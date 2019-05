L'équipe type du week-end

En cette fin de saison, il y avait pas mal de monde dans le sens des départs. Mais aussi une belle place pour grignoter des jolis coups d'éclat sur les aires d'autoroute.

C'est l'histoire d'un type qui continue de diviser en France, mais qui vient de briser le record de Bundesliga remportées (9 Meisterschale) et celui du Français possédant le plus de titres nationaux. Et pour ses adieux à Munich, le bougre s'est aussi permis de claquer un dernier (joli) but lors du match du sacre (5-1). Auf wiedersehen, Kaiser Franck.

Joueur iconique du cycle en cours à Monaco, El Tigre a montré que celui-ci n'était pas obligé de se finir par une descente, décoinçant les Monégasques contre Amiens (2-0). Et tant pis si le Colombien s'est appuyé sur Adenon au moment de mettre son coup de griffe et que Régis Gurtner s'est joliment troué. Grrrr.

Si les Lyonnaises sont pour la sixième fois sur le toit de l'Europe, elles le doivent à leur Norvégienne, triple buteuse en 16 minutes, contre le Barça (4-1). Plus fort que Ferenc Puskás, le seul jusqu'ici à avoir claqué un triplé lors d'une finale de C1. C'était en 1962 lors d'une défaite du Real Madrid face au Benfica (3-4). À noter que l'attaquante compte désormais plus de buts (255) que de matchs en pro (254). Finalement, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça pour la ...

Le Barça, déjà champion et n'ayant plus que la Coupe du Roi dans le viseur, était en balade au Pays basque ? Le milieu argentin d'Eibar s'est chargé de remettre tout le monde dans le droit chemin. Et il ne fallait pas être désorienté pour envoyer cette volée des 30 mètres dans la lucarne de Cillessen.

À défaut de récupérer la Ligue des champions, les Pays-Bas ont mis la main sur l'Eurovision après 44 ans de choux blancs, grâce à Duncan Laurence et son hymne Arcade. Avec désormais cinq victoires, les Néerlandais rejoignent au palmarès la France, qui n'a pu faire mieux que 14e avec Bilal Hassani. Le prix spécial de clim' est quant à lui décerné aux Islandais et leur message pour les hôtes ...

Une belle initiative dans l'esprit, moins dans sa réalisation. Pour sensibiliser à la lutte contre l'homophobie, il faudra trouver plus solide qu'un bout de tissu qui disparaît à la 45e minute du match. Et non, n'insistez pas avec les lacets multicolores.

Dimanche, c'est bien Keylor Navas qui était dans les bois du Real lors de la nouvelle défaite contre le Betis (0-2). Car Zinédine Zidane verrait bien son fiston Luca devenir le remplaçant de Thibaut Courtois, et ce, malgré les accusations de piston. « Je trouve les commentaires injustes, regrettait Zizou. Luca a démontré qu'il était un gardien de haut niveau. Eh oui, il se trouve que c'est mon fils et que ça complique les choses, que ça fait parler. Mais bon ! Il est ...

La saison a été longue à Paris, même pour ses techos. Et pendant que certains finissaient de balayer les cotillons de la célébration du huitième titre de champion de France, les télés du Parc continuaient de diffuser Canal+. Rêvons plus gland, qu'ils disaient.

Gardien de but

Luca Zidane (Real Madrid) Dimanche, c'est bien Keylor Navas qui était dans les bois du Real lors de la nouvelle défaite contre le Betis (0-2). Car Zinédine Zidane verrait bien son fiston Luca devenir le remplaçant de Thibaut Courtois, et ce, malgré les accusations de piston. « Je trouve les commentaires injustes, regrettait Zizou. Luca a démontré qu'il était un gardien de haut niveau. Eh oui, il se trouve que c'est mon fils et que ça complique les choses, que ça fait parler. Mais bon ! Il est habitué. Cela fait des années que je dis à Luca : "Tu vas en avoir pour toute ta vie, mon pote !" » Vis ma vie de Grégoire Puel.

Défenseurs

Le brassard arc-en-ciel (LFP) Une belle initiative dans l'esprit, moins dans sa réalisation. Pour sensibiliser à la lutte contre l'homophobie, il faudra trouver plus solide qu'un bout de tissu qui disparaît à la 45e minute du match. Et non, n'insistez pas avec les lacets multicolores.

Vincent Kompany (Manchester City) Vincent n'a pas d'écailles, mais de belles casquettes. Capitaine de l'équipe qui a signé le premier triplé domestique du football anglais, le Belge a officialisé son départ de City dimanche avant d'annoncer qu'il s'en retournait au Plat Pays pour devenir l'entraîneur-joueur d'Anderlecht, son club formateur. Oui, ce monsieur fait désormais ce qu'il lui plaît.

Duncan Laurence (Pays-Bas) À défaut de récupérer la Ligue des champions, les Pays-Bas ont mis la main sur l'Eurovision après 44 ans de choux blancs, grâce à Duncan Laurence et son hymne Arcade. Avec désormais cinq victoires, les Néerlandais rejoignent au palmarès la France, qui n'a pu faire mieux que 14e avec Bilal Hassani. Le prix spécial de clim' est quant à lui décerné aux Islandais et leur message pour les hôtes israéliens.

Rafael Nadal Comment fait-on pour savoir que le printemps touche à sa fin, lorsqu'un week-end de mai réserve autant de pluie ? Il suffit d'observer la grenouille espagnole retrouver sa forme à une semaine de Roland-Garros. À Rome, Rafa a remporté le premier tournoi de sa saison face à Novak Djokovic, mais aussi le 34e Masters 1000 de sa carrière. Comment ça, il n'y a plus de saison, ma p'tite dame ?

Milieux de terrain

Pablo de Blasis (Eibar) Le Barça, déjà champion et n'ayant plus que la Coupe du Roi dans le viseur, était en balade au Pays basque ? Le milieu argentin d'Eibar s'est chargé de remettre tout le monde dans le droit chemin. Et il ne fallait pas être désorienté pour envoyer cette volée des 30 mètres dans la lucarne de Cillessen.

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #LaLiga?? Pablo De Blasis douche le FC Barcelone avec un golazo monstrueux !?? Une reprise de volée lobée aux 30 mètres !https://t.co/o3SvwyjtiE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 mai 2019

Saša Ilić (Partizan Belgrade) Dans la balance, 575 matchs avec les Crno Beli et un dernier dimanche contre Novi Sad, 23 ans après le premier. Oui, le grand Saša a mérité son hommage. Le Partizan en a conscience : son numéro 22 est le premier à être retiré dans l'histoire du club.

Rodrigo De Paul (Udinese)Trois passes décisives en une mi-temps pour le milieu argentin d'Udine, face à la SPAL (3-2). Une manière de ranger au placard Jonathan Biabiany, dernier joueur à avoir réalisé cette prouesse en Serie A, avec l'Inter en novembre 2010.

Attaquants

Ada Hegerberg (Lyon) Si les Lyonnaises sont pour la sixième fois sur le toit de l'Europe, elles le doivent à leur Norvégienne, triple buteuse en 16 minutes, contre le Barça (4-1). Plus fort que Ferenc Puskás, le seul jusqu'ici à avoir claqué un triplé lors d'une finale de C1. C'était en 1962 lors d'une défaite du Real Madrid face au Benfica (3-4). À noter que l'attaquante compte désormais plus de buts (255) que de matchs en pro (254). Finalement, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça pour la France de voir que le Ballon d'or a déjà décidé de boycotter le Mondial...

Radamel Falcao (Monaco)Joueur iconique du cycle en cours à Monaco, El Tigre a montré que celui-ci n'était pas obligé de se finir par une descente, décoinçant les Monégasques contre Amiens (2-0). Et tant pis si le Colombien s'est appuyé sur Adenon au moment de mettre son coup de griffe et que Régis Gurtner s'est joliment troué. Grrrr.

Franck Ribéry (Bayern Munich) C'est l'histoire d'un type qui continue de diviser en France, mais qui vient de briser le record de Bundesliga remportées (9 Meisterschale) et celui du Français possédant le plus de titres nationaux. Et pour ses adieux à Munich, le bougre s'est aussi permis de claquer un dernier (joli) but lors du match du sacre (5-1). Auf wiedersehen, Kaiser Franck.

[?LIVE - beIN SPORTS 2] Bundesliga ?? Ribéry, Rafinha et Robben honorés par l'Allianz Arena ?️??? Bayern Munich - Francfort en direct & en exclusivité sur beIN SPORTS 2?? Le match du titre pour le Bayern ? pic.twitter.com/01gH8k6oBR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 18 mai 2019

Sur le banc

Jean-Louis Gasset (Saint-Étienne) Il n'était même pas dans les cinq entraîneurs nommés pour les Trophées UNFP, son avenir dans le Forez est encore flou, pourtant ce meneur d'hommes mérite son lot de reconnaissance pour avoir replacé Saint-Étienne sur la carte européenne. Jean-Louis, gars sûr.

Clinton Njie (Marseille) Parce que Souley Camara n'a pas à être l'unique super-sub de France, Clinton Njie a tenu à prouver contre Toulouse (2-5) qu'il a aussi son mot à dire et qu'il ne se résume pas à un exter' foiré. Buteur samedi, le Camerounais est impliqué sur 11 buts en tant que remplaçant lors des deux dernières saisons de Ligue 1 (6 buts, 5 assists). Mieux que n'importe qui d'autre dans le championnat.

Jonas (Benfica) Ses Aigles volant vers un 37e titre de champion du Portugal, son quatrième personnel, le patron du Benfica (137 buts en 182 matchs) pouvait profiter sereinement de ses adieux. Eh oui, on a encore le droit de pleurer à 35 ans.

O emocionante adeus de Jonas e com o Benfica campeão português.Jonas merece TODO o respeito!!! pic.twitter.com/qnvxjjlyIL — ivi ™ (@radioIVI) 18 mai 2019

Yannick Gomis (Lens) Comme quoi, être un supporter affirmé de l'US Orléans n'empêche pas de marquer un triplé contre ce même club et d'offrir une place en play-off au RC Lens.

La régie technique du Parc des Princes (PSG)

La saison a été longue à Paris, même pour ses techos. Et pendant que certains finissaient de balayer les cotillons de la célébration du huitième titre de champion de France, les télés du Parc continuaient de diffuser Canal+. Rêvons plus gland, qu'ils disaient.

Au parc des princes y a 10 min... mdr pic.twitter.com/Uq6oEdWrJc — nico (@maverick4466) 18 mai 2019

Par Mathieu Rollinger