L'équipe type du week-end

Très mixte et hétérogène, le onze de ces derniers jours a eu et donné chaud. Avec un hommage particulier offert aux gardiens, qui ont su se distinguer pour différentes raisons. Sans oublier les autres.

Gardien

Kenneth Kronholm (Chicago Fire) : Quelle boulette ! Réalisée dès la huitième minute quand le score n'était encore pas débloqué, qui plus est. Les New York Red Bulls ne se sont pas privés d'ouvrir le cadeau, et se sont imposés 3-1. Kronholm, loin d'être on Fire.

Vidéo

Défenseurs

Marcus Godínho (Canada) : Une passe en retrait manquée pour son gardien, le penalty de l'égalisation donné... Haïti lui dit merci, comme à Duckens Nazon.

Vidéo

Andrea Raggi (Monaco) : Sans faire de bruit, le club de la Principauté a annoncé le départ de son Italien. Qui mériterait peut-être une petite statue, non ?

Zéro Zéro (CAN) : Toujours vierge - alors qu'il atteint tout de même un âge avancé - et détesté par la majorité des supporters, le défenseur a été omniprésent sur les terrains durant la journée de samedi. Il s'est en effet montré sur tous les matchs de la Coupe d'Afrique des nations, soit trois rencontres ! Il paraît en plus qu'il dispute également la Copa América...

Equal Playing Field (ONG) : C'est lui qui, au Groupama Center (centre d'entraînement de Lyon), a donné le coup d'envoi du plus long match de l'histoire du football censé durer 123 heures étalées sur cinq jours. Avec un maximum de nationalités représentées. Un beau record... quelques mois après avoir battu celui du match le plus haut et du match le plus bas.

Milieux

Tête Décisive (Pays-Bas) : Solide comme un roc, le crâne orange a fait la différence contre l'Italie grâce à deux coups de casque sur deux coups de pied arrêtés durant les vingt dernières minutes. À revoir en demi-finales face à la Suède, étape que les Hollandaises n'ont encore jamais connue.

Tiro Bute (Copa América) : Il a fait pleurer Luis Suárez, tomber l'Uruguay, chialer le Paraguay, a anéanti la Colombie, qualifié un Pérou qui n'avait pas cadré une seule frappe en 90 minutes, offert une demi-finale au Brésil et donné un ticket « Dernier carré » au Chili. Un week-end bien rempli, en somme.

Florijana Ismaili (Suisse) : Disparue. Depuis qu'elle a sauté dans le lac de Côme, l'internationale et capitaine des Young Boys Berne n'a pas été revue. Flippant.

Attaquants

Amr Warda (Égypte) : Exclu, puis réintégré dans le groupe pour les matchs qui comptent sous la pression de ses coéquipiers. Ou quand l'autorité se fait humilier.

Megan Rapinoe (États-Unis) : Une prestation énorme face à la France, et de nouveaux doigts d'honneur à Donald Trump. Quel pied.

Vidéo

Adama Niane (Mali) : Tout le contraire de l'Égyptien. Après s'être mis en colère parce que son capitaine Abdoulaye Diaby s'est permis de se faire couper les cheveux avant lui, l'attaquant a été écarté. Au moins aura-t-il le temps de trouver un coiffeur, quand il sera rentré chez lui.

Sur le banc

Jean-Pierre Fournier (Nice) : Le binôme est de retour. Qu'on se le dise : avec Jim Ratcliffe comme nouveau propriétaire, les moyens financiers vont grimper. L'ambition sportive aussi.

Sabri Lamouchi (Nottingham Forest) : Certains le voyaient déjà à Nantes ? Voilà l'ancien technicien du Stade rennais à Nottingham Forest. Contre toute attente.

Guillermo Ochoa (Mexique) : Une parade, et tout peut basculer.

Mouez Hassen (Tunisie) : Ne jamais, jamais laver ses gants à l'huile d'olive. Heureusement, ses potes ont rattrapé son erreur contre le Mali (1-1). Mais bon...

Vidéo

Richard Ofori (Ghana) : S'il y a bien un homme à retenir du « choc » Cameroun-Algérie, c'est l'efficace portier des Black Stars. Pour le reste, rien à déclarer.

Bombe Lacrymogène (France) : Une sortie bien physique et dépassant les limites, comme souvent. À quand le carton rouge ? Même Marion Cotillard le réclame.

Par Florian Cadu