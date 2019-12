L'équipe type du week-end

David De Gea (Manchester United) : (Une faute de main + un penalty concédé) X deux buts encaissés = un revers. Et une performance à oublier, contre le... dernier.

Ruben Aguilar (Monaco) : Pas sûr que sa prestation ou que le 5-1 infligé à Lille suffise à éviter le licenciement de Leonardo Jardim mais en attendant, le coach peut faire confiance à son latéral droit vu ce qu'il à montrer face au Losc. Ruben Aguil'arme.

Les Rats (Nice) : Pas de goal-line technology, pour les Aiglons. La faute à des rongeurs, qui ont décidé de grignoter les câbles. Ce qui n'a pas empêché les hommes de Patrick Vieira de s'imposer. En même temps, c'était contre Toulouse...

Unai Simón (Athletic Bilbao) : Pas besoin d'arrière-garde, pour les Basques. Un portier de haute qualité et des montants font parfaitement le boulot, même devant le Real Madrid.

Hans-Dieter Flick (Bayern Munich) : Il a défendu chèrement sa peau sur le banc bavarois, et ses patrons l'ont confirmé jusqu'à la fin de la saison. Avec, en prime, un samedi victorieux sur la fin. Que demander de plus ?

Hansi #Flick will remain in charge until the end of the season. #MiaSanMia pic.twitter.com/Xxov09ujFi