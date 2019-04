L'équipe type du week-end du 15 avril

Que de buteurs dans cette team ! Même le gardien de but a marqué. C'est dire si ces derniers jours ont été généreux en tremblements de filets, et si ce onze est puissant. Malgré un dernier rempart qui laisse à désirer...

Oui, l'avant-centre est toujours vivant. La preuve : il s'est lui aussi offert un triplé ce week-end. Résultat : le tombeur du Real Madrid en Ligue des champions est plus que jamais en course pour le titre national.

Auteur du classique combo but/passe décisive, l'Espagnol en est à douze réalisations et onze assists en Liga. Mais chut, on n'en parle pas.

Il était titulaire dans le onze de la Vieille Dame samedi, mais il a perdu et n'a donc pas pu fêter le titre de champion. Pourquoi fait-il partie de cette équipe, alors ? Tout simplement parce qu'à presque 38 piges, l'arrière central a annoncé sa retraite pour la fin de saison. Un petit monument qui s'en va, quand même. Et qui est donc préféré au double buteur Kalidou Koulibaly, ...

Dans les centres de formation, on apprend aux jeunes joueurs de toujours éviter l'axe quand on réalise une passe en retrait à son portier. Les éducateurs peuvent donc en vouloir au Géorgien, qui a saccagé tout leur boulot en une action.

Auteur d'un doublé, le bonhomme permet aux Saints de respirer dans la course au maintien. Et ce n'est pas rien.

Auteur d'un doublé, le bonhomme permet aux Clarets de respirer dans la course au maintien. Et ce n'est pas rien.

« Antonio Adán me dit toujours de frapper du côté du gardien, il me le dit à chaque match et me l'a encore dit aujourd'hui. Donc, je lui dédie ce but. Et après, il y a eu cette passe décisive, j'ai bien vu le démarrage d'Álvaro. » Ça fait 2-0.

Environ cinq mois qu'il n'avait plus été aligné d'entrée, la faute à des blessures qui ont pourri toute sa carrière. Mais alors qu'il proposait une belle activité, le Monténégrin s'est encore pété. Il paraît en plus qu'il s'agit des ligaments...

Gardien

Sean Johnson (New York City) : Dans les centres de formation, on apprend aux jeunes joueurs de toujours éviter l'axe quand on réalise une passe en retrait à son portier. Les éducateurs peuvent donc en vouloir au Géorgien, qui a saccagé tout leur boulot en une action.

Défenseurs

Luis Advíncula (Rayo Vallecano) : Vous ne le connaissez pas ? Pourtant, le latéral droit a essayé de faire parler de lui dimanche. Pas de la meilleure des façons, puisqu'il a opté pour le double carton jaune en l'espace de quelques secondes. Pour deux semblants de coups de coude. Mathieu Debuchy, lui, a préféré marqué deux buts.

Vidéo

Andrea Barzagli (Juventus) : Il était titulaire dans le onze de la Vieille Dame samedi, mais il a perdu et n'a donc pas pu fêter le titre de champion. Pourquoi fait-il partie de cette équipe, alors ? Tout simplement parce qu'à presque 38 piges, l'arrière central a annoncé sa retraite pour la fin de saison. Un petit monument qui s'en va, quand même. Et qui est donc préféré au double buteur Kalidou Koulibaly, ici.

Prince-Désir Gouano (Amiens) : Agressé par des cris de singe, mais appelle au pardon. La grande classe.

Pedro Rebocho (Guingamp) : Deux passes décisives pour lui dans la spectaculaire rencontre opposant les Bretons à Strasbourg (2-2). Un bilan identique à celui de Ruben Aguilar et bien meilleur que celui de Ludovic Blas, qui n'a pas pu rentrer en cours de jeu parce qu'il avait... zappé son maillot au vestiaire.

Milieux

Pablo Sarabia (Séville) : Auteur du classique combo but/passe décisive, l'Espagnol en est à douze réalisations et onze assists en Liga. Mais chut, on n'en parle pas.

Paul Pogba (Manchester United) : Un doublé sur penalty pas si facile, qui lui permet de devenir le meilleur striker de sa formation et qui le remet en selle après quelques prestations difficiles. Comme son club, finalement.

Tiémoué Bakayoko (AC Milan) : Il a voulu chambrer Francesco Acerbi en se moquant de son maillot devant les tribunes après la victoire des siens face à la Lazio, mais le Romain l'a mal pris. Du coup, il s'est excusé. Attention à ne pas trop prendre la confiance, garçon.

Callyan Fralson (Bournemouth) : Une prestation incroyable, que seuls les chiffres peuvent présenter : quatre passes décisives, et deux goals ! Beaucoup trop pour un seul homme.

Attaquants

Lucas Moura (Tottenham) : Mauricio Pochettino avait fait tourner ? L'occasion pour l'ancien Parisien de se mettre en valeur avec un triplé. À applaudir, même si l'adversaire représentait la lanterne rouge de Premier League.

Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam) : Oui, l'avant-centre est toujours vivant. La preuve : il s'est lui aussi offert un triplé ce week-end. Résultat : le tombeur du Real Madrid en Ligue des champions est plus que jamais en course pour le titre national.

Vidéo

Sur le banc

Bruno Genesio (Lyon) : Triste fin pour l'entraîneur à l'OL. Les supporters des Gones, eux, ont au moins eu une raison de faire la fête.

Stevan Jovetić (Monaco) : Environ cinq mois qu'il n'avait plus été aligné d'entrée, la faute à des blessures qui ont pourri toute sa carrière. Mais alors qu'il proposait une belle activité, le Monténégrin s'est encore pété. Il paraît en plus qu'il s'agit des ligaments...

Jadon Sancho (Borussia Dortmund) : Heureusement pour le camp de Lucien Favre que l'Anglais était là. En six minutes chrono, l'international a donné un précieux succès au concurrent du Bayern Munich pour la première place de la Bundesliga avec un petit doublé qui va bien. Le suspense peut continuer.

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) : « Antonio Adán me dit toujours de frapper du côté du gardien, il me le dit à chaque match et me l'a encore dit aujourd'hui. Donc, je lui dédie ce but. Et après, il y a eu cette passe décisive, j'ai bien vu le démarrage d'Álvaro. » Ça fait 2-0.

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #LaLiga??? Le coup franc chirurgical de Griezmann contre le Celta de Vigo !? Un coup franc surpuissant !https://t.co/IFt5cTZAw7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 13 avril 2019

Chris Wood (Burnley) : Auteur d'un doublé, le bonhomme permet aux Clarets de respirer dans la course au maintien. Et ce n'est pas rien.

Nathan Redmond (Southampton) : Auteur d'un doublé, le bonhomme permet aux Saints de respirer dans la course au maintien. Et ce n'est pas rien.

Par Florian Cadu