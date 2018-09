L'équipe type du week-end

Beaucoup de belles choses observées lors de cette reprise. Et une jolie composition d'équipe, par ricochet. Avis aux amateurs de doublés ou de triplés.

Gardien

Marko Dmitrović (Eibar) : Soit le nom du cauchemar du samedi soir pour l’Atlético. En chaleur, le portier a tout sorti pendant 93 minutes. Avant d’encaisser le pion de l’égalisation madrilène. Le match de sa vie ?

Défenseurs

Marcelo (Real Madrid) : Pour la beauté des gestes. Et l'amour du risque. Qu'il soit à droite ou à gauche.

Vidéo

Björn Engels (Reims) : Recrue des Rémois, le Belge a été très bon. Et n'est pas pour rien dans la difficile quête du point obtenu contre Nantes. Alors qu'il y avait le redoutable Sala en face de lui.

Djamel Allam (Algérie) : Le chanteur kabyle a rangé son micro à l'âge de 71 ans. RIP.

Federico Dimarco (Parme) : Il aurait pu (dû ?) concéder un penalty. Au lieu de ça, le latéral a bien embêté son ex de l'Inter (à laquelle il appartient toujours puisqu'il n'est que prêté à Parme). Comment ? En sauvant une frappe de Perišić sur sa ligne et en offrant la victoire aux siens d'un énorme tir des trente mètres à dix minutes du terme. Traître.

Milieux de terrain

Nicolas Pépé (Lille) : Un triplé, un statut de meilleur buteur de son championnat, un succès pour son équipe, et une folle impression de facilité. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ?

Corentin Tolisso (Bayern Munich) : Une première titularisation cette saison, un but égalisateur, et... l'enfer. Blessé en première période face au Bayer Leverkusen, le Français souffre d'une rupture des ligaments croisés. On ne te dit pas à bientôt, mais à plus...

Giannelli Imbula (Rayo Vallecano) : Boom. L'ancien Toulousain a fait ses débuts avec le Rayo Vallecano de manière tonitruante, avec un caramel de toute beauté. Et en plus, il s'agit de la seule réalisation de la partie.

?⚪️?⚪️Finaaaaaal en El Alcoraz 0-1 (@GianImbula25) Los tres puntos se vienen a Vallecas!!!!! #HuescaRayo pic.twitter.com/8f5sanULKi — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 14 septembre 2018

Eden Hazard (Chelsea) : Un triplé, un statut de meilleur buteur de son championnat, un succès pour son équipe, et une folle impression de facilité. Le quatrième homme à inscrire plus d’un triplé en Premier League pour les Blues après Didier Drogba, Frank Lampard et Jimmy Floyd Hasselbaink. Il y a pire comme références.

Attaquants

Zlatan Ibrahimović (Los Angeles Galaxy) : 500. C'est la barre du nombre de buts atteint par le Z ce week-end. Parmi les joueurs en activité, seuls Cristiano Ronaldo et Lionel Messi peuvent en dire autant. Mais eux n'ont jamais inscrit un pion de la sorte.

ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv — LA Galaxy (@LAGalaxy) 16 septembre 2018

Grégoire Defrel (Sampdoria) : Nouveau doublé pour l'attaquant après celui de Naples. Fabio Quagliarella, lui, s'est contenté d'un goal et d'une passe dé. Jolie doublette.

Sur le banc

Thomas Tuchel (PSG) : Déjà un joli record pour le technicien, qui est le premier entraîneur de l'histoire à gagner ses cinq premières rencontres de Ligue 1. Pas un spécialiste du suspense, l'Allemand.

Myziane Maolida (Nice) : Un doublé de passes décisives pour l'Aiglon. Voilà son exercice enfin lancé.

Timo Werner (RB Leipzig) : Lui aussi s'est distingué d'un doublé. Ses premiers buts de la saison en Bundesliga. C'est parti !

Cristiano Ronaldo (Juventus) : Enfin, CR7 a marqué avec Turin. Et le Portugais a fait les choses bien, puisqu'il a remis ça peu après son ouverture du score. À croire que l'odeur de la C1 lui donne des ailes.

[?️VIDEO - ⚽️BUT] ?? Ça y est, Cristiano Ronaldo a (enfin) marqué son premier but avec la Juventus ! ???▶️ Revivez son but : https://t.co/Ztf96KOLzR#JUVSAS #GameOfTheWeek — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 septembre 2018

Douglas Costa (Juventus) : Un coup de coude + un crachat, ça coûte combien ?

[?️VIDEO] #JuventusSassuolo ?? Un crachat et une expulsion pour Douglas Costa ! ???? Un mauvais geste qui pourrait lui valoir une lourde suspension...https://t.co/kCAhrQcRzP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 septembre 2018

Kévin Mayer (France) : Record du monde du décathlon pour Superman !

Par Florian Cadu