L'équipe type du week-end

Des objets qui explosent, des hommes qui vrillent et des vieux briscards qui cartonnent : ce week-end a mis en lumière de bien beaux éléments. Même si ce sont surtout les derniers remparts qui ont régalé.

Gardien

Vedran Janjetović (Western Wanderers) : Le champion du week-end nous vient d'Australie. Alors que son équipe tient son petit succès par un but d'écart, notre bonhomme concède le corner le plus étrange et stupide de l'histoire, à la 95e minute. Vous connaissez la suite.

Vedran Janjetović had a moment to forget after needlessly giving away a corner that led to a 96th-minute equalizer. #BRIvWSW pic.twitter.com/NAAyXT2hEX — Football 24/7 (@foetball247) 26 janvier 2019

Défenseurs

Kyle Walker (Manchester City) : Quand le latéral des Citizens souhaite centrer, rien ne doit s'opposer à sa volonté, et ce pauvre poteau de corner l'a appris à ses dépens. Des images insoutenables.

?? FA Cup ? #MCIBUR? Quand Kyle Walker détruit le poteau de corner ! ?? pic.twitter.com/qebgmZB6nM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 janvier 2019

Paul Baysse (Caen) : Alexander Djiku à la passe, Paul Baysse à la finition. Du grand art.

Naldo (Monaco) : Visiblement, le Brésilien n'a pas signé dans notre championnat pour un nouveau challenge sportif, mais plutôt pour profiter pépère de la belle vie dans la Principauté : il a même trouvé une astuce pour s'offrir des congés gratos. Et puis, s'il peut inscrire son nom dans l'histoire de la Ligue 1 en même temps...

2 - Naldo est le 1er joueur à être expulsé à 2 reprises lors de ses 3 premiers matchs de Ligue 1 sur les 30 dernières saisons. Sketch. pic.twitter.com/gV2et9KY9N — OptaJean (@OptaJean) 26 janvier 2019

La paire Herbert-Mahut (France) : Oui, Novak Djokovic est un monstre. Mais la vraie perf' du week-end dans le monde de la petite balle jaune, ce sont nos deux Frenchies qui bouclent la boucle en remportant à Melbourne le seul trophée du Grand Chelem qui leur manquait en double. Fédération française de la Win... au contraire du handball.

Milieux

Naïm Sliti (Dijon) : Le farfadet aux pieds d'or du DFCO a bouclé sa semaine de folie en marquant de nouveau contre Monaco (2-0).

Bilal Hassani (France) : Le verdict est tombé, et ça n'a pas plu à tout le monde. C'est le jeune chanteur de 19 ans qui représentera la France à l'Eurovision en mai prochain : le symbole est fort, et c'est l'intolérance qui en prend un sacré coup.

Oussama Idrissi (AZ Alkmaar) : Un gardien adverse tête en l'air ? Il n'en faut pas plus au Marocain pour trouver la faille depuis le point de corner. Propre.

Le superbe but sur corner rentrant de Idrissi à l'instant ! #SCCR212 pic.twitter.com/hVgyA4W8tB — SOCCER212 (@SCCR212) 27 janvier 2019

Attaquants

Fabio Quagliarella (Sampdoria Gênes) : 36 ans dans trois jours, un nouveau doublé (de peno) samedi et des stats toujours plus folles.

11 - Fabio Quagliarella a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 11 derniers matchs de Serie A, égalant le record établi par Gabriel Batistuta dans la compétition en 1994. Fou. pic.twitter.com/5yy8ktRgYB — OptaJean (@OptaJean) 26 janvier 2019

La bombe agricole du Vél' (Tribune Ganay) : En explosant sur l'aire de jeu, elle a plongé l'enceinte marseillaise dans une ambiance délétère et un flou d'une demi-heure, mais n'a pas empêché les Olympiens de se faire marcher dessus (0-2). Au moins, elle aura piqué la vedette à Nicolas Pépé.

Robin van Persie (Feyenoord Rotterdam) : 36 ans dans sept mois, un doublé express au cœur d'une masterclass face à l'Ajax (6-2) et une retraite qu'on aimerait voir reculer. Robin MVP.

Remplaçants

Leonardo Jardim (Monaco) : L'ASM a offert huit millions à Leonardo Jardim en novembre pour lui indiquer la sortie et aller chercher Thierry Henry, avant de se rendre compte qu'elle venait de virer le seul homme de la situation. Sacré braco de la part du Lusitanien.

Daan Reiziger (Ajax) : Monter sur l'ultime corner pour arracher la prolongation d'un coup de casque de filou ? Check. Faire l'arrêt décisif lors de la séance de tirs au but pour offrir la qualif' à ses potes ? Check. Daan Reiziger (17 ans), gardien des U19 de l'Ajax, se souviendra longtemps de ce 26 janvier 2019 et ce match de Coupe face au NAC Breda.

That moment when your goalkeeper (17) is scoring the 1-1 and stopping a penalty...✔️Through to the next round ?#AjaxO19 #nacaja pic.twitter.com/gI7qi6oJRe — AFC Ajax (@AFCAjax) 26 janvier 2019

Mario Balotelli (Marseille) : Il n'a pas été l'acteur principal de ce match sans aucun sens, mais son entrée pleine de peps – ponctuée d'un pion – a pu surprendre son monde et faire fantasmer le peuple marseillais. Mais surtout faire oublier la prestation de Kóstas Mítroglou.

Ante Rebić (Eintracht Francfort) : Et le râteau pied droit qui va bien, et l'enroulé pied gauche qui va bien. Crack.

[?️VIDEO - ⚽️BUT] ?? Le but magistral d'Ante Rebić ?? Dribble qui met le défenseur au sol ➡️ Frappe enchaînée pleine lucarne ☄️https://t.co/TU4ocTXNYa — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 janvier 2019

Lawrence Ati Zigi (Sochaux) : Submergé par la pression du stade Francis-Le Blé, le portier des Lionceaux est allé un peu trop vite en besogne et a lui-même offert la victoire au SB29, comme possédé par l'élan de folie d'un étrange personnage. Zigi Stardust.

[?️VIDEO - ⚽️BUT] Brest peut remercier Lawrence Zigi ! ??? Emporté par son élan, le gardien sochalien rentre lui-même le ballon dans le but !▶️ https://t.co/VGeFAttFYZ#SB29FCSM #beINLIGUE2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 janvier 2019

