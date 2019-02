L'équipe type du week-end

Alban Lafont (Fiorentina) : Pas de quoi avoir peur de Naples, quand on a le portier français comme ultime rempart. Tout simplement parfait. Oui, commme les prestations de Marc-André ter Stegen et de Walter Benítez.

Mabel Arnold (West Ham) : Elle avait 102 piges, et elle était la plus jolie des supportrices. Londres la regrettera.

Everyone at West Ham United is deeply saddened to learn of the passing of Mabel Arnold, the Club’s oldest Season Ticket Holder, at the age of 102.We feel very privileged to have spent her 101st birthday with her. pic.twitter.com/nusBtIv1PX