L'équipe type du week-end

Du talent, des fusions, des événements, du bon, des gants, des chiffres presque ronds... Encore une fois, le meilleur onze des derniers jours affiche une fière allure. Même s'il est dirigé par un animal domestique qui n'a pas servi à grand-chose, ce samedi...

Non seulement il a perdu le titre lors de l'ultime journée alors que lui et les siens comptaient trois unités d'avance, mais en plus il a signé la boulette du week-end en jouant une touche directement sur l'adversaire. Difficile de s'en relever...

Marc-André ter Stegen ? Non, le Girondin. Six arrêts, et une égalisation repoussée le plus longtemps qu'il a pu. L'Euro en ligne de mire, ou quoi ?

Gardien

Défenseurs

Mont Tants (Brest) : Deux (barres transversales) et un (poteau) qui font huit, pour les Bretons ! Sauvé une petite dizaine de fois par les structures de ses cages cette saison, le club d'Olivier Dall'Oglio est le meilleur dans le domaine. Ce qui ne lui a pas permis de repartir avec un point de Marseille, en revanche. Finistère amer.

Alexander van Dijk-Arnold (Liverpool) : Deux buts, deux passes décisives sur les deux réalisations de l'équipe. Infaisable, mais vrai, grâce au pouvoir des potaras.

17/7 - Since the start of last season, Trent Alexander-Arnold has provided more assists than any other Premier League defender (17), while Virgil van Dijk has scored more Premier League goals than any other defender in that time (7). Deluge. #LIVBHA pic.twitter.com/QWfar59uBP — OptaJoe (@OptaJoe) November 30, 2019

Sergio Ramos (Real Madrid) : Le meilleur, avec un pion classique de la tête. Et le pire, avec un coup de coude provoquant un penalty. Le Sergio, et le Ramos.

Vidéo

Saison Inachevée (Chili) : Le championnat s'est arrêté au pays en raison des révoltes, et ne reprendra pas. Universidad Católica est donc couronné champion, avec sept points d'avance sur son dauphin. Alors que six journées n'ont pas pu se dérouler...

¡Punto final! ?⚽️Se acabó el fútbol en Chile: la ANFP dio por finalizado el campeonato► https://t.co/eaCvtE0O98 pic.twitter.com/ztzp4Bk4z4 — DeportesLR (@DeportesLR) November 29, 2019

Milieux

Ferrán Torres (Valence) : Quelle pépite, bon sang... Contre Villarreal, le talentueux bonhomme a encore brillé en plus d'avoir offert les trois points à ses partenaires. Un futur grand, même s'il l'est déjà.

Vidéo

Dele Alli (Tottenham) : L'arrivée de José Mourinho fait du bien aux Spurs ? Visiblement, elle permet également au milieu offensif de réenclencher la machine. Un doublé et une prestation XXL, pour lui.

Vidéo

Mario Pašalić (Atalanta) : Sa Madjer est un modèle du genre, sa performance aussi. Un doublé et une prestation XXL, pour lui.

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #SerieA ? Pašalić s'illustre d'un magnifique but en talonnade contre Brescia !? Le gardien et la défense ne peuvent rien faire !https://t.co/1JQMSWQ9Bi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 30, 2019

Arnaud Lusamba (Nice) : Impliqué sur les trois goals des Aiglons, tout simplement. Comme quoi, le priver de titularisations pendant un mois a eu son effet. Sur le long terme ?

Vidéo

Attaquants

U Douze (Ajax Amsterdam) : Et pan, une victoire 50-1 chez les jeunes ! De quoi améliorer un peu la différence de buts.

Levin Bailland (Bayer Leverkusen) : Deux buts, deux passes décisives sur les deux réalisations de l'équipe. Infaisable, mais vrai, grâce au pouvoir des potaras. Et de Mont Tants, intervenu à quatre reprises et aussi à l'aise qu'à Brest.

Vidéo

Sur le banc

La chatte à DD (France) : Absolument fantomatique, ce samedi après-midi. Vraiment, elle n'est plus ce qu'elle était.

Vidéo

David Martin (West Ham) : Commencer sa carrière à 33 ans, c'est possible ! La preuve avec le portier qui a fait sa toute première apparition en Premier League, à Chelsea. Avec un clean-sheet comme récompense.

Vidéo

Stefano Turati (Sassuolo) : 23 années le séparaient de Gianluigi Buffon, ce dimanche. Mais pour son baptême en Serie A, le gamin a démontré un talent à la hauteur de la légende italienne. Fou.

Vidéo

Nikola Mileusnic (Adelaide United) : En Australie aussi, le foot est joli. En témoigne cette volée, parfaitement exécutée. Le score final ? On s'en moque.

Vidéo

Tino Kadewere (Le Havre) : De retour dans cette dream-team. En même temps, le type reprend ses bonnes habitudes de fin de semaine. Alors...

Par Florian Cadu