L'équipe type des joueurs présidents américains

Gardien

Evan Bush (Columbus Crew) : Comme un véritable Bush, Evan dirige sa défense d’une main de fer et n’hésite pas à envahir d’autres pays pour y montrer la puissance américaine. Comme il l’a fait avec le voisin du Canada où il a débarqué en 2012 pour y remporter trois championnats locaux. Avant de régner sur toute la CONCACAF avec son titre de Gant d’or en 2015.

Défenseurs

Andrew Jackson (Blackburn) : Aux États-Unis, Andrew Jackson est connu pour être le premier président démocrate et le pilier de l'ère démocratique « jacksonienne » . À Blackburn, Andrew Jackson est connu pour être un jeune prometteur qui sera le premier latéral droit à être sacré Ballon d’or. Récompense qu’il gagnera à 5 reprises. Jackson 5.

Patrick Polk (SV Lippstadt 08) : Les jaloux diront qu’il est dans cette équipe juste parce qu’il est le petit protégé d'Andrew Jackson. Pourtant, c’est bien le défenseur allemand qui a permis à son équipe de prendre de l’ampleur et de s'agrandir en passant de l'Oberliga Westfalen à la Regionalliga West.

Matt Trump (Kansas City Athletics) : Un véritable mur. Prêt à tout, quitte à contourner les règles, pour empêcher les attaquants adverses de passer. Surtout s’ils sont d’origine mexicaine.

Ezequias Roosevelt Tavares de Melo (Independente-PA) : Un homme avec qui tu peux partir à la guerre sans souci. Débarqué en Europe sur les plages de Funchal, le latéral gauche s’est fait un nom au Portugal avant d’étendre son royaume jusqu’en Roumanie. À 39 ans, Ezequias Roosevelt Tavares de Melo ne veut pas entendre parler de retraite et continue d’exercer, même s’il délègue désormais les replis défensifs à son milieu.

Milieux

Bill Clinton Naiana Sambu (Desportivo de Monção) : Un milieu récupérateur qui cravache sur le terrain pour rattraper ses propres erreurs. Convoité, Bill Clinton Naiana Sambu a fini par aller voir ailleurs en quittant sa Guinée-Bissau pour les beaux yeux du Portugal. Bien vu, son équipe ne s’est jamais portée aussi bien que depuis qu’il est arrivé.

Richard Nixon Quiñónez Escobar (C.D. Técnico Universitario) : Sa technique et son sens du but lui permettent d’être aimé partout où il est passé. Jusqu’à ce que les supporters découvrent que, si le milieu équatorien déjoue tous les plans adverses, c’est parce qu’il espionne les entraînements et les discours d’avant-match du camp d’en face. Une technique approuvée par Marcelo Bielsa.

John Adams Egito da Silva (Noroeste) : Ses premières années ont consisté à couper des oranges et à nettoyer les crampons du titulaire. Sauf que John Adams Egito da Silva en a aussi profité pour étudier son aîné afin d’être fin prêt à lui prendre sa place après le départ de celui-ci. Mission réussie.

Reagan Noble (University of Pretoria F.C.) : Reagan Noble a beau avoir un âge où la plupart des footballeurs sont déjà devenus entraîneurs, consultants ou patrons de discothèque, le Sud-Africain continue de régaler sur le terrain, où il esquive les attentats adverses à coups de crochets. Avant de faire plier ses adversaires un à un. De quoi expliquer pourquoi il est le joueur préféré de tous les supporters.

Attaquants

Pedro Obama Abeso (FC Azzurri 90 Lausanne) : Oui, il peut dribbler tous les adversaires qui veulent le découper. Oui, il peut aussi faire des passes à ses coéquipiers face au but pour leur redonner le sourire. Oui, il peut aussi aller au bout de ses actions. Yes, he can.

Jhon Kennedy Teixeira Dos Santos (Sparta) : Son jeune âge ne l’a jamais empêché d’être capitaine de l’équipe. Ni de planter des buts à la pelle. Véritable star de l’équipe, il est la cible des adversaires qui n’aiment pas se faire voler la vedette en Serie D brésilienne.

Sur le banc

Jimmy Carter (Entraîneur) : Ancien ailier de Liverpool et d’Arsenal, Jimmy Carter pourrait très bien être un entraîneur à succès. Il pourrait ainsi s’appuyer sur son expérience, sa pédagogie ainsi que son ouverture sur le monde. Et il en faudra, au vu de l’équipe cosmopolite qu’il doit gérer. Mais que les joueurs fassent attention : au moindre faux pas, ils seront vite boycottés.

Kortne Ford (Colorado Rapids) : Disponible pour remplacer Richard Nixon Quiñónez Escobar en cas d’expulsion de ce dernier.

Simon Truman (Goytre FC) : Disponible pour remplacer Ezequias Roosevelt Tavares de Melo en cas de blessure grave de ce dernier.

Lincoln Liano Vyver (Ajax Cape Town) : À jamais le premier.

Mick van Buren (Slavia Prague) : Dans l’ombre d’Andrew Jackson, il pourra le remplacer pour donner un profil plus offensif à l’équipe.

Réservistes

