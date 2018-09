Un vétéran désabusé, des ex-Parisiens inspirés et un canonnier polonais survolté : les passagers de l'équipe type du début de semaine sont prêts à embarquer. Avec Eden Hazard en capitaine de soirée.

Gardien

Iván Cuéllar (Leganés) : Deux parades monstrueuses devant Coutinho puis Rakitić, et le gardien de Leganés permet à la désormais ex-lanterne rouge de Liga de tomber le leader barcelonais. Terrible, le Iván.

How has that not gone in? Brilliant double save from Cuellar! pic.twitter.com/TIrX0c7HaJ — Nicolai Steffensen (@NicolaiSteffen1) September 26, 2018

Défenseurs

Thomas Meunier (Paris S-G) : Après Liverpool et Rennes, c’est Reims qui a encaissé un pion du latéral belge, buteur pour le troisième match consécutif. Cet homme aime le rouge.

Christopher Jullien (Toulouse FC) : Le Père Noël du week-end. Deux gros cadeaux offerts aux attaquants de Saint-Étienne et, du coup, une première défaite à domicile dans le soulier du TFC.

Vitorino Hilton (Montpellier) : Sa présence dans cette équipe type est avant tout une tentative de consolation : expulsé sévèrement à Caen, le vétéran du championnat va manquer le retour du glorieux derby face au Nîmes Olympique, dimanche.

Kenny Lala (Strasbourg) : Après un délice de coup franc déposé dans le but de Régis Gurtner ce week-end, le latéral peroxydé a remis le couvert au Vélodrome en ouvrant le score au terme d'une course d'acharné. À fond la forme.

Milieux

Javier Pastore (AS Rome) : On adore Rabah Madjer hein, et on est désolé pour lui, mais le geste qu'il a inventé portera désormais le nom de Pastorade. Deuxième Pastorade – donc – de la saison pour Javier, venu illuminer le stade olympique de Rome au cours d'une victoire 4-0 devant Frosinone.

[?️VIDEO - ⚽️BUT] AS Roma ?? Encore un but génial signé Javier Pastore !!! ???https://t.co/5NpwaQrCxP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 26, 2018

Blaise Matuidi (Juventus) : Un tir qui amène l'ouverture du score de Dybala, puis un but cinq minutes plus tard : Blaise le magnifique, acteur principal de la victoire turinoise contre Bologne (2-0), continue de cajoler les cœurs en Italie.

Pablo Fornals (Villarreal) : C’est dommage pour Eden Hazard, qui aurait inscrit le but de la semaine si Pablo Fornals n’avait pas surgi des 40m pour bombarder Unai Simón, le gardien d'un Athletic Bilbao laminé 0-3 à San Mamés. Surpuissant.

[?️VIDEO - ⚽️BUT] Villarreal ?? Quel but de Pablo Fornals ??➡️ Un tir monstrueux des 40 mètres ! ☄️??https://t.co/FHTZRTfXlu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 26, 2018

Attaquants

Eden Hazard (Chelsea) : Crochet, petit pont, passe, crochet, petit pont, but. Slalom vertigineux du troisième meilleur joueur du monde, qui déclarera à l'issue de la qualif' des Blues à Anfield (1-2) : « N'Golo m'a dit qu'il ne voulait pas tirer de penalty, donc la seule solution était de marquer. »

[?️VIDEO - ⚽️BUT] Chelsea ?? Peut-être LE plus beau but en carrière d'Eden Hazard !! ??? Un rodéo en solitaire dans la défense de Liverpool ✨?▶️ https://t.co/ClBHkQ374s#LFCCHE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 26, 2018

André Silva (FC Séville) : Un doublé face au Real Madrid, c’est bien. Quand, en plus, ton équipe gagne le match 3-0, c’est très bien. Quand tu sors tout juste d'une saison à deux buts en Serie A, c’est très très bien.

Krzysztof Piatek (Genoa) : Rangez au placard Messi, Ronaldo et Kane, le top buteur de ce début de saison s’appelle Piątek. En marquant face au Chievo mercredi soir, le jeune attaquant polonais du Genoa est devenu le premier joueur des cinq grands championnats européens à atteindre la barre des 10 buts TCC en 2018-2019. Lewandows qui ?

Sur le banc

Thierry Laurey (Strasbourg) : Le Racing a perdu à Marseille (3-2), mais son entraîneur est quand même parvenu à nous faire rire au moment de débriefer le penalty obtenu par Florian Thauvin : « On aurait dit Patrick Duffy dans L'Homme de l'Atlantide. » Voyez par vous-mêmes :

Benoît Costil (Bordeaux) : L'homme qui a stoppé le LOSC. Pas toujours irréprochable dans les buts girondins, l'intérimaire préféré de Didier Deschamps a cette fois-ci tout repoussé et régalé ses potes, qui ont fait la queue à la fin du match pour le féliciter.

Moussa Diaby : Indomptable sur les ailes, la petite attraction du moment côté PSG a récompensé la confiance que lui accorde Tuchel en étant impliqué sur deux buts face à Reims (4-1).

Harry Wilson : Prêté par Liverpool, l'attaquant de Derby County a célébré son but à Old Trafford en brandissant les cinq doigts de sa main comme autant de Ligue des champions remportées par les Reds. Taquin, le garçon.

Harry Wilson emulated Fernando Torres last night, reminding Old Trafford how many European Cups Liverpool have won ✋ pic.twitter.com/vyhSiLSQSu — Soccer AM (@SoccerAM) September 26, 2018

Ishak Belfodil (Hoffenheim) : Cherche bien au fond de ta mémoire : entre le souvenir de ton premier baiser sous le préau du collège Jules Ferry et les images du clip de Ghetto Millionnaire, tu retrouveras la trace d'Ishak Belfodil. Neuf ans après ses premiers pas de footballeur pro à l'OL à 17 ans, l'attaquant franco-algérien a ouvert son compteur avec son nouveau club, Hoffenheim, vainqueur 3-1 à Hanovre.

Moussa Dembélé (Lyon) : Un doublé en trois minutes à Dijon pour le nouveau joujou de Pep Génésio. Mécanique enclenchée.

Par Albert Marie