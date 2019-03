L'équipe type du week-end

Beaucoup de gaillards s'étaient distingués pendant la semaine européenne, alors il a fallu assurer la relève durant le week-end. Mission réussie avec ce onze dans lequel se mélangent un paquet de cracks et de bons gros losers.

Entre sa main de mercredi et sa vidéo de samedi, on a du mal à définir quelle a été sa plus mauvaise action de la semaine.

L'électricité du « Second city derby » entre Birmingham et Aston Villa est bel et bien réelle. Ce supporter des Blues l'a prouvé en pétant un câble en pleine partie (à l'image d'un supporter de Hibernian quelques heures avant lui), allant jusqu'à pénétrer sur la pelouse pour frapper le pauvre Jack Grealish, lequel est pourtant quelqu'un d'admirable. Pour que tout ceci entre dans les livres d'histoire, Grealish a ensuite inscrit le seul but de la partie, ...

Gardien

Wuilker Fariñez : Du haut de ses 21 ans, le portier vénézuélien a déjà pas mal d'autorité. Alors quand il dit « on ne passe pas » , ce ne sont pas des broutilles.

⚽??¡TRIPLE ATAJADA!⚽??El venezolano Wuilker Fariñez tuvo la jugada de la noche al sacar un balón en tres ocasiones seguidas...#LaLigaxRCN #FPC#LigaAguila https://t.co/KjoWF86GWB pic.twitter.com/vSezPEnlNn — Deportes RCN (@DeportesRCN) 10 mars 2019

Défenseurs

Le fou furieux de St Andrew's (Birmingham) : L'électricité du « Second city derby » entre Birmingham et Aston Villa est bel et bien réelle. Ce supporter des Blues l'a prouvé en pétant un câble en pleine partie (à l'image d'un supporter de Hibernian quelques heures avant lui), allant jusqu'à pénétrer sur la pelouse pour frapper le pauvre Jack Grealish, lequel est pourtant quelqu'un d'admirable. Pour que tout ceci entre dans les livres d'histoire, Grealish a ensuite inscrit le seul but de la partie, évidemment.

[?️VIDEO] Aston Villa ?? Jack Grealish agressé en plein match par un supporter de Birmingham City ! ????https://t.co/FOVCivhvOH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 10 mars 2019

Claudio Ranieri : La capacité de rebond du Mister est inégalable : à peine éjecté de son poste à Fulham, l'Italien retrouve le banc de sa Louve adorée, huit ans après son premier passage.

Presnel Kimpembe (Paris S-G) : Entre sa main de mercredi et sa vidéo de samedi, on a du mal à définir quelle a été sa plus mauvaise action de la semaine.

Marcel Hirscher (Autriche) : L'hégémonie européenne du Real est terminée, mais pas celle du rouleau compresseur du ski alpin : ce sera un huitième gros globe de cristal consécutif pour lui. Ça en jette.

Milieux

Anthony Knockaert (Brighton & Hove) : Un bien joli caramel pour offrir la victoire à ses Seagulls à Selhurst Park. Tout en réussissant à prendre une biscotte après seulement 28 secondes de jeu.

Emmanuel Frimpong (Infirmerie FC) : À cause d'un cruel problème au genou qui ne l'a pas quitté, l'ex-espoir d'Arsenal disparu des pelouses depuis 2017 a annoncé mettre un terme à sa carrière. Salut l'artiste.

Franck Ribéry (Bayern Munich) : Trois offrandes offertes par Kaiser Franck lors du démantèlement de Wolfsbourg (6-0). « Moi tu me parles pas d'âge » , comme dirait l'autre.

Attaquants

Raheem Sterling (Manchester City) : La flèche de Kingston a écrasé Watford à elle toute seul en frappant trois fois en l'espace de 13 minutes. Du travail d'orfèvre.

Ludovic Ajorque (Strasbourg) : Une minute 43, deux pions et un Olympique lyonnais dans la panade. Merci, au revoir.

Wissam Ben Yedder (FC Séville) : WBY s'est lui aussi signalé par un joli triplé à domicile face à la Real Sociedad, lui aussi en l'espace de 13 minutes. Et le pire, c'est que ce n'est pas la première fois que le Français martyrise de la sorte le gardien Geronimo Rulli.

3 - Wissam Ben Yedder is the first player to score two hat-tricks vs the same keeper (Geronimo Rulli) since the French arrived #LaLiga since three seasons ago. Miarma pic.twitter.com/qrPNAcVPEF — OptaJose (@OptaJose) 10 mars 2019

Remplaçants

Jamie Vardy (Leicester) : Premier doublé de la saison pour The Cannon, qui cartonne en ce moment. Au passage, les 100 unités avec les Foxes sont atteintes.

Anderson Lopes (Hokkaido Consadole Sapporo) : L'attaquant brésilien est passé par toutes les émotions samedi face au Shimizu S-Pulse (D1 japonaise) : il a fait trembler les filets à quatre reprises, mais a aussi signé une belle célébration foirée sur l'un d'eux. Le trou derrière les panneaux publicitaires, ce traître.

Bobby Linn (Arbroath) : Vous vous souvenez de la saucisse de Sergio Ramos sur penalty face au Bayern en 2012 ? Eh bien l'attaquant d'Arbroath vient d'en signer une version améliorée. Du moins, c'est ce que l'on en déduit avec le témoignage du camp adverse.

40’| ARB 0-0 STE #warriors PENALTY MISSED !! Bobby linn puts his penalty over the stand and into the sea — Stenhousemuir FC (@StenhousemuirFC) 9 mars 2019

Jesé (Real Betis) : Il aura fallu du temps, mais on y est : Jesé Rodríguez est redevenu un buteur ce week-end face au Celta de Vigo, 19 mois après.

Grejohn Kyei (Lens) : Quand le Lensois s'est élevé dans le ciel de Bollaert pour placer ce ciseau du tonnerre, il savait déjà qu'il terminerait dans cette équipe type.

[?️VIDEO - ⚽️BUT] RC Lens : Quel superbe but de Grejohn Kyei !! ??? Un ciseau acrobatique imparable ??▶️ https://t.co/qtwsE5Kd1T #RCLAJA #beINLIGUE2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 9 mars 2019

Par Jérémie Baron

Crédit : jleague.jp et footballdatabase.eu