L'équipe type du week-end

Une trêve internationale, et alors ? Largement suffisant pour voir du beau spectacle. Surtout quand les clubs amateurs, les retraités ou les autres sportifs s'y mettent. Pas de panique, les attaquants sont toujours là. La Coupe de France et l'Espagne aussi.

Gardien

Alban Lafont (France Espoirs) : Plutôt l'affront que la forme, n'est-ce pas ?

Vidéo

Défenseurs

Espagne féminine (Gilets jaunes) : C'est la lutte finale pour Mesdames, qui considèrent ne pas être suffisamment payées et qui ont donc déclenché une grève illimitée dans leur championnat. Urgence, urgence.

Ildefons Lima (Andorre) : La statistique du week-end, elle est pour lui. Et pas n'importe laquelle, puisque l'homme de 39 piges a battu un record de longévité bien particulier : 22 années et 148 jours se sont en effet écoulés entre sa première et sa dernière sélection, datée de ce dimanche. Lors de ses débuts, en juin 1997, la France n'avait pas encore remporté de Coupe du monde...

Tony Breeden (Nuneaton Borough) : Quel sauvetage décisif du gardien-défenseur, pour dégager ce ballon brûlant dans la surface hors des limites du terrain et impressionner les supporters !

Vidéo

Uli Hoeneß (Bayern Munich) : Des adieux avec Franck Ribéry, ça ne peut être que des au revoir réussis.

Milieux

Toni Kroos & Matthias Ginter (Allemagne) : Un doublé et une assist pour le premier, impliqué sur trois caramels pour le second : faites votre choix.

Vidéo

Community Manager (Saint-Marin) : Son bateau a coulé, mais il a tout de même connu des sensations fortes en assistant au premier goal des siens (inscrit par Filippo Berardi) lors des éliminatoires pour l'Euro 2020. Ça valait bien un petit montage, avec Céline Dion en commentatrice.

The goal is even better with a little bit of Céline Dion. #SMRkaz pic.twitter.com/pTmOgY23Pl — San Marino (@SanMarino_FA) November 16, 2019

Christian Eriksen (Danemark) : Et un doublé de plus avec son pays natal, un ! Après ses onze buts en douze titularisations pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2018, le voilà à cinq en sept durant les qualifications pour l'Euro 2020. Pas mal, non ?

Attaquants

Gerard Moreno (Espagne) : Un triplé de passes décisives et un caramel, ça s'appelle une performance brillante. Même contre Malte.

Vidéo

Teemu Pukki (Finlande) : Pas de pression, pour les vrais gars. Sa nation ayant besoin d'une victoire pour composter le billet d'accession à l'Euro 2020 - le premier de son histoire -, l'attaquant n'a pas déçu avec un doublé. Vite, le mois de juin !

Vidéo

Alexander Isak (Suède) : « Je ne laisse pas ce genre de choses m'affecter, il vaut mieux les ignorer. Il y aura toujours des idiots, alors il est préférable de ne pas leur accorder l'attention qu'ils recherchent. » Face aux provocations racistes à son entrée, le joueur de la Real Sociedad n'en a pas fait des caisses. Bravo, Monsieur. Sinon, il y a eu une autre réponse ce dimanche.

Sweden's Euro 2020 qualifying match against Romania was temporarily stopped after striker Alexander Isak was subjected to racist abuse in Bucharest. Full story ? https://t.co/rpTr4gGGmZ pic.twitter.com/1lv4FiZxPu — BBC Sport (@BBCSport) November 16, 2019

Sur le banc

Didier Deschamps (France) : Une centième fêtée comme il se doit, ça s'applaudit.

Max-Alain Gradel (Côte d'Ivoire) : Sur le premier péno sifflé en faveur des Éléphants et obtenu par Nicolas Pépé, le Toulousain a arraché le ballon des mains du Londonien... et s'est loupé. Chouette, un penalty-gate ! Ça faisait longtemps.

Vidéo

Les frères Hazard (Belgique) : Une démonstration, qui a fait tourner certaines têtes. Paraît pourtant que les Russes n'avaient plus perdu depuis bientôt deux ans, à domicile... Et en plus, pas moyen de se tromper de maillot avec eux.

Vidéo

Alexander Sørloth (Norvège) : Deux pions, pour lui... En l'espace de trois petites minutes, hein.

Jules Keita (Lens) : Un doublé dans la prolongation, ça fait toujours du bien. Et surtout, ça offre la qualification à son équipe en règle générale.

Vidéo

Karim Tlili (Fréjus Saint-Raphaël) : Une team évoluant deux divisions au-dessus, en face ? Pas de problème pour le bonhomme. Un doublé, et on passe au tour suivant.

Par Florian Cadu