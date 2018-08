La rage de Diony, la finesse d'Iniesta et un Japonais qui joue en Australie et entraîne au Cambodge : c'est l'équipe type du week-end.

Gardien

Thibaut Courtois (Real Madrid) : Le Thib’ se plaint au Mondial, le Thib’ pique sa crise de jalousie avant que le Thib’ expédie son divorce avec les Blues. Mais le Thib’ a la mémoire courte : il rallie le club rival de son ex-employeur, l’Atlético de Madrid. En toute logique, au vu de ce qu’ont fait des supporters colchoneros à sa plaque honorifique, on attend que Thib’ se plaigne à nouveau.

Défenseurs

Pascal Martinot-Lagarde : PML par ci, PML par là... Sacré champion d'Europe du 110m haies pour deux minuscules millimètres face à Sergueï Choubenkov, le Tricolore a tout lâché après son sacre : les larmes et une interview « bikini et open bar » .

Vidéo

Gerard Piqué (FC Barcelone) : La Roja et Piqué, c’est de l’histoire ancienne, puisque le défenseur a officialisé ce week-end sa fin d’aventure internationale, après 102 sélections, un Mondial et un Euro dans les poches. Et c'est déjà pas mal.

Thilo Kehrer (Schalke 04) : 21 ans, international espoirs allemand, défenseur polyvalent : voici la nouvelle recrue du PSG ! Et Thilo testera la concurrence en défense centrale.

Luke Shaw (Man United) : Il a cru se perdre dans le foot, a bossé, trimé, perdu du poids. Le revoilà donc sur son couloir gauche, qui plus est décisif quand il s’agit de planter le second but des Red Devils face à Leicester. The Shaw must go on !

Milieux

N'Golo Kanté (Chelsea) : Positionné dans un rôle de relayeur plus que de sentinelle à Huddersfield, Kanté s’est certes parfois montré maladroit, mais a marqué un pion. Et tout le monde sait qu’un N’Goal Kanté, ça vaut de l’or.

Armand Duplantis : Imaginez une finale du 100m où le podium se règle en dessous des 9"65. Bah, c'était l'équivalent en finale du saut à la perche des championnats européens. Un moment historique en forme de passation de pouvoir entre Renaud Lavillenie, médaillé de bronze, et le Suédois Armand Duplantis, 18 ans, vainqueur à 6,05m.

Andrés Iniesta (Vissel Kobe) : « Le contrôle technique s'est très bien passé, vous pouvez revenir faire un point dans deux ans, Monsieur Iniesta. Et n'oubliez pas de rouler à gauche au Japon. »

Iniesta, depuis le Japon continue à nous montrer sa grande classe avec l’art du contrôle ! pic.twitter.com/gAP9SgOUKn — Times Foot (@timesfoot_) 11 août 2018

Attaquants

Dimitri Payet (OM) : Il a pleuré à sa sortie en finale de la Ligue Europa, il a vécu la Coupe du monde devant sa télé avec un pincement au cœur, alors, il avait envie de lâcher ses nerfs contre le Téfécé (4-0). Hop, un doublé pour bien commencer la saison.

Loïs Diony (ASSE) : Diony n'est pas mort ! Il est ressuscité dans le Forez. Après une saison blanche (ou noire, au choix), l'attaquant a claqué les ficelles de Geoffroy-Guichard contre Guingamp. C'est reparti pour une tournée.

Raheem Sterling (Man City) : Buteur face à Arsenal, l'ailier a régalé sur son côté gauche. Et ce salaud a gâché la pendaison de crémaillère d'Unai Emery à l'Emirates.

Remplaçants

Clément Depres (Nîmes Olympique) : Le SCO menait 3-1 à la 75e, Clément Depres est entré. Première touche de balle, un but. Et à la 88e, c'est encore lui qui parachevait l'incroyable remontée du Nîmes Olympique, vainqueur 4-3 au bout de la folie ! Vous avez dit super sub ?!

Keisuke Honda (Melbourne Victory & Cambodge) : Un mois après avoir disputé la Coupe du monde sous les couleurs des Samouraïs bleus, Keisuke vient d’être intronisé à la tête de la sélection du Cambodge, quelques jours après avoir paraphé un contrat – de joueur – au Melbourne Victory. Une Honda tout terrain.

Rúben Neves (Wolves) : Un coup franc de mastodonte, puis un centre soyeux pour la tête décisive de Jiménez : et la lumière fut pour les Loups qui sont équipés du Ruben led.

Memphis Depay (OL) : L'homme qui a un Lyon tatoué dans le dos est en chaleur en cette saison estivale : « Je n'ai jamais pris autant de plaisir qu'en ce moment, y compris quand je jouais à Manchester United ou au PSV » , a-t-il dit après le succès (2-0) contre Amiens. Et quel coup de griffe ce coup franc en pleine lucarne !

Pablo (Bordeaux) : Même pas un quart d'heure de jeu et Pablo s’est fait expulser pour la première de Bordeaux face à Strasbourg. À l'origine : une relance foireuse de Costil qu’Ajorque récupère avant de filer au but. Résultat : une douche froide pour lui et le public girondin, car le Racing s'est imposé 2-0.

Pierre-Yves Hamel (FC Lorient) : Un doublé face au Gazélec Ajaccio et voilà le Breton de 24 ans déjà bien lancé dans sa saison. Lundi dernier, à Châteauroux, son activité avait permis l’ouverture du score. Hamel, viser la lune avec Lorient, ça ne lui fait pas peur.

Par Florian Lefèvre et Alexis Souhard