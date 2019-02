De la lose, des symboles, des patrons, des boulets et des mecs qui explosent des records : l'équipe-type du week-end a encore une bien fière allure en ce début de semaine.

Gardien

Kepa Arrizabalaga (Chelsea) : Mais pour qui se prend Kepa Arrizabalaga ? À la toute fin des prolongations en finale de League Cup face à City, l'homme dont on retient très difficilement le nom a tout simplement refusé de sortir pour céder sa place à Willy Caballero alors qu'il semblait blessé et que les tirs au but arrivaient : du jamais vu. Et le pire, c'est que le portier n'a pas réussi à faire gagner les Blues lors de la séance finale. Il ne lui reste plus qu'à faire profil bas, et à désamorcer.

[?️VIDEO]??? #CarabaoCup?? Scène incroyable pendant la finale !? Maurizio Sarri veut faire sortir Kepa Arrizabalaga... qui refuse ❌? Le coach de Chelsea est furieux !▶️ https://t.co/vdS5dMI1yB #CHEMCI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 24 février 2019

Défenseurs

James Tomkins (Crystal Palace) : Vous n'avez rien d'autre à faire que de jouer à touche-pipi en plein match, les gars ?

Xavier Legrand : Son film « Jusqu'à la garde » a raflé quatre Césars vendredi soir, lors de la grande cérémonie du cinoche à la française. Pas mal, pour un premier long métrage.

Karim Rekik (Hertha Berlin) : Sur la pelouse de l'Allianz Arena, le mano a mano entre le Néerlandais et Robert Lewandowski valait le coup. Et notre ami Karim n'est pas allé au bout des 90 minutes.

[?️VIDEO] ?? Quel vilain geste de Karim Rekik sur Robert Lewandowski ! ?? L'ancien Marseillais est logiquement exclu pour cette prise de catch ?https://t.co/Gt14BOoHWh — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 23 février 2019

Nicolas Pallois (Nantes) : Le colosse des Canaris avait fait l'aller-retour à Progreso il y a une semaine, pour porter le cercueil de son pote Emiliano Sala lors des obsèques de l'Argentin. De retour dans le onze nantais hier à la Beaujoire, il a signé - d'une patate du gauche - le seul but du match face à... Bordeaux. Sacré symbole.

Milieux

Gerard Deulofeu (Watford) : Et hop, un triplé et une offrande pour étriller Cardiff City (1-5). Comment ça, il est trop tard pour (re)devenir le grand espoir du foot espagnol ?

Lucas Deaux (Guingamp) : Par les temps qui courent, les moments de grâce sont assez rares au Roudourou. Alors, cette tête inespérée et victorieuse claquée à la 92e méritait bien de faire tomber le haut.

Abdelaziz Bouteflika : L'idée d'un cinquième mandat brigué par l'épouvantail le plus connu d'Algérie a fait gronder les foules comme rarement ce week-end, de l'autre coté de la Méditerranée. L'occasion de se demander ce que devient Abdelaziz Barrada ?

Attaquants

Javier Hernández (West Ham) : Le but de la main, tout un art.

Lisandro López (Racing) : Impliqué sur deux des trois buts du Racing lors du mythique Clásico d'Avellaneda sur la pelouse du CA Independiente (victoire 3-1), Licha a rappelé qui était le patron. Et son écurie est plus que jamais leader du championnat.

André-Pierre Gignac : 172 matchs avec les Tigres, cent caramels. À plus de 8000 kilomètres de l'Hexagone, APG continue d'écrire sa propre légende, pépère. Et a passé un nouveau stade avec son penalty à la 93e contre le CF Atlas. Le record du meilleur buteur du club n'est qu'à trois unités...

Remplaçants

Remi Matthews (Bolton) : S'il n'est plus leader, le Leeds de Marcelo Bielsa s'est ressaisi et a enregistré un second succès de rang ce week-end lors de la réception de Bolton (2-1). Mais il est très difficile de savoir ce qu'a fait le portier des visiteurs Remi Matthews sur le but de la libération signé Alioski. En attendant, les Whites peuvent le remercier.

[?️RESUME] Championship ?? Leeds l'emporte contre Bolton...... grâce à une grosse boulette du gardien des Wanderers ! ??https://t.co/21fkd9gg8x — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 23 février 2019

Jack Butland (Stoke City) : Au jeu de la tenue la plus classe portée par un gardien de but, c'est Jack Butland qui a raflé la palme ce week-end.

Honoured to be wearing this tomorrow as a tribute to Banksy pic.twitter.com/Jeflovg9Yo — Jack Butland (@JackButland_One) 22 février 2019

Lionel Messi (FC Barcelone) : Il reste vraiment des choses à dire sur ce sujet ?

Michy Batshuayi (Crystal Palace) : Premier pion chez les Eagles pour Michy, que Chelsea continue de trimballer à travers l'Europe tel un vulgaire Matt Miazga.

Kylian Mbappé (Paris S-G) : Les vingt ans viennent d'être passés, et les cinquante réalisations en Ligue 1 sont déjà enregistrées. « Wesh wesh, Kylian Mbappé ! »

50 - Les 3 joueurs les plus jeunes à atteindre la barre des 50 buts en Ligue 1 sur les 45 dernières saisons.@KMbappe : 20 ans, 2 mois, 3 jours (le 23/02/2019)Yannick Stopyra : 21 a, 11 m, 9 j (le 18/12/1982)Djibril Cissé : 22 a, 1 m, 22 j (le 04/10/2003)Epoustouflant. pic.twitter.com/ow9LrnU5NU — OptaJean (@OptaJean) 23 février 2019

Saïd Benrahma (Brentford) : Lui aussi s'est fendu d'un triplé : c'était face à Hull City en Championship (5-1). Du coté de Brentford avec Neal Maupay, l'ancien de la Berrichonne s'éclate, même si les Bees sont largués dans la course à la Premier League.

Par Jérémie Baron

Image Lisandro López : racingclub.com.ar