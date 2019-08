L'équipe type du week-end du 18 août

Steve Mandanda (Marseille) : Six arrêts, son meilleur total depuis deux ans en Ligue 1 et une cage inviolée. Dommage que les attaquants phocéens ne se montrent pas aussi décisifs...

Peter Fonda (États-Unis) : Une petite pensée, pour un grand Monsieur.

Mehdi Mokhtari (Ligue 2) : Un petit arrêt de match, pour de moches paroles.

Tomáš Koubek (Augsbourg) : En défense centrale, oui. Car si le portier fautif sur trois pions encaissés reste dans les bois, son équipe risque de terminer la saison avec la moins bonne arrière-garde de Bundesliga.

Werder Brême (Bundesliga) : 1867e rencontre de championnat d'Allemagne, pour les Vert et Blanc. Un record, tout simplement.

Houssem Aouar (Lyon) : Une performance rayonnante, en témoigne son implication dans trois réalisations (deux passes décisives, un but). Et si c'était son année ?

Dani Ceballos (Arsenal) : Une prestation brillante, en témoigne son implication dans les deux réalisations de son équipe (deux passes décisives). Et si c'était son heure ?

? @DaniCeballos46 was named man of the match in #ARSBUR ? Here's @AdrianJClarke to highlight why... pic.twitter.com/bjeYb3bm7B

Wylan Cyprien (Nice) : Une copie imparfaite, en témoigne son implication dans toutes les réalisations de la rencontre (un but, un coup franc frappé menant à un pion et une faute réalisée provoquant la réduction du score). Et si c'était son moment ?

Kevin De Bruyne (Manchester City) : Une partition intéressante, en témoigne son implication dans toutes les réalisations de sa bande (deux passes décisives). Et si c'était sa saison ?

Garim Balezema (Real Madrid) : L'homme du match, contre toute attente, qui a permis aux Merengues de commencer leur exercice par un succès. Vraiment une bonne invention, ces potaras.

Teemu Pukki (Norwich) : Pas une poucave dans le sas sur qui on ferme la porte, juste l'auteur du triplé du week-end. Team Pukki.

"À hat-trick in the Premier League is something I couldn't even dream of a couple of years ago."Teemu Pukki recorded a very special stat on Saturday afternoon...Match of the Day is now live on @BBCOne ? https://t.co/oVQfdiI2Ox#motd #bbcfootball pic.twitter.com/AUKrKMMdkd