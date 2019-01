L'équipe type du week-end du 13 janvier 2019

Qui s'est montré assez fou (dans le bon ou dans le mauvais sens du terme) ces derniers jours pour avoir le droit à sa sélection dans le premier onze de 2019 ? Qui a su se démarquer, et pour quelle raison ?

Gardien

David De Gea (Manchester United) : Une deuxième mi-temps... Wouahou. Kylian Mbappé peut flipper.

Défenseurs

Yan Valery (Southampton) : Deux cartons jaunes en dix minutes pour sa sixième titularisation de la saison en championnat. Et en première période, pour couronner le tout. Pas un bon week-end pour le plus jeune joueur exclu en Premier League depuis février 2015 et Luke Shaw.

Craig Cathcart (Watford) : Un but contre son camp, puis un but pour son camp. Erreur rattrapée, complètement pardonnée.

David Luiz (Chelsea) : Impressionnant à la relance et en phase offensive (une passe décisive et plusieurs occasions provoquées), aléatoire en phase défensive. Classique.

Kurt Zouma (Everton) : À gauche par défaut, car il mérite sa place dans l'axe. Encore une belle impression rendue avec Everton, un but (son premier avec les Toffees) en bonus.

Milieux

Samir Nasri (West Ham) : Grosse prestation pour son premier match avec West Ham en Premier League contre... Arsenal. Avec une assist pour la seule réalisation de la rencontre.

William Vainqueur (Monaco) : Étrange, ce faux transfert Antalyaspor-Monaco finalisé après une visité médicale défaillante. Le milieu aurait en effet démontré une motivation supérieure à la moyenne et convaincu Vadim Vasilyev par ses mots. Mais quel rapport avec le sale état de sa cheville ? Peut-être que l'argument qui a fait pencher la balance réside dans le salaire du Français. Qui ne devrait pas être rémunéré pendant sa période d'indisponibilité.

Alex De Minaur (Australie) : Premier titre ATP pour le tennisman. Chez lui, qui plus est. Alors, prêt à tout péter lors de l'Open d'Australie ?

Attaquants

Patrick Cutrone (AC Milan) : Un doublé pendant la prolongation pour qualifier son club. Ouf.

Kazuyoshi Miura (Yokohama) : 52. Tel est le nombre de bougies soufflées par le Japonais, qui vient de prolonger son contrat et qui en est à 34 saisons professionnelles. Pas étonnant qu'il représente le plus vieux joueur à marquer un but depuis 2017.

Raúl de Tomás (Rayo Vallecano) : Il est espagnol, il a 24 ans, il a été formé au Real Madrid à qui il appartient encore... Et il s'est offert un triplé vendredi soir. Prêté au Rayo Vallecano pour la troisième saison consécutive, l'avant-centre en est à huit caramels en quinze titularisations (Liga). Pas mal, non ?

Sur le banc

Gauthier Ganaye (Nice) : 21 ans de moins que Kazuyoshi Miura, mais bientôt sûrement président des Aiglons. Chacun sa destinée.

Damien Da Silva (Rennes) : La série cauchemardesque continue pour Nantes, incapable de battre son voisin breton depuis des lustres. Et qui a même perdu à cause d'un coup de casque de l'ancien défenseur de Caen. Saleté de malédiction.

Nicolas Pépé (Lille) : Toujours aussi impressionnant, le bougre. Impliqué sur les trois pions du LOSC. Tranquille.

Luis Suárez (Barcelone) : Le fameux combo but/passe décisive ? Edinson Cavani l'a eu. Mais son compatriote, lui, n'a pas eu besoin de penalty pour s'en sortir encore mieux (doublé/assist).

Ciro Immobile (Lazio) : L'Italien se moque bien que son adversaire évolue en Ligue des champions ou en troisième division. La preuve avec ce doublé face à Novare.

Federico Chiesa (Fiorentina) : La Fio se dirigeait vers un partage des points, quand son jeune buteur a décidé de marquer à la 87e minute. Puis à la 94e. Juste pour surprendre tout le monde.

Par Florian Cadu