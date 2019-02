L'équipe type du week-end

Mais qui a encore bien pu se démarquer, ces derniers jours ? Beaucoup de monde : un gardien en or, des défenseurs mi-figue mi-raisin, des milieux performants et des attaquants en quête de postérité. Allez go !

2

Non, l'arbitre principale d'Augsbourg-Bayern Munich ne doit pas sa présence dans ce onze au fait d'être une femme. Enfin si, mais indirectement : en réalité, l'Iran a scandaleusement censuré le match des Bavarois parce que le patron était de sexe féminin et portait un short. No comment...

Et boom, le premier but du latéral gauche en terre britannique depuis septembre 2012 ! Ça fait plaisir !

Depuis des mois, on parle davantage de ses performances extra-sportives que de ses actes sur le terrain. Pas ce week-end, durant lequel l'arrière central a sorti une belle prestation avec le penalty de la gagne provoqué (et transformé par Lionel Messi) et une omniprésence derrière. Peut-être bien l'homme du match.

Un match de Serie C disputé à sept joueurs, un kinésithérapeute pour faire le nombre, vingt buts encaissés... Tout ça pour ne pas avoir à déclarer forfait une quatrième fois, et ne pas être totalement éliminé de la compétition pendant que l'effectif n'est toujours pas payé... La parole est à la défense du club !

Au fond, cela n'a rien de vraiment étonnant quand on connaît le bonhomme. En égalisant face au Hertha Berlin au bout du temps additionnel, l'ancien du Bayern Munich est devenu l'individu le plus vieux à planter en Bundesliga. Son âge ? Quarante ans. Et 136 jours.

Gardien

Jan Oblak (Atlético de Madrid) : Si les Colchoneros ont récupéré leur place de dauphin, c'est grâce à leur buteur Antoine Griezmann. Mais aussi à leur dernier rempart, encore fantastique. La meilleure nouvelle ? Le Slovène devrait bientôt prolonger.

Défenseurs

Pro Piacenza (Italie) : Un match de Serie C disputé à sept joueurs, un kinésithérapeute pour faire le nombre, vingt buts encaissés... Tout ça pour ne pas avoir à déclarer forfait une quatrième fois, et ne pas être totalement éliminé de la compétition pendant que l'effectif n'est toujours pas payé... La parole est à la défense du club !

Sergio Ramos (Real Madrid) : Un péno concédé, une expulsion en fin de match, une défaite... Décidément, la vie n'est pas facile avec l'Espagnol en ce moment. À moins que ce ne soit lui qui se la rende compliquée ?

Gerard Piqué (Barcelone) : Depuis des mois, on parle davantage de ses performances extra-sportives que de ses actes sur le terrain. Pas ce week-end, durant lequel l'arrière central a sorti une belle prestation avec le penalty de la gagne provoqué (et transformé par Lionel Messi) et une omniprésence derrière. Peut-être bien l'homme du match.

Ashley Cole (Derby County) : Et boom, le premier but du latéral gauche en terre britannique depuis septembre 2012 ! Ça fait plaisir !

? | @TheRealAC3 with his first EVER @EmiratesFACup goal, despite winning it seven times! pic.twitter.com/xvijbnIb8T — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 16 février 2019

Milieux

Maxime Lopez (Marseille) : Florian Thauvin, Boubacar Kamara, Mario Balotelli... Oui, l'OM revit. Mais les Phocéens le doivent aussi à leur minot, qui s'épanouit. De là à inquiéter Kevin Strootman ou Luiz Gustavo ?

Téji Savanier (Nîmes) : Un éclair de génie du rond central... En plus de tout le reste. Impressionnant, le Croco.

Bibiana Steinhaus (Allemagne) : Non, l'arbitre principale d'Augsbourg-Bayern Munich ne doit pas sa présence dans ce onze au fait d'être une femme. Enfin si, mais indirectement : en réalité, l'Iran a scandaleusement censuré le match des Bavarois parce que le patron était de sexe féminin et portait un short. No comment...

Attaquants

Kingsley Coman (Bayern Munich) : (Doublé + passe décisive) - blessure = club bavarois content.

Krzysztof Piątek (Milan) : Gonzalo Higuaín ? Qui est-ce ?

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) : Et un doublé en neuf minutes chrono, un !

Sur le banc

Phil Foden (Manchester City) : S'il est aussi bon que samedi à chaque fois qu'on lui en laisse l'occasion, normal que Pep Guardiola refuse de le laisser partir. Abondance de biens...

José Luis Morales (Levante) : Lui aussi s'est offert un doublé. Ce qui fait huit réalisations en Liga pour l'attaquant de 31 ans. Son record n'est qu'à deux unités.

Leonardo Pavoletti (Cagliari) : Lui aussi s'est offert un doublé. Ce qui fait neuf réalisations en Serie A pour l'attaquant de trente ans. Son record n'est qu'à cinq unités.

Yussuf Poulsen (Leipzig) : Lui aussi s'est offert un doublé. Ce qui fait douze réalisations en Bundesliga pour l'attaquant de 24 ans. Son record est déjà pulvérisé de sept unités.

Claudio Pizarro (Werder Brême) : Au fond, cela n'a rien de vraiment étonnant quand on connaît le bonhomme. En égalisant face au Hertha Berlin au bout du temps additionnel, l'ancien du Bayern Munich est devenu l'individu le plus vieux à planter en Bundesliga. Son âge ? Quarante ans. Et 136 jours.

40 - Face au Hertha Berlin, Claudio Pizzaro ?? est devenu le joueur le plus âgé à marquer en Bundesliga, à l’âge de 40 ans et 136 jours. Senior. pic.twitter.com/eu7qMq1MDe — OptaJean (@OptaJean) 16 février 2019

Paulo Dybala (Juventus) : Max, par pitié, ne place plus jamais ton joyau sur le banc. Tu n'as pas le droit de priver nos yeux de telles merveilles.

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #SerieA ?? Quel bombazo de Dybala !? Une mine en pleine lucarne sur un service de Cristiano Ronaldo ! pic.twitter.com/5XbTgSTvjq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 15 février 2019

Par Florian Cadu