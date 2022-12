L'équipe type des quarts de finale

On aurait pu mettre le 11 du Maroc, mais il fallait bien satisfaire tout le monde. Voici l'équipe-type de ces quarts de finale.

Gardien de but

Dominik Livaković (Croatie)

Cela aurait pu être Martinez. Ou Bounou. Ou Lloris. En fait, les quatre gardiens des quatre nations qualifiées ont joué un rôle colossal dans ces quarts de finale, entre tirs au but arrêtés et parades monstrueuses. Le choix s'est finalement porté sur Livaković, parce qu'il est le seul à avoir cumulé les deux : des grosses parades pendant le match face au Brésil, et un arrêt décisif dans la séance de t.a.b.

Défenseurs

Nahuel Molina (Argentine)

Même lui ne comprend toujours pas comme il s'est retrouvé là, en face à face avec le gardien néerlandais, alors qu'il n'avait rien demandé à personne. Avant la magie de Noël, la magie de Lionel.

Jawad El Yamiq (Maroc)

Il a logé Gonçalo Ramos dans la poche de son short et empêché le ballon de se rendre chez le voisin portugais en le repoussant à chaque fois d’un coup de tête.

Dayot Upamecano (France)

Son nom commence par un U, comme Umtiti. Il est défenseur central, comme Umtiti. Il est monstrueux depuis le début du Mondial, comme Umtiti. Conclusion : il va marquer sur corner lors de la demi-finale face au Maroc, et va casser la démarche dans la foulée. Les Français adorent leurs petites habitutes, ne les contrarions pas.

Kyle Walker (Angleterre)

Quand il va se retourner dans le lit ou sortir de sa douche, Kylian Mbappé aura désormais peur de tomber face à Kyle Walker qui n’a pas lâché le Français d’un crampon pendant toute la rencontre. Malheureusement pour les Anglais, si le plan anti-Mbappé a fonctionné, ce n’est pas le cas de celui anti-Griezmann et anti-Giroud.

Milieux de terrain

Sofyan Amrabat (Maroc)

En 2018, son frère Nordin s’était fait remarquer pendant la Coupe du monde en hurlant face caméra « VAR is bullshit » après l’élimination du Maroc. Pourtant, la VAR est formelle : Sofyan est bien le meilleur milieu de cette Coupe du monde. Le S et le A sur le drapeau.

Luka Modrić (Croatie)

George Clooney pensait être la personne qui vieillit le mieux sur cette Terre. Mais c’était avant que Luka Modrić claque, à 37 ans, un Mondial encore plus impressionnant que celui de 2018, dont il avait été élu meilleur joueur.

Antoine Griezmann (France)

S'il n'avait pas été joueur de foot, il aurait été GPS. Le Griezmann version 2022 donne la direction du jeu à ses coéquipiers, mais aussi au ballon. Et puis même à ses adversaires, tiens. Les Anglais, pourtant bien en place dans leur trajet, se sont perdus en route et arriveront donc à destination avec quatre ans de retard. Foutu Waze.

Attaquants

Youssef En-Nesyri (Maroc)

En phase de poules, le Ghanéen Osman Bukari avait fait la célébration de Cristiano Ronaldo après son but face au Portugal. Youssef En-Nesyri a fait mieux : il a reproduit sa détente verticale jordanesque pour claquer un but. Air Youssef.

Olivier Giroud (France)

Il y a quatre ans, la France n’avait pas eu besoin de ses buts pour soulever la Coupe. En 2022, si la France est encore dans la course à la troisième étoile, c'est en grande partie grâce à lui. Et dire qu’il y a encore quelques mois, DD pensait partir au Qatar sans lui.

Lionel Messi (Argentine)

On lui a dit que pour être l'égal de Maradona, il ne fallait pas seulement avoir son talent, mais aussi son aura. Alors, Leo a pris ça au pied de la lettre. Le voilà qui met la main (comme pour Diego, l'arbitre n'a rien vu), qui chambre, qui s'en prend à l'arbitre, à Louis van Gaal, et qui traite d'abruti Wout Weghorst. Le Messi chef de gang, on a encore du mal à y croire.

Sur le banc

Walid Regragui (Maroc)

Le 28 juillet 2022, en finale de Coupe du Maroc, il balance une bouteille en direction d'un joueur adverse sur une contre-attaque et est exclu. A ce moment précis, peut-il imaginer que, moins de cinq mois plus tard, il serait le premier sélectionneur à emmener une nation africaine en demi-finale d'une Coupe du monde ? Retrouvons cette bouteille, elle vaut de l'or !

Wout Weghorst (Pays-Bas)

Rien de mieux que d’envoyer une grande saucisse de 2 mètres en fin de match lorsque l’on est mené pour marquer des buts. Surtout quand celle-ci est aussi à l’aise avec ses pieds qu’avec sa tête.

Leandro Paredes (Argentine)

Si ce Pays-Bas - Argentine est entré dans la légende de la Coupe du monde, c’est en partie car Leandro Paredes a assuré le divertissement avec une mine en direction du banc des Néerlandais, et une autre au fond des filets lors de la séance de tirs au but.

Neymar (Brésil)

Il aurait pu devenir le héros de tout un peuple avec son but fantastique qui lui a permis d’égaler Pelé en tête du classement des meilleurs buteurs du Brésil, mais il a voulu tirer en cinquième lors de la séance de tirs au but.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

On aurait aimé le voir tirer sa révérence autrement que sur des larmes de tristesse. Mais CR7 est plein de ressources : c'est à peu près sûr qu'en fait, il va attendre de mettre un triplé en amical contre le Luxembourg pour véritablement annoncer sa retraite. Coquin.

Bruno Petković (Croatie)

La dernière fois qu'il avait marqué avec la sélection croate, c'était en septembre 2020, lors d'une défaite 4-1 face au Portugal. Cela valait la peine d'attendre deux ans, car ce but là, inscrit face au Brésil à la 117e minute, vaut toutes les disettes du monde.

Par Éric Maggiori et Steven Oliveira