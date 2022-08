L'équipe-type des nouveaux flocages de Ligue 1

Révolution dans le monde des numéros de maillots : la LFP autorise désormais chaque joueur à choisir un chiffre de 1 à 99. Et certains n'ont pas attendu longtemps pour saisir cette opportunité.

Le Général lyonnais a choisi d'honorer son année de naissance avec ce numéro 91. Mais comme les joueurs ont encore jusqu'au 31 août pour changer selon la LFP, on ne serait pas étonné que Lacazette se jette sur le 10... en cas de départ de Lucas Paqueta.

Parce qu'il vient de loin. Villiers-le-Bel. 95. Une famille immigrée. Les petits moyens. Pas toujours de cadeaux de Noël au pied du sapin. Et les rêves plein la tête. Le Val-d'Oise sera représenté toute la saison par Grejohn Kyei.

Vous pourriez bien en entendre parler cette saison. Auteur de quatre buts en préparation, le milieu offensif de 22 ans est revenu à Clermont après un prêt réussi à Lausanne en D2 suisse. Là-bas, on l'a vu marquer un but et célébrer à la manière de Nabil Fekir, retirant son maillot avant de le montrer au public. Normal, le natif du 69 n'a jamais oublié ses origines.

"MCS" a claqué 14 buts en D2 autrichienne la saison dernière. Né en 2000, il pourrait faire ses premiers pas dans l'élite avec Pascal Gastien et Clermont. Avec le 70 dans le dos. Il a expliqué ce choix, et c'est assez... surprenant « Le numéro 7 était mon premier numéro en club, a-t-il détaillé au quotidien La Montagne. J’ai voulu y accoler le 0 parce que mon nombre préféré est le 10. Au final, je trouvais que le 70 était assez ressemblant (esthétiquement ...

Dix-sept ans en Jaune et Vert ! Natif de Nantes, Chaker Alhadhur a signé sa première licence chez les canaris à six ans. Le joueur de l'AC Ajaccio a tout connu au FCN, et a donc choisi le 44, en hommage.

Pour le défenseur du MHSC, Paris, c'est pour la vie. Titi Parisien et ancien défenseur du PSG (plus jeune capitaine de l'histoire du club), le natif du XVIIIe arrondissement s'est permis de prendre le 75. 75 c'est la Champions League.

Le Malien est un fétichiste du numéro 7. Pas simple quand on est défenseur. Le 17 au Vitoria Guimaraes, le 14 (2x7) à Saint-Etienne la saison dernière... Cette fois, Sacko a choisi de doubler le chiffre et de récupérer le 77, sans aucun lien avec la Seine et Marne. Au MHSC, le 7 était déjà la propriété d'Arnaud Nordin. Décidément.

Souviens-toi de Khalilou Fadiga, gaucher référencé de l'AJ Auxerre au début du siècle. Porteur du numéro 9 à Bruges et du 99 à La Gantoise, le Sénégalais a transmis cet "amour" du 9 à son fils. Le nouveau latéral du SB29 affichera donc un joli 99. À noter que Rafik Guitane (Reims), Chancel Mbemba (Marseille), Wahbi Khazri (Montpellier), Umut Bozok (Lorient), Mory Diaw (Clermont), Gianluigi Donnarumma (PSG) et donc Noah Fadiga (Brest) ont chacun opté pour le 99 à l'heure ...

Sans faire de bruit, ni pour autant grimper dans la hiérarchie (il est numéro 4 au PSG et a disputé 7 minutes la saison passée afin de pouvoir valider son titre de champion), Alexandre Letellier a prolongé son contrat cet été jusqu'en 2024. Avec un changement de numéro à la clé : place au numéro 90. Simple référence à son année de naissance. Son coéquipier et numéro 1, Gianluigi Donnarumma est ravi : il peut enfin récupérer son 99 fétiche de l'AC ...

Gardien

Letellier 90

Sans faire de bruit, ni pour autant grimper dans la hiérarchie (il est numéro 4 au PSG et a disputé 7 minutes la saison passée afin de pouvoir valider son titre de champion), Alexandre Letellier a prolongé son contrat cet été jusqu'en 2024. Avec un changement de numéro à la clé : place au numéro 90. Simple référence à son année de naissance. Son coéquipier et numéro 1, Gianluigi Donnarumma est ravi : il peut enfin récupérer son 99 fétiche de l'AC Milan.

Défenseurs

Fadiga 99

Souviens-toi de Khalilou Fadiga, gaucher référencé de l'AJ Auxerre au début du siècle. Porteur du numéro 9 à Bruges et du 99 à La Gantoise, le Sénégalais a transmis cet "amour" du 9 à son fils. Le nouveau latéral du SB29 affichera donc un joli 99. À noter que Rafik Guitane (Reims), Chancel Mbemba (Marseille), Wahbi Khazri (Montpellier), Umut Bozok (Lorient), Mory Diaw (Clermont), Gianluigi Donnarumma (PSG) et donc Noah Fadiga (Brest) ont chacun opté pour le 99 à l'heure actuelle.

Sacko 77

Le Malien est un fétichiste du numéro 7. Pas simple quand on est défenseur. Le 17 au Vitoria Guimaraes, le 14 (2x7) à Saint-Etienne la saison dernière... Cette fois, Sacko a choisi de doubler le chiffre et de récupérer le 77, sans aucun lien avec la Seine et Marne. Au MHSC, le 7 était déjà la propriété d'Arnaud Nordin. Décidément.

Sakho 75

Pour le défenseur du MHSC, Paris, c'est pour la vie. Titi Parisien et ancien défenseur du PSG (plus jeune capitaine de l'histoire du club), le natif du XVIIIe arrondissement s'est permis de prendre le 75. 75 c'est la Champions League.

Alhadhur 44

Dix-sept ans en Jaune et Vert ! Natif de Nantes, Chaker Alhadhur a signé sa première licence chez les canaris à six ans. Le joueur de l'AC Ajaccio a tout connu au FCN, et a donc choisi le 44, en hommage.

Milieux de terrain

Saracevic 70

"MCS" a claqué 14 buts en D2 autrichienne la saison dernière. Né en 2000, il pourrait faire ses premiers pas dans l'élite avec Pascal Gastien et Clermont. Avec le 70 dans le dos. Il a expliqué ce choix, et c'est assez... surprenant « Le numéro 7 était mon premier numéro en club, a-t-il détaillé au quotidien La Montagne. J’ai voulu y accoler le 0 parce que mon nombre préféré est le 10. Au final, je trouvais que le 70 était assez ressemblant (esthétiquement parlant). » OK OK...

Chader 69

Vous pourriez bien en entendre parler cette saison. Auteur de quatre buts en préparation, le milieu offensif de 22 ans est revenu à Clermont après un prêt réussi à Lausanne en D2 suisse. Là-bas, on l'a vu marquer un but et célébrer à la manière de Nabil Fekir, retirant son maillot avant de le montrer au public. Normal, le natif du 69 n'a jamais oublié ses origines.

Flips 70

Le 7 mai a changé la vie du milieu de terrain du Stade de Reims. Devenu papa d'un petit Zaïyan, l'ancien du LOSC, grand fan par ailleurs de Robinho, qui portait le 70 à l'AC Milan, a voulu surtout rendre hommage à son bambin.

Attaquants

Kyei 95

Parce qu'il vient de loin. Villiers-le-Bel. 95. Une famille immigrée. Les petits moyens. Pas toujours de cadeaux de Noël au pied du sapin. Et les rêves plein la tête. Le Val-d'Oise sera représenté toute la saison par Grejohn Kyei.

Lacazette 91

Le Général lyonnais a choisi d'honorer son année de naissance avec ce numéro 91. Mais comme les joueurs ont encore jusqu'au 31 août pour changer selon la LFP, on ne serait pas étonné que Lacazette se jette sur le 10... en cas de départ de Lucas Paqueta.

Jakolis 44

Mort dans un accident de la route à 28 ans, Dražen Petrović était surnommé le « Mozart du basket » . Avant d'illuminer le Real Madrid puis la NBA, le Croate avait été entraîné par le père de Marin Jakoliš, l'attaquant du SCO Angers. Le 44, numéro porté par Petrović pendant sa carrière, est en sa mémoire.

Par Timothé Crépin