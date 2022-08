L'équipe type du barbecue

SOFOOT.com // Journée mondiale du barbecue

À l'occasion de la journée mondiale du barbecue et pour le plus grand plaisir de Téji Savanier, voici une belle brochette de joueurs qui ferait passer n'importe quelle équipe sur le gril dans son mythique stade À Steak. Et n'oubliez pas : l'important, c'est d'être à point.

Sur le banc Mike

Saignant Mike Saignant Le rouge de Lille, le rossonero de Milan, le bleu de France. Sous son maillot fluo, Magic Mike sait mieux que personne quelle est la couleur idéale des mets à poser sur la table. Samuel

Gigot Samuel Gigot Vérifiez bien l'origine et la date de péremption, parce qu'après un an sous le feu du Vélodrome, il ne serait pas étonnant de le voir sous les ordres d'Olivier D'agneauglio la saison prochaine. Ryan

Ribs Ryan Ribs Pas sûr de le voir bien longtemps hors du congélo, depuis qu'il a la justice sur les côtes. Jay-Jay

O'ketchup Jay-Jay O'ketchup Au PSG, où il a évolué une saison dans le même effectif qu'un certain Heinze, le Nigérian en a mis partout. Mohamed

Mayo Mohamed Mayo Oui, Momo est bien dans la sauce. Zacharie

Boucher Zacharie Boucher Le portier de Bastia est plus un spécialiste de la pâtisserie, mais pourquoi se priver d'une douceur ? Et avec ça, ça s'ra tout ? Christophe

Jarret Christophe Jarret Un dur à cuire qui mettrait n'importe quelle wing au pilon. Autant dire que les attaquants, avec Totophe, sont tombés sur un os. Frank

Lebœuf Frank Lebœuf On ne lui avait encore jamais faite, celle-là. Clément

L'onglet Clément L'onglet Décidément, on ne peut pas se passer du Picard, que ce soit en informatique ou au barbecue. On se retrouve pour la journée internationale de la manucure ? Kévin

Malcuit Kévin Malcuit L'avantage avec lui, c'est qu'il suffit de le remettre en jeu deux ou trois minutes, alors qu'on ne pourra jamais rattraper un Kévin Tropcuit. Rillette

Boudebouz Rillette Boudebouz L'apéro, c'est l'inverse de la confiture et de la culture : plus on en a, plus on peut en tartiner. Alors, vous reprendrez bien un toast de Boudebouz pendant que le poulet finit de mariner ? Plancha

Sirieix Plancha Sirieix Pour les fainéants qui ne veulent pas jouer du Silex ou ceux qui rechignent à faire les allers-retours jusqu'à la grille. Tout ce que n'était pas le pitchoun sur un terrain. Braise

Matuidi Braise Matuidi Pas de fumée sans feu ; pas de barbecue sans Braise. Il se dit même que Didier Deschamps a pour technique de le mettre sur le côté pour une cuisson optimale. Grillade

Mahrez Grillade Mahrez Comme pour son cousin Riyad Merguez, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Pourtant, impossible de ne pas en redemander après ses passements de baguettes. Chipo

Inzaghi Chipo Inzaghi Pas la plus belle des saucisses de pointe à voir évoluer, mais bien la plus efficace. Attention tout de même au retour de flammes quand il gicle dans la surface. Alexandre

Labavette Alexandre Labavette Les Lyonnais auront beau soutenir qu'il a sa place au panthéon des plats de brasserie type Bocuse, il suffit de le poser au milieu d'un taboulé oriental et d'une belle poignée de chips à la moutarde pour apprécieront sa tendresse.