanche, on repassera.

Bre Xit (Royaume-Unis) : On n'y croyait plus. Plus de trois ans après le référendum l'ayant fait naître, il a enfin fait sa véritable apparition. En dehors de l'Union européenne, bien sûr. Reste à savoir s'il est bon ou non.

Joris Chotard (Montpellier) : 64e minute, entrée. 81e minute, biscotte. 88e minute, expulsion. Un élément du MSHC qui a passé une mauvaise soirée au Parc des Princes, parmi tant d'autres.

Ciro Immobile (Lazio) : Monstrueux une fois de plus, avec - entre autres - un lob sorti de nulle part. Avant lui, personne n'avait trouvé le chemin des filets à 25 reprises en 21 matchs disputés. Ça place un homme.

[⚽ VIDÉO BUT] ?? ? Quel lob de Ciro Immobile qui trompe toute la défense !? L'attaquant de la Lazio a fait danser le gardien de la SPAL et a ponctué son action d'un lob parfaitement réalisé? 25e but en Serie A cette saison !https://t.co/YVkILOJcJs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 2, 2020

Opa Nguette (Metz) : Un doublé, une passe décisive et un duo 100% sénégalais d'enfer avec Habib Diallo. Avec eux, la Ligue 1 devrait encore être une réalité pour Metz en septembre prochain.

Par Florian Cadu