L'équipe type du week-end

Pas le temps de s'ennuyer pendant la trêve estivale. Entre deux rumeurs de transferts dans votre club préféré ou détesté, il y a eu des gros bras, des records, des paillettes et quelques beaux gestes. Un pur régal.

Absent des terrains depuis sept mois à cause d'une vilaine blessure au genou, l'international argentin a signé son retour avec une belle bicyclette pour offrir la victoire à l'Hebei China Fortune contre le Dalian Yifang (1-0) dans le championnat chinois. Une petite bière pour fêter ça, Pocho ?

Un doublé contre le Cameroun pour qualifier les Pays-Bas en huitièmes de finale, et voilà l'attaquante d'Arsenal meilleure buteuse de l'histoire de sa sélection avec soixante pions à seulement 22 ans. Prends ça, Kylian Mbappé.

Grâce à ses deux essais et sa performance remarquable, la ville de Toulouse s'est souvenue qu'elle était capable de collectionner les trophées. Prends-en de la graine, TFC.

Vous êtes nombreux à avoir passé le week-end au soleil en terrasse, à la plage ou en festival. Mais eux, ils ont préféré se concentrer sur les écrits de Kant, Hobbes, Locke, Tocqueville et compagnie pour préparer au mieux la première journée de la semaine du baccalauréat. Ouais, bon courage les futurs bacheliers.

Une suspension ? Quelle suspension ? Le sulfureux agent italien n'aura pas eu les mains liées très longtemps, puisque son interdiction d'exercer à l'international et en Italie a déjà été levée. À point nommé pour finaliser un ou deux gros transferts, avec son grand copain Leonardo.

Comme au Mondial en Russie, les supporters japonais se sont distingués après le succès de leurs héroïnes contre l'Écosse (2-1), vendredi, en nettoyant les tribunes du Roazhon Park après leur passage. On ne change pas les bonnes habitudes.

L'international espagnol a dit « Oui » à sa compagne Pilar Rubio dans la somptueuse cathédrale de Séville, ce week-end. La grande fête s'est déroulée en présence d'une ribambelle de stars du ballon rond, et a même été diffusée en direct commenté par les médias espagnols. Un mariage comme un autre.

Pas bête, le pilier droit sud-africain a profité du (très) long protocole avant le coup d'envoi de la finale du Top 14 pour demander à Emmanuel Macron la nationalité française : « Je suis très fier d'être en France et je serais très fier d'être français. » La réponse du président ? « Banco ! Très bien, on lance la procédure alors. » ...

Tout le monde s'attendait à voir Santiago Arias au poste de latéral droit contre l'Argentine, mais Carlos Queiroz a opté pour Stefan Medina. Et le joueur de Monterrey a fait le job, à l'image de son retour fou devant Agüero à la septième minute. Costaud.

Il a roulé le Pérou dans la farine, en lui faisant croire qu'il était possible de lui marquer un but ce samedi. Résultat : il a écœuré Farfán et Flores, avec des parades exceptionnelles. Tout ça pour sa première titularisation en Copa América, à seulement 21 ans. Le Brésil ? Même pas peur.

Un doublé du joueur de 19 ans pour offrir à l'Ukraine le premier Mondial U20 de son histoire. En attendant de le voir percer au Dynamo Kiev, ou bien de retomber dans l'anonymat le plus total.

Il avait quitté le Paris Saint-Germain à l'été 2013, sur un coup d'épaule à un arbitre et une suspension de neuf mois. Il revient six ans plus tard, dans la peau du sauveur. Au boulot !

Si Málaga avait une toute petite chance de renverser le Depor pour atteindre la finale des play-offs, le portier marocain l'a complètement ruinée avec une boulette monumentale à la 82e minute de jeu. Et maintenant, place à la CAN avec les Lions de l'Atlas.

Gardien de but

Wuilker Fariñez (Venezuela) : Il a roulé le Pérou dans la farine, en lui faisant croire qu'il était possible de lui marquer un but ce samedi. Résultat : il a écœuré Farfán et Flores, avec des parades exceptionnelles. Tout ça pour sa première titularisation en Copa América, à seulement 21 ans. Le Brésil ? Même pas peur.

[?️VIDEO] ?? #CopaAmerica ? Le gardien du Venezuela est infranchissable !!!? Quel arrêt réflexe ?▶️ https://t.co/QCxtLX07Q2#VENPER — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 15 juin 2019

Défenseurs

Stefan Medina (Colombie) : Tout le monde s'attendait à voir Santiago Arias au poste de latéral droit contre l'Argentine, mais Carlos Queiroz a opté pour Stefan Medina. Et le joueur de Monterrey a fait le job, à l'image de son retour fou devant Agüero à la septième minute. Costaud.

Macks van Dyk (Stade toulousain) : Pas bête, le pilier droit sud-africain a profité du (très) long protocole avant le coup d'envoi de la finale du Top 14 pour demander à Emmanuel Macron la nationalité française : « Je suis très fier d'être en France et je serais très fier d'être français. » La réponse du président ? « Banco ! Très bien, on lance la procédure alors. » Facile.

Van Dyk qui interpelle Macron pour obtenir la nationalité française, grosse pépite ! #STASM pic.twitter.com/mCYVMJI4F7 — Bernard Cls (@BernardCls) 15 juin 2019

Sergio Ramos (FC Mariage) : L'international espagnol a dit « Oui » à sa compagne Pilar Rubio dans la somptueuse cathédrale de Séville, ce week-end. La grande fête s'est déroulée en présence d'une ribambelle de stars du ballon rond, et a même été diffusée en direct commenté par les médias espagnols. Un mariage comme un autre.

Les supporters japonais (FC Politesse) : Comme au Mondial en Russie, les supporters japonais se sont distingués après le succès de leurs héroïnes contre l'Écosse (2-1), vendredi, en nettoyant les tribunes du Roazhon Park après leur passage. On ne change pas les bonnes habitudes.

⚽ Fidèles à leur tradition, après le match face à l'Écosse, les supporters du pays du soleil levant ?? ont bien pris soin de nettoyer méticuleusement la tribune ???Une belle manière de fêter la victoire nippone 2 à 1 ?https://t.co/h0rfWErIke pic.twitter.com/nRumxfK636 — Canal Football Club (@CanalFootClub) 15 juin 2019

Milieux de terrain

Mino Raiola (Olympique de Mercato) : Une suspension ? Quelle suspension ? Le sulfureux agent italien n'aura pas eu les mains liées très longtemps, puisque son interdiction d'exercer à l'international et en Italie a déjà été levée. À point nommé pour finaliser un ou deux gros transferts, avec son grand copain Leonardo.

Julie Ertz (États-Unis) : Un coup de tête monstrueux contre le Chili pour la joueuse américaine, avant de laisser tranquillement sa place à la pause à Jessica McDonald pour lui laisser savourer sa grande première en Coupe du monde. Grande madame.

Les terminales (AS Baccalauréat) : Vous êtes nombreux à avoir passé le week-end au soleil en terrasse, à la plage ou en festival. Mais eux, ils ont préféré se concentrer sur les écrits de Kant, Hobbes, Locke, Tocqueville et compagnie pour préparer au mieux la première journée de la semaine du baccalauréat. Ouais, bon courage les futurs bacheliers.

Attaquants

Yoann Huget (Stade toulousain) : Grâce à ses deux essais et sa performance remarquable, la ville de Toulouse s'est souvenue qu'elle était capable de collectionner les trophées. Prends-en de la graine, TFC.

Viviane Miedema (Pays-Bas) : Un doublé contre le Cameroun pour qualifier les Pays-Bas en huitièmes de finale, et voilà l'attaquante d'Arsenal meilleure buteuse de l'histoire de sa sélection avec soixante pions à seulement 22 ans. Prends ça, Kylian Mbappé.

Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune) : Absent des terrains depuis sept mois à cause d'une vilaine blessure au genou, l'international argentin a signé son retour avec une belle bicyclette pour offrir la victoire à l'Hebei China Fortune contre le Dalian Yifang (1-0) dans le championnat chinois. Une petite bière pour fêter ça, Pocho ?

Ezequiel Lavezzi marca no retorno aos gramados! Belo voleio do argentino dentro da área após cabeçada de Zhang Chengdong. pic.twitter.com/OpIj6nMvIY — Leonardo Hartung (@HartungLeo) 15 juin 2019

Sur le banc

Munir El Kajoui (Málaga) : Si Málaga avait une toute petite chance de renverser le Depor pour atteindre la finale des play-offs, le portier marocain l'a complètement ruinée avec une boulette monumentale à la 82e minute de jeu. Et maintenant, place à la CAN avec les Lions de l'Atlas.

Dani Ceballos (Espagne U21) : Avant que Chiesa ne lui vole la vedette, le milieu de 22 ans a envoyé une sacoche monstrueuse en lucarne pour lancer un spectaculaire Italie-Espagne à l'Euro U21. Puis quel régal, ce joueur. Zidane n'en veut pas ? Vraiment ?

[?️VIDEO - ⚽️BUT] ? Euro Espoirs ???? Dani Ceballos refroidit d'entrée l'Italie ! ☄️? Quelle merveille de frappe enroulée !!! ??▶️https://t.co/YgyDaF9kUI #ITAESP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 juin 2019

Philippe Coutinho (Brésil) : « Je n'ai pas eu le rendement que j'espérais » , a-t-il expliqué au moment de faire le bilan de sa saison au Barça. Pas grave, Petit Couteau s'est consolé en claquant un doublé en trois minutes contre la Bolivie. Histoire de bien lancer le Brésil dans sa Copa América. Neymar qui ?

Leonardo (Paris S-G) : Il avait quitté le Paris Saint-Germain à l'été 2013, sur un coup d'épaule à un arbitre et une suspension de neuf mois. Il revient six ans plus tard, dans la peau du sauveur. Au boulot !

Cristiana Girelli (Italie) : L'attaquante italienne était encore sur son petit nuage, vendredi soir : « J’ai encore du mal à croire que j’ai marqué un triplé en Coupe du monde, c’est hallucinant. » C'était pourtant bien réel, Cristiana. Chiche de remettre ça contre le Brésil ?

Vladyslav Supriaha (Ukraine U20) : Un doublé du joueur de 19 ans pour offrir à l'Ukraine le premier Mondial U20 de son histoire. En attendant de le voir percer au Dynamo Kiev, ou bien de retomber dans l'anonymat le plus total.

Par Clément Gavard