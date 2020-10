L'équipe type des joueurs libres

Ils sont beaux, ils sont dispos et ils ne coûtent (presque) rien. En fin de contrat et laissés de côté pendant le mercato d'été 2020, ces footballeurs en ont pourtant encore dans le bide. À saisir, tout doit disparaître (dans la limite des règles nationales en vigueur, propres à chaque pays) !

Troisième Anglais du onze de départ, il aimerait désormais arriver quelque part. Et dans un club un poil plus huppé que le Nîmes Olympique, si possible.

On l'a dit intimement proche du Lokomotiv Moscou, mais l'avant-centre n'a toujours rien signé. Pas comme si le gars était encore titulaire avec la Juve en 2018-2019.

Bonjour tristesse, hello Danny ! L'ex d'Arsenal ou de United a un curriculum vitæ long comme le bras, et n'a pas encore atteint la trentaine. Problème : l'attaquant a des jambes en mousse, et est constamment suivi par quarante canards de malchance. De là à le laisser à l'abandon...

Passer de douze ans de Serie A (Udinese, Juventus et Inter) à rien, c'est dur. La Sampdoria et Cagliari étaient intéressés en septembre, Galatasaray et Fenerbahçe aussi. Depuis, silence radio. « Revenir à la maison pour jouer en première division ghanéenne ne serait pas du tout un problème » , avance son compatriote Laryea Kingston. Sauf peut-être pour le ...

Libéré, délivré par West Ham et pas recruté par le Naples de Gennaro Gattuso alors qu'il vaut actuellement bien moins de 100 millions de livres. Le mec n'a pas encore soufflé sa 29e bougie, hein...

Messieurs-dames, voici un arrière central acheté 24 millions d'euros en 2016 par Valence et pas prolongé par ce même employeur en 2020. 33 piges, international avec l'Albiceleste... Non, vraiment pas ?

Ok, l'ailier reconverti latéral n'a peut-être pas fait le choix de la décennie en rejoignant le LDU Quito après dix années passées à Manchester United. Mais au moins, il a encore amélioré sa polyvalence en évoluant milieu défensif. Un couteau suisse pareil, c'est toujours utile.

Il y a deux ans, il disputait la finale de la Coupe du monde. Aujourd'hui, il devrait prendre sa retraite après une fin en eau de boudin avec Monaco ? Non, non et non !

Avec huit points de chute en l'espace de dix ans, le beau Fabio va bien réussir à en trouver un neuvième rapidement. Non ?

Trajectoire étrange, pour le bonhomme formé à Nantes et abonné aux prêts. Roma, Marseille, Monaco, Toulouse... Puis que dalle. Du nouveau en janvier, ou avant ?

« Je ne veux pas m'arrêter. Cette période d'arrêt forcé me fait mesurer à quel point c'est ma passion. Le foot me manque énormément. Après, j'ai envie de jouer. Que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs. » Ce sera ailleurs, dans le meilleur des cas. En parlant de milieux français, que devient Samir Nasri ?

Gardien

Danijel Subašić (Croatie) : Il y a deux ans, il disputait la finale de la Coupe du monde. Aujourd'hui, il devrait prendre sa retraite après une fin en eau de boudin avec Monaco ? Non, non et non !

Défenseurs

Antonio Valencia (Équateur) : Ok, l'ailier reconverti latéral n'a peut-être pas fait le choix de la décennie en rejoignant le LDU Quito après dix années passées à Manchester United. Mais au moins, il a encore amélioré sa polyvalence en évoluant milieu défensif. Un couteau suisse pareil, c'est toujours utile.

Ezequiel Garay (Argentine) : Messieurs-dames, voici un arrière central acheté 24 millions d'euros en 2016 par Valence et pas prolongé par ce même employeur en 2020. 33 piges, international avec l'Albiceleste... Non, vraiment pas ?

Mapou Yanga-Mbiwa (France) : Oui, le défenseur faisait toujours partie de l'effectif de l'Olympique lyonnais. Oui, sa dernière apparition officielle sur un terrain date de décembre 2017. Faire attention à la longueur du contrat proposé, donc.

Je tweeterai cette photo tous les jours jusqu'au prochain but officiel de Mapou. Jour 1509. pic.twitter.com/4JQmqufmwe — Raphaël (@ibarbinho) October 7, 2020

Nathaniel Clyne (Angleterre) : Selon quelques rumeurs, les Girondins de Bordeaux seraient sur le coup. C'est dire la déchéance de l'arrière droit de 29 piges (pas conservé par Liverpool), ici placé à gauche pour symboliser un nouveau départ. Mais s'il ne convainc pas, il y a toujours Gaël Clichy.

Milieux de terrain

Jack Wilshere (Angleterre) : Libéré, délivré par West Ham et pas recruté par le Naples de Gennaro Gattuso alors qu'il vaut actuellement bien moins de 100 millions de livres. Le mec n'a pas encore soufflé sa 29e bougie, hein...

Shinji Kagawa (Japon) : MU, Borussia Dortmund, Beşiktaş, Real Saragosse... Lente descente aux enfers, pour le jeune trentenaire. Qui, certainement, mérite mieux qu'une place sur le canapé.

Kwadwo Asamoah (Ghana) : Passer de douze ans de Serie A (Udinese, Juventus et Inter) à rien, c'est dur. La Sampdoria et Cagliari étaient intéressés en septembre, Galatasaray et Fenerbahçe aussi. Depuis, silence radio. « Revenir à la maison pour jouer en première division ghanéenne ne serait pas du tout un problème » , avance son compatriote Laryea Kingston. Sauf peut-être pour le salaire.

Attaquants

Danny Welbeck (Angleterre) : Bonjour tristesse, hello Danny ! L'ex d'Arsenal ou de United a un curriculum vitæ long comme le bras, et n'a pas encore atteint la trentaine. Problème : l'attaquant a des jambes en mousse, et est constamment suivi par quarante canards de malchance. De là à le laisser à l'abandon...

Mario Mandžukić (Croatie) : On l'a dit intimement proche du Lokomotiv Moscou, mais l'avant-centre n'a toujours rien signé. Pas comme si le gars était encore titulaire avec la Juve en 2018-2019.

Daniel Sturridge (Angleterre) : Troisième Anglais du onze de départ, il aimerait désormais arriver quelque part. Et dans un club un poil plus huppé que le Nîmes Olympique, si possible.

Sur le banc

Yohan Cabaye (France) : « Je ne veux pas m'arrêter. Cette période d'arrêt forcé me fait mesurer à quel point c'est ma passion. Le foot me manque énormément. Après, j'ai envie de jouer. Que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs. » Ce sera ailleurs, dans le meilleur des cas. En parlant de milieux français, que devient Samir Nasri ?

Fredy Guarín (Colombie) : L'argent serait « le cadet de ses soucis » , alors n'hésitez pas.

William Vainqueur (France) : Trajectoire étrange, pour le bonhomme formé à Nantes et abonné aux prêts. Roma, Marseille, Monaco, Toulouse... Puis que dalle. Du nouveau en janvier, ou avant ?

Fabio Borini (Italie) : Avec huit points de chute en l'espace de dix ans, le beau Fabio va bien réussir à en trouver un neuvième rapidement. Non ?

Alexandre Pato (Brésil) : Rester au Brésil ? Revenir en Europe ? Repartir en Chine ? Prendre une année sabbatique ? Alexandre Patauge.

Mario Balotelli (Italie) : Le Genoa pourrait re-re-re-re-re-relancer Super Mario. Pendant ce temps-là, la France va tenter de l'oublier avec un Yaya Sanogo potentiellement dijonnais. À chacun sa star.

Par Florian Cadu