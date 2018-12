L'équipe type du week-end

Des cadeaux pour l'adversaire, des cadeaux pour les supporters, des cadeaux pour les internautes, des cadeaux pour les yeux, des cadeaux pour les statistiques... Petit Papa Footboël a été généreux ces derniers jours.

Son équipe s'est transformée, et lui avec. Mourinho parti, le Français a retrouvé une place de titulaire et a fait plaisir à ses supporters : un coup franc obtenu menant au but de Rashford, une passe décisive pour Herrera et Lingard, et une participation à l'action de la réalisation de Martial. Entre autres.

On parle de lui à Manchester United pour prendre Pogba sous son aile. On parle également de lui sur Internet, après sa nouvelle vidéo complètement folle sur Instagram. « Oh Évra, y a pas moyen Évra... »

Gardien

Rune Jarstein (Hertha Berlin) : Oh, la boulette ! Le Bayer Leverkusen dit merci pour ce joli cadeau de Noël !

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #Bundesliga ? Kai Havertz inscrit le but gag du week-end pour le Bayer Leverkusen !?? L'incroyable erreur du gardien du Hertha Berlinhttps://t.co/NGUkSzjpAN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 22 décembre 2018

Défenseurs

Ruben Aguilar (Montpellier) : Et bim, la mine dans la cible. Ce qui a permis l'égalisation du MHSC contre l'Olympique lyonnais. Un bonbon pour les yeux.

Thiago Silva (Paris Saint-Germain) : Parfait face à Nantes. Le problème, c'est qu'il se faisait cambrioler pendant qu'il bouffait du canari. Le Monstro ne peut pas être à deux endroits en même temps pour protéger ses forteresses, hein.

Félix Eboa Eboa (Guingamp) : Relances, interventions, tacles, agressivité... Tout a été propre à Monaco. Cinquante millions de matchs imparfaits, Eboa Eboa Eboa...

Patrice Évra (France) : On parle de lui à Manchester United pour prendre Pogba sous son aile. On parle également de lui sur Internet, après sa nouvelle vidéo complètement folle sur Instagram. « Oh Évra, y a pas moyen Évra... »

Milieux

Paul Pogba (Manchester United) : Son équipe s'est transformée, et lui avec. Mourinho parti, le Français a retrouvé une place de titulaire et a fait plaisir à ses supporters : un coup franc obtenu menant au but de Rashford, une passe décisive pour Herrera et Lingard, et une participation à l'action de la réalisation de Martial. Entre autres.

Rolando Mandragora (Udinese) : Ce mec-là appartenait auparavant à la Juventus. Pas étonnant au regard du bijou qu'il a inscrit ce week-end.

Vidéo

Benjamin Bourigeaud (Rennes) : Combiné buteur/passeur. La cote était haute, mais la mise valait le coup.

Attaquants

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) : Préféré à Salah, car devant au classement des buteurs de Premier League. Grâce à son doublé de samedi.

Krzysztof Piątek (Genoa) : Mais où s'arrêtera-t-il ? Encore deux caramels dans la poche de l'attaquant. Cristiano Ronaldo a trouvé son principal concurrent.

Vidéo

Franck Ribéry (Bayern Munich) : 35 ans, vraiment ? Même son entraîneur et ses dirigeants ne veulent pas y croire quand ils observent ce Francky-là. Doublé pour lui.

Sur le banc

Alban Lafont (Fiorentina) : Tout simplement excellent. De quoi dégoûter Çalhanoğlu, Suso, Higuaín, Gattuso... Tout le Milan, quoi.

Wahbi Khazri (Saint-Étienne) : Encore une fois monstrueux. Avec un tel Khazri, les Verts peuvent légitimement envisager d'accrocher une place européenne en fin de saison.

Mario Götze (Borussia Dortmund) : Doublé. Mais d'assists. Une première pour l'Allemand depuis avril 2013.

Mohamed Salah (Liverpool) : Laissé sur le banc au profit d'Aubameyang, car derrière au classement des buteurs de Premier League. Malgré son goal et sa passe dé de samedi.

Mohamed Salah has scored four goals in his last two Premier League appearances away from home:️⚽️️⚽️️⚽️️⚽️À deft touch to give Liverpool an early lead. pic.twitter.com/uFnRMTzrK1 — Squawka Football (@Squawka) 21 décembre 2018

Heung-min Son(Tottenham) : Impliqué sur quatre buts. Deux pions personnels. Une passe décisive. Un Everton explosé.

Par Florian Cadu