L'équipe type du week-end

Des tauliers qui raccrochent, des jeunots qui s'illustrent, des têtes en l'air et même un énergumène qui se prend pour Buzz l'Éclair : servez-vous.

Un premier peno manqué en première période, mais un autre réussi à la 92e (après un peu de frittage entre coéquipiers pour désigner le tireur) et le but de la victoire inscrit à la 97e : face à Rizespor, l'attaquant sénégalais a signé une remontée finale express et devient le meilleur buteur étranger sur une saison de Süper Lig (30 unités), juste devant Bafé ...

Le prometteur bois vert est devenu le plus jeune garçon titulaire en Premier League sous le maillot de MU. 17 ans et 223 jours, pas un de plus.

Lui y va tout droit, dans l'élite. Grâce notamment au joli ciseau de l'ancien Troyen contre Niort (3-0), le Stade brestois remonte six ans après. Et Gaëtan Charbonnier n'est pas le seul héros.

Deux buts et deux passes décisives pour lui à Clermont (2-4), et l'ESTAC croit plus que jamais à la Ligue 2.

Gardien

Maxime Dupé (Nantes)

Quand Ciprian Tătăruşanu, quatre penaltys arrêtés cette saison avec les Canaris, est absent, Maxime Dupé prend le relais : au bout d'un match solide, le portier formé à Nantes a sauvé l'invincibilité nantaise (six matchs) en sortant la tentative du crack Youcef Atal à la 94e minute à Nice. Costaud.

Défenseurs

Ki-Jana Hoever (Pays-Bas)

L'Euro U17 nous a offert cet enchaînement exquis du latéral néerlandais, apparu une fois en FA Cup avec Liverpool cette saison.

Superbe grand-pont de la semelle de Ki-Jana Hoever avec les Pays-Bas contre la Belgique lors de l'Euro U17. Arrière droit de Liverpool. https://t.co/2OUgjo6hgK — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) 12 mai 2019

Bruno (Brighton & Hove)

Il n'y avait pas que le titre de City à fêter au Falmer Stadium ce dimanche. Posé à Brighton depuis 2012, « El Capitan » tire sa révérence à 38 ans.

Infinite Tucker

Le hurdler américain avait vraiment envie de remporter son 400 mètres haies au SEC Championships, compétition universitaire. D'où cet improbable plongeon sur la ligne d'arrivée, au lieu de tranquillement « casser » . Vers l'Infinite et au-delà !

He went full Superman! @aggietrk's Infinite Tucker goes ALL OUT for the gold. #SCtop10 pic.twitter.com/gEr05kdPd9 — SEC Network (@SECNetwork) 12 mai 2019

Chris Mavinga

Un joli CSC pour le latéral franco-congolais expatrié en MLS, lors de la défaite de Toronto face à Philadelphie (1-2).

Milieux

Anri Egutidze

Le champion du week-end est un judoka portugais qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de trimbaler son portable sur le tatami pendant un combat : le résultat, c'est une élimination directe au moment où le cellulaire est tombé de son kimono.

Portuguese judoka Anri Egutidze is disqualified after his mobile phone falls out of his judogi at #JudoBaku pic.twitter.com/5dmd3X4zdX — Int. Judo Federation (@Judo) 11 mai 2019

Mehdi Bourabia (Sassuolo)

Le milieu de terrain natif de Dijon a mis la forme pour inscrire son premier but en Serie A, avec une jolie frappe à ras de terre lors de Torino-Sassuolo. Ça valait bien une célébration un peu fofolle. Sauf que ça n'a pas du tout fait marrer Piero Giacomelli qui lui a collé une deuxième biscotte pour avoir enlevé son maillot. Presque aussi beau que le prodigieux retourné de la gagne inscrit par Belotti pour le Toro.

[?️VIDEO] ?? Serie A⚽️ Un but puis une expulsion idiote pour Bourabia... ?https://t.co/DArWjgpQpw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 12 mai 2019

Adil Aouchiche (Équipe de France)

Quatre pions contre la Tchéquie en quarts de finale et déjà 9 buts pour le Français depuis le début de l'Euro U17, record en la matière. Heureusement que Monsieur n'est que milieu de terrain.

Attaquants

Mino Raiola (FC Magouille)

Un agent privé de la moitié du mercato estival, c'est pire qu'un enfant à qui l'on refuse un goûter. Alors quand il s'agit de Mino Raiola...

Robin van Persie (Feyenoord Rotterdam)

Ceci n'est pas un exercice. L'immense attaquant batave a disputé son dernier match professionnel ce 12 mai. Malheureusement, le livre s'est fermé sur une défaite de son Feyenoord contre La Haye (0-2), mais le buteur a eu droit à une haie d'honneur des 21 autres acteurs lors de sa sortie dans le temps additionnel. La grande classe.

Marcus Thuram (Guingamp)

Guingamp devait gagner pour y croire et a eu la cartouche de l'espoir au Roazhon Park, à la 92e. Dommage que le fils Thuthu n'ait pas mis de volonté. Lui n'ira certainement pas en Ligue 2, mais l'EAG oui.

Remplaçants

Kevin Fortuné (ESTAC Troyes)

Deux buts et deux passes décisives pour lui à Clermont (2-4), et l'ESTAC croit plus que jamais à la Ligue 2.

Yoann Court (Brest)

Lui y va tout droit, dans l'élite. Grâce notamment au joli ciseau de l'ancien Troyen contre Niort (3-0), le Stade brestois remonte six ans après. Et Gaëtan Charbonnier n'est pas le seul héros.

Mason Greenwood (Manchester United)

Le prometteur bois vert est devenu le plus jeune garçon titulaire en Premier League sous le maillot de MU. 17 ans et 223 jours, pas un de plus.

M’Baye Diagne (Galatasaray)

Un premier peno manqué en première période, mais un autre réussi à la 92e (après un peu de frittage entre coéquipiers pour désigner le tireur) et le but de la victoire inscrit à la 97e : face à Rizespor, l'attaquant sénégalais a signé une remontée finale express et devient le meilleur buteur étranger sur une saison de Süper Lig (30 unités), juste devant Bafé Gomis.

Joaquín (Betis Séville)

Sortir cette praline à la 98e pour offrir la victoire au Real Betis contre Huesca (2-1) : à 37 ans, le capitaine des Verdiblancos est encore le patron.

[?️VIDEO - ⚽️BUT] ?? Liga?☄️?Joaquín offre la victoire à la 98e minute au Betis d'un missile STRA-TOS-PHE-RIQUE !!! ???https://t.co/rEKDothX8Q — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 12 mai 2019

Par Jérémie Baron